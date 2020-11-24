新竹尖石鄉「北得拉曼」神木群&山毛櫸絕美組合 順遊迴音谷好刺激
北得拉曼是一個很神奇的地方，當初在網路上看到是號稱「全台灣海拔最低的檜木巨木群落」，也是泰雅族人視為「聖域」的狩獵場所，位於新竹尖石鄉。當天一大早就從桃園出發，到達北得拉曼約莫早上9點左右，開車前往的路上，真的是把我和麻糬嚇得半死，道路根本不是一般的平面柏油路，而是開車會像開船的產業道路，幸好麻糬的車子是稍微高底盤的車子，才能承受這種路面。抵達的人潮也令人出乎意料，原以為北得拉曼是默默無名的秘境，但是看到一堆登山客已經湧現，便迅速開始今天的行程。
剛開始是一連串的小上坡，坡度沒有鳶嘴山陡，可以配合自己的呼吸緩緩攀登。我們的目標是「山毛櫸」，是冰河時期孑遺下來的珍貴植物，秋天到了！當然不能錯過金光閃閃的山毛櫸。北得拉曼主要是看神木，旁邊有道路可通往內鳥嘴山，山上的山毛櫸才是秋天的主角。當我們抵達內鳥嘴山頂，頭上的山毛櫸令人目不暇給，原來臺灣有這麼漂亮的地方，從小只知道聖誕紅和楓葉，不知道秋天還有這款人物，中午的時候，山頂的遊客早已擠得水洩不通，紛紛停下來享用午餐，便當配山毛櫸，別有一番風味。永遠不會忘記新竹尖石有這樣的地方，同時有著神木與山毛櫸，這個地方叫做「北得拉曼」！
[北得拉曼神木]和[內鳥嘴山]，全程10公里，往返約7至8小時，可以依照自己的體力衡量。對新手來說可以分成兩天，神木一天、山毛櫸一天。對老手來說，兩者可在一天內走完。
行程：北得拉曼登山口 -> 好漢坡 -> 迴音谷 -> 午餐時間 -> 內鳥嘴山 -> 神木群 -> 木橋 -> 北得拉曼登山口
[小插曲]
下山的時候，看到有人停車的時候，前輪懸空，造成車子無法移動，最後需要請拖車上山移動，呼籲大家開車還是小心安全為主～
關於臺灣其它山毛櫸的景點：點我
北得拉曼登山口
好漢坡
最有名的迴音谷
布滿樹根的道路
午餐時間到了～豐盛的食物
內鳥嘴山開始~終於看到山毛櫸啦~~~
猴板凳
攻上內鳥嘴山山頂
開始從內鳥嘴山頂往北得拉曼神木群移動 BACK
木橋 BACK
想看更多的台灣美景請參考：https://nealsung.blogspot.com/
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