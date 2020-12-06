漫步森林　走進台北「翠山步道」迎接大自然的見面禮

走進自然，我們以什麼感官看見雜亂裡的美？是只有眼睛？還是只有抵達目的地時，才會停下腳步觀望四周的景色？我經常會思索著，那些從我們身邊快速擦身而過的，他們在這片森林裡究竟看到了什麼？如果他們只會因為雲海在夕陽下翻騰而感動的話，真的是錯過了許多美好；但⋯那也許會是一個美麗的開始。

偶爾，我也喜歡行走在郊山的步道裡，因為路程相較起高山路線短了不少，這份多出來的時間，就促使著我們心裡保有更多的空間去留意周遭，去感受此刻除了眼睛以外的事情。在這個轉涼的季節裡，原先悶熱難耐的叢林多了幾分涼意，在東北季風的吹拂下整體的感受全然不同，那是舒適的、乾燥的。這很不可思議，步道上還有幾分泥濘和溼滑，空氣裡卻讓皮膚乾燥滑順。漫步在這樣的森林裡，不需要算準時間好抵達紮營處，如此輕鬆愜意，然後一個接著一個的，像是大自然安排了招待貴賓的禮物，依序地登場、亮相。只要我們行走的像貴賓一樣，心裡沒有任何的目的只是單純地享受，不慌不忙、不急不趕，所有的贈禮都不會錯過。就連一片剛落下的葉子，你都能看見它的舞姿優雅地向著自己展現。

山坡上的岩石像什麼？看見了那塊石頭上佈滿了鮮活、亮麗的黃絲絨嗎？用我們的雙手輕輕的撫摸著，像是對待家裡的貓咪和狗兒一樣，那帶來的感受其實並沒有什麼差別，你會感覺到自然裡藏著許多撫慰人心的事物。我常會覺得，豐富與匱乏，取決於我們對於自然的敏銳，不要只是用眼睛親近自然，要用全身上下的每一個感官留意每一個角落。當你會因為樹皮上有趣的臉孔而滿溢著喜悅時，還有什麼事情能困擾著我們的心？還有什麼事情不足以使我們敞開笑容？