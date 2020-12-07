拉繩攀登上恐龍背！　新手攀岩入門「石碇皇帝殿」

今天的行程多了兩位夥伴一起同行，早上前往桃源谷，觀賞一望無際的大草原，碰巧遇到有人在玩飛行傘，艷陽高照，還可以看到龜山島，整個視野極佳。

下午開往皇帝殿，準備享受攀岩的快感。因為身上飲水已經不足，開到目的地時又沒有看到店家，幸好山友提醒可以先往西峰走，路上有天王廟商店可以補給。到了商店後，先買了茶葉蛋來吃，大飽口福，再買瓶運動飲料，補充流失的水分。我們四人像是餓壞的難民，一看到食物就往嘴裡塞，水一拿就咕嚕咕嚕豪飲一番，身上雖然汗水淋漓，心情卻是雀躍不已，準備好登上皇帝殿稜線。

稜線是西峰往東峰的路段，有一段裸露的稜線，被登山界稱為「恐龍背」，現在安全性高，兩旁皆有繩索與鐵柱，只需注意腳步，雙手抓好繩索即可通過。

全長約3.1公里，爬升高度400公尺，花費時間為3小時，路線為環狀路線(東峰->西峰或是西峰->東峰)。其中小心不要被爬升高度騙了唷！因為西東峰的路上，都必須要手腳並用，一下攀登，一下下切，路線高低起伏，所以會感覺會比平路吃力啦！

到皇帝殿風景區啦！

看到繩索就想要拉繩攀登，好玩~

路上風景優美，可遠眺附近景色

鐵鍊模式，向上進攻

終於抵達皇帝殿三角點

想看更多的台灣美景請參考：https://nealsung.blogspot.com/