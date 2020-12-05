登山入門推薦！百岳「奇萊南華」高山湖泊、翠綠大草原、三疊瀑布一次收藏

2018/06/04-05

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奇萊南華簡介

中央山脈山系

「奇萊南華」，是指奇萊南峰(3358公尺)與南華山(3184公尺)兩座百岳，雖有奇萊之名，但與一般人印象中險惡的奇萊完全不一樣，奇萊南峰無斷崖，亦無峭壁，為圓潤寬平的峰巒，是台灣最容易親近的百岳之一；從天池山莊往上走，可看到一整片箭竹草原，當日出照耀時，散發金黃色光澤，亦有黃金大草原之稱。

奇萊南華兩天一夜時程

商業團/ 人員:我、佳蓉、宏、Chris

D1 7:00 台北(高鐵)->台中(高鐵)7:30 上接駁10:10 屯原登山口10:25 整裝完畢出發12:00 雲海保線所4.5K(午餐)13:10 出發16:10 能高瀑布16:25 天池山莊(有水源)

D2 4:30 起床吃早餐5:30 天池山莊出發8:20 奇萊南峰10:10 南華山11:10 天池山莊(大休午餐)12:10 能高瀑布14:50 雲海保線所4.5K16:15 屯原登山口

路程與紀錄

D1

10:10 接駁車抵達了屯原登山口，下車開始整裝與拍照，蓉跟我都好興奮啊！！！

剛開始就有一個崩壁

平坦舒適的林道，整路微微緩坡，除了三處崩壁要快速通過外，到天池山莊都很好走！

這趟登山認識可愛的兔子，當時沒想到未來幾乎都一起在山上共患難

12:00 雲海保線所，來到這，領隊馬上煮起了蒜頭冬瓜雞湯，光聞香味就快讓我吃不下飯糰，待領隊說可以吃了，大家馬上拿起杯碗排隊裝湯

在山上煮這麼香可以嗎！！！

喝了快飛起來，超幸福

～後面還加了泡麵唷！13:10 大休一個小時後，吃飽喝足繼續出發

13:40 6K大崩壁，常常因為大雨而坍方的崩壁，經過時可拍張照，但不要逗留，也別站在中間拍照，會有落石的風險

沿途展望

看到這座橋，就代表離天池山莊不遠了

16:10 原名三疊瀑布，又稱能高瀑布，總落差200公尺，台灣著名的高海拔瀑布之一，到這裡就代表天池山莊在前方了！等回程再來拜訪瀑布吧！

16:25 天池山莊，第一次來時，被它的豪華震撼到，山裡面有蓋的如此漂亮的山屋，真令人佩服！因為我們走較快先到，領隊交代可以先找莊主問床位嘍！

等待晚餐時間

同團的可愛大哥

豐盛的晚餐來了～大家排隊裝飯

左邊小鋼杯是我唯一裝飯容器，裝飯就滿了，只能拼命的塞

莊主看到說"哪有人用那麼小"，然後讓我去廚房拿了個超大碗，好開心呀！

吃飽後，莊主開始了天池山莊的例行演唱會，結束後心滿意足的睡覺嘍！

D2

4:30 起床吃早餐，飯後天已經很亮了，就準備集合出發～

一路上坡讓我氣喘吁吁，但看到展望後馬上又恢復元氣了

7:00 到達天池，在這小休拍團體照20分鐘時間，繼續往南峰前進

8:20 整路一望無際的大草原，緩緩坡度向上，終於到了第一個山頭，奇萊南峰

超美山景好療癒

南峰旁邊的空地上，看到一個個疊了很高的疊石，覺得很有趣也跟著疊了一個

9:00 離開奇萊南峰，開始往路程較短的南華山前進，準備踏上這次行程的第二個百岳

10:00 南華山，短短路程是不是CP值超高!

團體照

10:30 回程路上也好好拍

11:10 一路下坡衝回天池山莊，到了山屋接近中午，天池也有準備香噴噴的湯麵補充體力唷！

12:10 下山時順訪能高瀑布，有經過一定要來看一下！層層堆疊的瀑布真的超美的～

14:50 4.5K雲海保線所

16:15 登山口，還有心情拍照我想是不太累啦！

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