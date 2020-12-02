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影／季節限定！北得拉曼步道神木群、內鳥嘴山山毛櫸好震撼

健行筆記 / 健行筆記山倉品草 BarnVege

北得拉曼步道神木群、內鳥嘴山山毛櫸季節限定

北得拉曼步道，一聽這名字就覺得很威，還有號稱四大天王的紅檜巨木可以看，早已放在口袋名單許久，但是因為距離較遠，且夏季天氣不穩定，常有午後雷陣雨，遲遲找不到適合的機會探訪。

直到最近發現山友分享的照片都染上金黃澄澄的浪漫色調，才知道原來沿著這條步道順走內鳥嘴山有秋季限定的山毛櫸可以看，看著山友沐浴在黃澄澄的秋葉下好生羨慕，決定把握機會趁著好天氣衝一波。

?實際行程：08:25  水田林道2K停車08:50  北得拉曼步道入口09:10  好漢坡09:45  1.2K迴音谷10:25  1.6K~1.7K內鳥嘴山及神木群岔路口取左邊11:40  黃得最美的山毛櫸(還沒到內鳥嘴山三角點前約3~5分鐘的距離)12:00  內鳥嘴山13:20  岔路口神木群及瀑布取左邊13:45  往神木群及瀑布方向一路下切最陡處，建議背對下比較好走14:15  北得拉曼瀑布14:20  1號神木14:40  2、3、4號神木16:20  北得拉曼步道入口16:50  水田林道2K停車處依GPS實際行走距離計算 #總步行距離約 10.6km，#總花費時間約8hrs25mins (含休息拍照排隊時間)。

?路況說明：原本以為有巨木群的步道應該是跟阿里山的巨木群步道一樣輕鬆好走，完完全全被刻板印象騙了，建議必須事先做足準備再上山，以下列出幾點注意事項供參考。1、林道路況差：從童話森林露營地進入水田林道約3.2K至步道口，一路顛簸凹凸不平，低底盤的車請自行斟酌，可能會刮底盤。我們是開ALTIS至2K處再走約1.2K至步道口，來回需多花50分鐘。 2、假日難停車：我們8點25分從水田林道2K停車處出發，路邊幾乎都停滿車，很多陸續上山的車輛還塞在林道上動彈不得，建議早點到才有機會停得到步道口附近。3、部分路段近乎垂直陡下：從內鳥嘴山下山取左側往神木及瀑布的路段較難走，部分路段近乎垂直，必須拉繩抓樹根背對下比較好下，踩點還算明顯但跨距大，須特別注意。

?步道資訊：北得拉曼步道、內鳥嘴山；所在縣市：新竹縣尖石鄉?步道全長：6.7公里來回(中段環狀)；海拔高度：1045~1749公尺?高度落差：704公尺；步道入口：Google Map可直接搜尋童話森林露營地 續行水田林道3.2K抵達步道入口，也可搜尋北得拉曼巨木步道，或點下方連結直接導航。

?水田林道登山口直接導航https://goo.gl/maps/mDdfMCr6MQcjQegCA?GPX軌跡https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=242623

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?拍攝設備：SONY RX100M7麥克風 Saramonic SR-XM1Manfrotto PIXI 腳架GOPRO HERO 7

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?更多山倉品草BarnVege??【Youtube】https://bit.ly/2Zqc0NV?【臉書】www.facebook.com/barnvege?【IG】www.instagram.com/barnvege

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步道 神木 瀑布

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