9條超狂跨年路線！2021「山系跨年」倒數活動　跨年別只是看煙火

今年跨年連假有三天，小編我已經訂好要去山上跨年的行程了啦！因為餒今年跨年我不想再去101看煙火惹。2021山系跨年倒數活動，9條登山、宿營、迎曙光的熱血行程來了，2021的第一天就是要過的與眾不同啊！跟著小編的腳步上山囉~

2021山系跨年登山路線

2021山系跨年倒數活動＃1 合歡山主東峰X小奇萊大草原

▲2021山系跨年倒數活動-小奇萊大草原。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想登上人生中第一座百岳嗎？爬過中級山岳的朋友，2021跨年就到合歡山上去迎日出吧！在專業嚮導帶領下，一次征服合歡山主峰、東峰和石門山。在視野寬廣的合歡主峰能一覽奇萊連峰、南湖大山，走在坡陡高聳的東峰裡還會穿越成片的玉山箭竹林，讓你在這一趟旅程中好好享受中台灣的山岳之美~

下面這條2021跨年登山行程，讓大家登百岳還能住山屋，且全程免背公器、公糧把登百岳的困難度降到最低，提供給跨年想來點挑戰又不想累壞自己的你。

2021山系跨年倒數活動＃2 宜蘭松蘿湖露營

▲2021山系跨年倒數活動-宜蘭松蘿湖露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

你有體驗過在湖畔野營嗎？還沒有的話2021跨年的三天連假就給自己安排一個親近自然之旅吧！薄霧朦朧的松蘿湖如同在湖面上蓋著一層薄紗，像極了一位神秘又羞赧的17歲少女。夜半星空高掛、清晨日出乍現，值得你放慢步調境心於湖畔細細品味。

2021山系跨年倒數活動＃3 宜蘭秘境加羅湖

▲2021山系跨年倒數活動-宜蘭秘境加羅湖。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

傳說中有一位仙女在梳妝時失手摔破手中的鏡子，散落的碎片就成了加羅湖群。在早晨陽光升起，穿透雲霧壟罩的宜蘭山頭，琉璃光從湖面反射出淋漓波光。這座中級山岳並不好爬，但仍有許多登山客不惜千里就為了一探芳澤。

2021山系跨年倒數活動＃4 宜蘭抹茶山聖母山莊步道

▲2021山系跨年倒數活動-宜蘭抹茶山聖母山莊步道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

抹茶山可以說是一座從國外紅回國內的山岳，說它是2020年網美最夯的打卡山一點也不為過。在日本攝影師小林賢伍，把這片濃綠的山峰拍的美到犯規，還稱它為「臺灣の抹茶冰淇淋山」，讓這座山一夕間在台日爆紅。

不過著個名字可愛的山爬起來卻不是太可愛，當天單攻要爬6小時。所以小編推薦大家可以在抹茶山的聖母山莊住上一晚，泡杯抹茶奶綠配抹茶山日出~

2021山系跨年倒數活動＃5 雪山東峰

▲2021山系跨年倒數活動-雪山東峰。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

十月的中秋雙十開心了兩週，現在只能盼跨年連假的你，幫自己安排一個難忘的2021山系倒數活動吧！跟著專業嚮導一起爬雪山，從中級山岳跨到登山界吧！新的一年、新的挑戰，讓你第一天就過的精采。

雪山東峰海拔高達3201公尺，練習適應高海拔的登山環境和路線，為下一次要前進玉山、嘉明湖等...山岳做準備。登頂雪山東峰後整個中央山脈北一段、北二段、合歡、奇萊都將一覽無遺。

2021山系跨年倒數活動＃6 台東嘉明湖

▲2021山系跨年倒數活動-台東嘉明湖。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

隱藏在高山裡的湛藍湖水，它清澈可人神秘夢幻。喜歡快走健腳的朋友小編推薦三日的行程，喜歡慢活遊覽或較無登高山經驗的朋友，建議用四天的時間緩緩攀爬，用心享受最自然的高山原始環境。

嘉明湖是全台第二高的冰斗湖高度僅次翠池，夏日草皮翠綠、春季繁花綻放、冬季純白雪景美景輪番變化，2021跨年來場浪漫愜意的山系之旅~

2021山系跨年倒數活動＃7 南投奇萊南華

▲2021山系跨年倒數活動-南投奇萊南華。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想看金黃色的高山草原嗎？空氣清新的山上積了一夜的寒冷化為露水，陽光灑落大地那一刻讓濕潤水滴與青草的自然香氣喚醒你。在這一趟山系旅程裡能一次蒐集奇萊南峰、南華山兩座百岳，不想在都市人擠人跨年嗎？那就幫自己安排一個2021山系跨年倒數活動吧！

2021山系跨年倒數活動＃8 嘉義水漾森林

▲2021山系跨年倒數活動-嘉義水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

921地震後地層陷落和降雨積水形成了山林裡的堰塞湖，原本生機茂密植被多元的土地變等凋零滄桑，但變色的杉木傾倒的樹枝映照湖水，呈現蒼涼憂鬱的絕美湖景。嘉義的水漾森林是阿溪縱走的必經之地，在此紮營，享受無光害的滿天星斗映入眼簾，在山林裡數星星跨年吧~

2021山系跨年倒數活動＃9 司馬庫斯鎮西堡

▲2021山系跨年倒數活動-司馬庫斯。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

司馬庫斯為全台灣最高的原住民部落有「上帝的部落」之美稱，司馬庫斯延伸之意為「橡樹茂密、獵物豐厚、土壤肥沃之地！」，又有一說法是該部落取叫司馬庫斯是為了紀念部落長老。

每年12~1月是司馬庫斯的楓葉季，滿山滿谷的豔紅楓葉讓司馬庫斯吸引不少遊客來此造訪。

▲2021山系跨年倒數活動-鎮西堡。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

同樣位在新竹的另一個仙境—鎮西堡，在泰雅族語中的意思是：「清晨太陽第一個照到，終年日照充足，土壤肥美的地方」。漫步在此地聳拔的神木群中，感受到數目與大地的能量，在大樹面前感恩它、敬畏它。

這個司馬庫斯加鎮西堡二日為中級山路線，建議須有一定體力與腳程者參加，若想更慢活輕鬆則可考慮司馬庫斯神木健行二日遊。

看完這些2021山系跨年倒數活動，對今年的跨年安排是否更有想法了呢？還沒的話也沒關係，讀讀下方的戶外攻略，跟水域行程讓趣吧幫你過最不一樣的元旦假期。

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