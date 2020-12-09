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氣勢磅礡的十八連峰！穿越「干卓萬群峰」屹立雲海之上

健行筆記 / 健行筆記小威

在雲海滿佈的這三天，體會百岳四大障礙之一-干卓萬群峰，旅居於滋養無數山客的潔淨聖水-牧山池旁，越過氣勢凌人的十八連峰，從卓社大山下海拔 2.8 km，取得發燙雙腳抵達終點武界 - 栗栖溪，發燙雙腳泡著冰涼溪水超級感動... 感謝 Raymond 及山友的陪伴與照應，以利完成這次的百岳行旅。

行程：

Day1：萬大林道→干卓萬山→牧山下營地→牧山

Day2：牧山→火山→卓社東峰下營地

Day3：卓社大山→下武界

完整相簿連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=27552

行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=229048

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▲萬大林道，日照密木

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▲高大叢木，顯出人的渺小

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▲金黃密木，特別療癒

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▲肅而靜的密木，夜晚時是否會變為群魔？

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▲馬蘭屬植物，淡紫透白，純潔善良

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▲下大落差，步步為營

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▲林道遠望雲海佐白姑大山（左後最高峰

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▲與萬大神木合影，成熟穩重

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▲高大無比

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▲通過斷垣殘壁

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▲林道上細窺層層山巒，美哉

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▲往上攀了幾百米，還是有更高的樹，仍需努力啊

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▲奇峻剽悍的高木

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▲十粒溪營地，平坦而清幽

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▲登高上雲端，賞俊樹

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▲窺視乳型峰

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▲乳型峰旁大草原，視野遼闊

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▲回望大草原，屹立於雲海之上

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乳型峰望十八連峰與卓社大山

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▲乳型峰東鞍營地，干卓萬山就在不遠處

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▲營地旁層層疊起的高山美景

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▲朝著干卓萬山奔去

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▲干卓萬山回望來時路，乳型峰沿稜映入眼簾

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干卓萬山近觀卓社大山與十八連峰，壯觀！

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▲干卓萬山與隊友合影

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▲三角點，海拔 H 3,284m

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▲朝牧山望去，雲海奔騰著又是雲瀑的，太美了！

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▲朝牧山前進，沿途經瘦徑，崩塌，斷崖

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▲巧遇觀音圈，霧中的彩虹，充滿能量

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▲在迷惘的崩壁裡看見了一圈希望

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▲迢迢遠路，美景絡繹不絕，再遠都值得了

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▲雲海及烏雲相伴的崩壁，看起來格外險峻

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▲碎石斷崖旁之馬醉木

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▲堅強的野薄荷

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▲壯觀峭壁與卓社東峰

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▲拉繩上斷崖

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▲上斷崖後回望干卓萬山，一抹虹光灑落

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▲雲海奔騰的干卓萬山，左邊的玉山也偷偷入鏡

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▲三叉峰營地回望干卓萬山

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▲營地上之看天池，靜如一面藍澄澄的鏡

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▲牧山夕景，黃金草坡佐雲海

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▲三角點佐夕陽與梗直少年睿蒙

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百岳 - 牧山 - H 3,241 m。晚霞色溫佐雲海

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▲牧山往火山望去

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▲牧山日落，干卓萬群峰漸漸暗去

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▲早晨的牧山頂，金黃溫暖，視野遼闊

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▲卓社大山再次甦醒

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▲晨起的登頂照，充滿朝氣

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▲站在火山沿稜的山塊上遙望卓社大山

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▲沉睡中的火山沿路山壁

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▲火山前方大草原，彷彿來到了世外桃源

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▲火山登頂，海拔3258m，後方的東巒大山清晰可見，上次在那裡的我可是飽受狂風暴雨之苦呢...

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▲細細雲海悄悄流入，向還未竟的六順山打個照面

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▲右後方為明日的目的地，十八連峰與卓社大山

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▲天氣晴朗做日晒，賞著安東軍山，不亦乎！

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▲回程時回望火山，看這氣宇軒昂的山勢

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▲馬醉木佐牧山，不過這其實是假山頭

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▲近觀馬醉木，看著看著我也是醉了

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▲遙遠的牧山，峰峰相連

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▲回到牧山，晴空萬里的，特別好

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▲牧山池，是滋養無數登山客的潔淨聖水

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▲近觀牧山池

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▲離開牧山池營地前合影

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▲細雲經過熱對流成長卓壯，朝著牧山池奔馳而來

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▲回到三叉營地已不見藍天，也該是時候冷靜一下了

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▲往卓社東鞍營地前的密林，看著被奪走皮的樹，不知裡頭藏著多少不為人知的秘密

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卓社東峰下營地，近觀雲霧寮繞的干卓萬山

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▲營地前神聖公鹿來向我們打照面

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▲攝鹿之旅人，然而，看那火山，又撥雲見日了

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▲於十八連峰欣賞中部夜景

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▲十八連峰佐日光，與挑燈夜戰的山行者

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▲連峰旁的日出，讓夜行危崖的我們得以重見光明

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▲日光灑落在高山密林裡，讓濕冷的山徑活絡起來

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▲晨醒，一切都還很清幽，萬物尚初醒

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▲十八連峰與近，遠之山巒層層疊起

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▲十八連峰沿途中，充斥著巨大石塊的山徑

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▲白色枯木佐卓社大山，盡在不遠處

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▲中部城舍在日光下又再次現身，清楚看見了文明

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▲遇玉山抱莖籟簫，黃白相間，熱情奔放

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卓社大山 - H 3,369  m。準備下武界

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▲編號1455

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▲看看中部城舍，再看看翻山越嶺來找尋自己的我們，像極了愛情

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十八連峰與干卓萬山，前兩天就是這樣走過來的

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▲下武界經殘破崩壁

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▲沿途之木材與樹液，是以前玩希望時會蒐集的素材

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▲卓社山合影，標高 2,654m

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▲武界林道，深邃的神秘大道

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▲陽光灑在深淺蓊鬱的草木上，充滿生機

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▲濁水溪造林中心區鐵牌，是我看過最大的鐵牌...

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▲從卓社東峰下營地出發，海拔下降 2.8 km 後，踏入武界栗栖溪的剎那，心裡是特別感動，感激我們平安的完成了這不簡單的旅程...

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