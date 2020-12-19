二天一夜攀向台灣最高峰：玉山主峰、玉山北峰、玉山西峰

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

歡迎追蹤我的帳號，每周更新關於山的大小事！Instagram：abo_exploring；部落格：Abo Exploring

__________________________________________________________________

玉山在我心中一直很有份量，不單是因為玉山主峰是台灣最高的山，還有那從玉山北峰拍攝主峰的經典千元大鈔角度，更是我此趟玉山之旅最想看見的風景。

山界常講一句話：「登玉山不難，難的是抽中排雲山莊的床位。」我對這句話是再認同不過了；從四月開始每週申請，經過30幾次未中籤通知後，幸運女神終於在9月中看到我啦。嗯，果然戲棚下站久了，總有輪到自己的一天（燦笑）。

以下是今天文章會涵蓋到的內容：

山岳與路線簡介 行前準備：山屋申請、入山申請、登山保險、排雲訂餐、D0住宿、接駁資訊 行程建議 行程概覽 詳細時程紀錄 相關費用 後記

山岳與路線簡介

玉山主峰 ：海拔3,952公尺，台灣第一高峰，百岳#1；與雪山、秀姑巒山、南湖大山、北大武山合稱「五岳」。A級山。

玉山北峰 ：海拔3,858公尺，百岳#3、八秀之一；山頂有台灣最高建築物「北峰氣象站」，可以從這邊欣賞玉山主峰，也是千元大鈔背面玉山的經典拍攝角度。B級山。 百岳八秀：玉山北峰、向陽山、東巒大山、志佳陽大山、桃山、鈴鳴山、郡大山、閂山。

玉山西峰：海拔3,518公尺，百岳#25；山頂於日治時期設有西山神祠，是少數幾個保留完整的台灣高山神社遺址。A級山。

二天一夜的行程安排有很多種，最輕鬆的走法是只登玉山主峰；進階版除了主峰外，第一天可先去西峰、或第二天多走北峰；如果回程還有燒不完的體力，可以最後再加碼玉山前峰。

→ 溫馨提醒：要記得評估自己與團隊的體能狀況，選擇適合的登山行程喔！ ←

行前準備

山屋申請

玉山群峰位於玉山國家公園內，計畫要登山或住排雲山莊的人，都須至臺灣國家公園入園入山線上申請服務網申請入園。系統會在預定住宿日前1個月的下午3點抽籤，未中籤的話可以在下午4點搶候補。

排雲山莊規費為$480元／床位，每日開放116個床位，假日的抽籤人數常超過四千人，換算下來中籤率不到3%。阿寶經過了大半年的淬鍊，來跟大家分享一下抽排雲山莊的一些心得✨在此也非常感謝玉管處人員，每次我困惑中寫信求助時，都能很快地獲得詳盡的回覆。

系統可以儲存多份草稿（草稿保留七天），週週抽的話可以從草稿帶入上次的申請資料以節省填寫時間。

如果一直沒中籤的話，可以考慮 搶候補 。即便是假日，只要你隊伍能搶到前五順位，都有機會補上。

。即便是假日，只要你隊伍能搶到前五順位，都有機會補上。 如果想走三天二夜的行程，送申請單時就要一次申請三天二夜！系統無法接受2個二天一夜。

第一天未中籤的話，系統會整筆退件，不會再安排抽第二天的籤。

第一天中籤而第二天未中籤的話，可以排第二天候補或寫信請園區改為二天一夜行程。

入山申請

當你中籤並繳費完成後，申請進度會轉為「核准入園」，這時候便能直接透過頁面的「立即申請入山證」按鈕傳送入山申請至警政署，不必再特別跑到警政署網站囉。

玉山不愧是玉山，這是目前我走了十多座百岳中，唯一遇到的一站式申請設計，必須大推！

登山保險

根據政府規定，登玉山前五峰（主峰、北峰、西峰、東峰、前峰）需要投保基本款的綜合登山險。之前也寫了一篇文章介紹登山險，還沒看過的朋友記得去看看，出門前也別忘了投保喔！

排雲訂餐

目前排雲山莊的搭伙是獨家委託雲豹登山隊負責，除了餐食之外也提供睡袋租賃；欲承租者須於出發前七日預約，詳細計費方式可參考這份文件。

D0住宿

一般網路資訊多是選擇前晚入住東埔山莊，因為從東埔山莊僅需步行即能抵達排雲登山服務中心辦理入園檢查；但由於我們計畫下班後才從北部驅車前往，無法趕上台21線的開放時間，所以選擇位於台21線管制口前的中泰茶廠作為前晚的住宿點。

台21線110~145K處，每日下午17時30分至隔日7時止進行夜間封閉管制。

中泰茶廠是由一對老夫婦經營，四人雅房$1,600、四人套房$2,000，提供吹風機、盥洗用品和小毛巾；早餐時間6:30，有飯和稀飯、多道家常菜，老夫婦還會熱情地問要不要來杯現磨黑咖啡！也有提供飲用水給山友補給喔。

阿寶自己是滿喜歡這裡的，寢具乾淨、洗澡水壓也夠大；據有住過東埔山莊的友人說法，中泰茶廠的睡眠品質高非常多?。對了，老夫婦平常除了經營民宿外還要務農，如果是沒有人預約的日子會比較早就寢，想投宿的夥伴建議提前預約、當天也可以再打電話告知預定抵達時間，才不會讓老夫婦空等。

接駁資訊

排雲登山服務中心到玉山登山口距離2.8公里，用走的單程就要超過半小時，所以很多人會選擇搭乘接駁往返，我們當然也不例外啦！接駁車服務時間為06:30～17:00，單程費用$100／人，車子會在服務中心和登山口間不斷往返，不需提前預約。

[2020/11/05更新]現在起接駁車與東埔山莊改由雲之端經營，新增17:00～19:00下山接駁服務，登山口至排雲服務中心$150元／人。下山至孟祿亭請打山莊電話 049-2702213預約，若人數不足7人，則以半點或整點發車，例如17:30、18:00、18:30及19:00。

登山計畫書

最後也別忘了撰寫完整的登山計畫書，預先將每日路線、預估行走時間、水平與垂直距離還有撤退計畫寫出來，讓同行夥伴對行程內容有共識，並落實留守人制度，提高登山安全性。

行程建議

第一日若要去玉山西峰，可以先到排雲山莊放大包，以輕裝前往。排雲山莊管理員說無論天氣如何，去西峰必帶 雨衣褲 和 頭燈 。 第二日若安排登玉山主峰和玉山北峰，建議 先去玉山北峰 再登主峰，避開日出時主峰山頂的人潮。 從主北岔口往北峰的山徑為300公尺碎石陡坡，建議戴防水保暖手套，抓鐵鍊才不會感到冰冷。下雨或風大時記得小心慢行，安全第一。 入山前記得至派出所投遞入山證，並至排雲服務中心以入園證和身分證完成報到。 沿路山徑清晰、常有訊號，但仍建議提前下載GPX，確保是否走在規劃的路徑上喔！

行程概覽

日期：2020/09/18（五）～2020/09/19（六）

天氣：晴☀️午後短暫陣雨?️

人數：3人（平常有運動習慣，爬過約10座百岳A級山）

難度：中～高

距離：30.6公里

時程：二天一夜，前晚夜宿中泰茶廠

D1：9/18（五）

06:15 起床06:30 吃早餐07:00 從中泰茶廠出發07:50 上東埔停車場08:15 投遞入山證、完成入山報到08:30 接駁發車

08:50 玉山登山口 起登09:25 孟祿亭 1.7k09:45 前峰登山口 2.8k10:40 觀景平台 5k（休20分）11:40 大峭壁 6.7k12:30 排雲山莊 8.5k

13:30 排雲山莊 出發14:50 玉山西峰神祠14:55 玉山西峰?️15:20 從玉山西峰折返16:40 排雲山莊

D2：9/19（六）

02:00 吃早餐03:00 排雲山莊 出發04:10 主北岔口（休5分）04:50 八通關岔口05:38 日出（休10分）06:00 玉山北峰?️06:40 從玉山北峰折返07:40 八通關岔口08:05 主北岔口（休20分）08:45 玉山主峰?️09:15 從玉山主峰折返09:35 主北岔口10:35 排雲山莊

11:30 排雲山莊 8.5k 出發12:50 觀景平台 5k（休5分）14:00 孟祿亭 1.7k（休5分）14:30 玉山登山口14:50 上東埔停車場

詳細時程紀錄

D1 9/18（五）

玉山登山口 ▸ 8.5k ▸ 排雲山莊 ▸ 2.2k ▸ 玉山西峰 ▸ 2.2k ▸ 排雲山莊

07:50 上東埔停車場，整裝準備出發！要先走一段斜坡到排雲登山服務中心。

08:15 抵達派出所和排雲登山服務中心，在這完成入山、入園手續後，才能開始今天的登山行程。

▾▾ 入山證事先印好，直接投入派出所門口右側的鐵箱內就行囉。

▾▾ 接著到隔壁棟的排雲登山服務中心，把紙本入園證和身分證交給服務人員，完成報到手續；這邊也有廁所和飲水機可以做最後的補給。

接駁車的上車地點在服務中心門口，單程接駁費用$100／人，早上06:30就開始營業囉，車子會在服務中心和登山口間不斷往返，不需提前預約。

▾▾ 08:50 從玉山登山口起登。不免俗地還是要跟大石頭來一張合照！白天的時候背光、下午雖然順光但可能會白牆，大家可以自行評估，我是選擇都拍啦?。

▾▾ 首先迎來的是一段緩上，趁這時候調節呼吸、熱身一下。

▾▾ 沿途還是有些曝曬路段，高山紫外線強勁，戴好遮陽帽和墨鏡很重要。

▾▾ 09:25 孟祿亭 1.7k，大家狀態都不錯，我們選擇繼續往前走。

▾▾ 孟祿亭再往前走一點點，有個百萬級的生態廁所。

▾▾ 09:45 前峰登山口 2.8k，往玉山前峰0.8k。可別小看這短短的800公尺，據說一路都是大石瀑陡上，還有山友在指標旁刻了「很難爬」三個字...如果對自己體力沒有太大把握的話，可以回程經過時再視情況判斷要不要上去。我們這次行程沒有安排玉山前峰，打算擇日再來單登。

▾▾ 從登山口到排雲山莊會經過八十幾座橋！（印象中是86個）偷偷跟大家分享，我走累的時候會開始數橋的編號來分散注意力，結果不知不覺就走到排雲山莊了。

10:40 觀景平台 5k。觀景平台前有個廁所，我們在這邊休20分，放下包包吃點東西補充熱量。

▾▾ 5k～5.5k陡上結束後，會一路緩下到大峭壁6.7k。其中不乏有幾段路山徑較窄，小心通過即可。

▾▾ 11:40 大峭壁 6.7k。一面近乎垂直的高牆，幾層樓高我數不出來。

▾▾ 接著繼續在階梯之中不斷前進。特別提醒排雲山莊前100公尺是石梯好漢坡，看他們兩位的動作和表情就知道這段路走起來會喘。

▾▾ 12:30 排雲山莊 8.5k。剛走完好漢坡，陳先生的臉果不期然地歪掉了。

找排雲山莊管理員報到、吃麵包當午餐後，改換輕裝準備前往玉山西峰。

▾▾ 13:30 起登。玉山西峰距離排雲山莊約2.2k，登山口位於排雲山莊旁，管理員說去西峰一定要帶雨衣褲和頭燈。

▾▾ 登山口和沿路不時有指示牌，但里程數標示很迷樣，各位客倌當參考就好。

▾▾ 0.5k附近的山徑狹窄，部分跨幅較大，小心行走即可。

▾▾ 之後就是在竹林與開闊的草原中上上下下。

▾▾ 14:30 來到2k路樁，距離西峰剩0.2k，開始飄雨。排雲管理員的叮嚀果然是對的，大伙穿起雨衣繼續往前。這附近是200公尺陡上，距離西峰前100公尺才會轉趨平緩。

▾▾ 14:45 抵達玉山西峰，有其他山友在拍照，我們決定先繼續往前走一段5分鐘約100公尺的下坡到神祠。

▾▾ 14:50 玉山西峰神祠。神祠旁的解說牌提到，日治時期為了推行皇民化教育與開發台灣廣大的原始林區，不僅闢設了數條跨越各大山脈的聯絡道路，並於玉山、雪山等重要山峰建造神社，祭拜日本傳統的天照大神。這裡的神祠是玉管處後來重建的，完全木造無鐵件，維持了原本神社古樸雅致的日式風格。

▾▾ 誠心祈求這次一路平安，三個人都順利下山。天氣好的話，可以在西峰神祠看到一些展望；可惜這次白牆，什麼也看不見。

▾▾ 14:55 玉山西峰?️海拔3,518公尺，百岳#25。這趟旅程的第一座百岳！

▾▾ 西峰在樹林中，沒有展望；倒是有幾顆錯落有致的石頭，很適合坐著休息。15:00雨停了，前後下了半小時而已，但擔心等等回程還會下，我們不打算脫下雨衣褲。

15:20 從玉山西峰折返

▾▾ 回程天氣越走越好，最後甚至還出了太陽！我問陳先生和璇璇，要不要回頭去神祠那邊看看展望？結果換來一陣靜默...

▾▾ 16:40 回到排雲山莊，天氣好到可以拍出光芒照！拉拉筋、收個操，進山屋準備吃晚餐了。

▾▾ 晚餐的主餐是豬排，雲豹會提供餐具，不需自備。

前陣子有個關於排雲山莊伙食的論戰，起頭是作家劉克襄在臉書發文提到排雲山莊的伙食相比於其他山屋協作的料理，並不是那麼美味。

我同意山上伙食確實因為路程較遠，都該珍惜；但以之前曾經吃過三六九山莊、天池山莊、嘉明湖山屋，甚至是松蘿湖商業團野外烹調的經驗來看，由雲豹獨家負責的排雲山莊伙食不論是在份量和美味程度上，確實敬陪末座。

來分享一下我的體驗。這次的晚餐和早餐，都必須排很長的隊伍（快30分鐘），等雲豹的員工一一夾菜給有訂餐的人，而且每道菜給的份量並不多。他們會說吃不夠再來，保證能吃飽！（為了避免食物被浪費，這我非常同意）但第二輪過去的時候，卻說後面還有人沒出來吃，所以只能給我三根小小的花椰菜。（心裡想著：好吧，既然如此，那我晚點再來）然後就沒有然後了，所有準備的菜都被吃光，而我大概才六分飽...?

D2 9/19（六）

排雲山莊 ▸ 4.4k ▸ 玉山北峰 ▸ 2.4k ▸ 玉山主峰 ▸ 2.4k ▸ 排雲山莊 ▸ 8.5k ▸ 玉山登山口

01:30 起床

▾▾ 02:00 吃早餐，今天的早餐是火腿起司肉鬆蛋吐司。

▾▾ 03:00 輕裝出發，沿著排雲山莊廁所後方的山徑之字形往上。整路人還不少，黑夜中可以看到頭燈的亮光緩緩前進。

▾▾ 接近主北岔口的地方山徑偏小，旁有鐵鍊輔助。

▾▾ 04:10 主北岔口，在這邊穿起防風外套，戴上防水保暖手套，休息五分鐘後準備下切碎石坡，往玉山北峰邁進。主北岔口前有長約100公尺的隧道，是攀登玉山主峰或北峰時很好的整裝休憩點，因為再往前走的風會變很大。圖為我頭不小心撞到上面的鐵桿，高個子要注意喔。

▾▾ 主北岔口位於隧道的盡頭，有指標牌寫著：往主峰0.2k、往北峰2.2k、往排雲山莊2.1k。照片右前方的那座山即為玉山北峰。

▾▾ 大魔王來了...300公尺陡下的碎石坡！好險今天風不大，我們摸黑一步步慢慢沿著鐵鍊往下走。

▾▾ 04:50 八通關岔口，指標牌寫著：往北峰1.9k、往八通關6.7k、往主峰0.5k。最恐怖的碎石陡下結束，山徑轉為緩下。

距離北峰400公尺開始陡上，東方的天空漸亮。

▾▾ 05:38 日出。看著太陽緩緩升起，真的是太太太美了。

▾▾ 往回看被陽光照耀的玉山東峰和玉山主峰。日初時刻太神聖，我們拍了10分鐘才依依不捨繼續往前。

▾▾ 玉山氣象站前的太陽能板，這位子放的真好，太陽一升起就會照在上面。

▾▾ 玉山北峰氣象站，全台灣最高的建築物。之前有些山友因為誤闖而上新聞，大家要記得這是人家辦公的地方，非請勿入喔！玉山北峰的三角點要從氣象站右側再往上走幾步路。

▾▾ 06:00 玉山北峰?️海拔3,858公尺，百岳#3、八秀之一。成功登上心心念念的北峰啦。

▾▾ 說到這次旅程最讓我驚喜的，是玉山北峰的無敵展望。看這綿延的山巒搭上中低海拔的山嵐，彷彿一幅潑墨山水畫。

▾▾ 今天能見度超級高，能看見奇萊主山、南湖大山、白姑大山和西巒大山，而最後那排山脈中最高的那座，就是雪山主峰啊！阿寶使用的認山頭APP是PeakVisor。

▾▾ 當然還要站在氣象站前，紀錄玉山主峰的壯闊。

▾▾ 從包包裡拿出精心準備的千元大鈔，這裡就是鈔票背面的玉山主峰拍攝角度。

▾▾ 早上六點的北峰人潮不多，可以盡情拍照。

06:40 喝了包威德in之後，心滿意足地從玉山北峰折返。

▾▾ 從主北岔到北峰這段路不全是在稜線上，有滿多段是在森林中。太陽出來後，體感溫度上升了不少，走起來很舒服。

▾▾ 來到主峰1k、北峰1.4k指標排，準備要開始爬升了。璇璇舉起登山杖，崩潰地說：「我們剛剛真的是從那邊（照片中間有條細細淺淺的溝）下來的嗎？」沒錯，而且現在還要爬回去...

▾▾ 07:40 八通關岔口，距離主峰還有0.5k、主北岔口0.2k，迎面而來的是會滑動的碎石陡坡。不是我們故意要拍得那麼陡，實際上就是這個斜度！摸黑走的時候暴露感沒那麼強烈，現在光天化日走起來真的會怕，到最後我都在跟石頭和昨天的神祠祈禱，求祂們幫助我回到主北岔口。

▾▾ 08:05 我率先回到主北岔口，陳先生次之、璇璇最後。他們走得慢是因為爬坡會喘，不像我是恐懼遠大於爬坡的累。我們在主北岔口休息了20分鐘，補充熱量後再出發登主峰。

▾▾ 08:25 將一支登山杖留在主北岔口，出發前往主峰。

▾▾ 其實從主北岔口到主峰這段200公尺也沒有很好走，有些路段山徑較窄、跨幅較大，幸好都有鐵鍊可以抓著輔助。

▾▾ 08:45 玉山主峰?️海拔3,952公尺，台灣第一高峰，百岳#1、五岳之一。成功登上這趟旅程的第三座、也是最後一座百岳了！

下山後過不到五天，看新聞說照片裡的主峰石碑由於之前地震裂開，有超勇協作幫忙扛新的上去更換了！現在去的話已經是新的石碑囉。

▾▾ 站在台灣最高峰，第一次體會到「四周山巒都沒我高」的感受，甚至能看到海！

▾▾ 09:15 從玉山主峰折返。下山途中遇到許多單登的山友，其中還有位小一的小朋友跟著爸爸來，一路手腳併用、身輕如燕，聽說之前已經單登過北大武了，實在厲害?。

09:35 主北岔口

▾▾ 順利走完這次預計的三座百岳，大夥兒的步伐都輕盈起來了呢。

10:35 回到排雲山莊。收拾行囊、把自備的午餐趕緊吃完後，準備下山囉。11:30 排雲山莊 8.5k 重裝出發12:50 觀景平台 5k，休5分14:00 孟祿亭 1.7k，休5分

▾▾ 14:30 玉山登山口，感謝一路的好天氣，今天出大景、下午也沒淋到雨，全員平安下山！

14:50 上東埔停車場。回程的接駁車會直接開到停車場，看著蜿蜒的山路以及過度勞累的雙腿，深深覺得用100元換得少踢這幾公里的柏油路實在是太划算了。

相關費用

中泰茶廠住宿 $533登山險 $122排雲山莊規費 $480雲豹早晚餐 $450登山口來回接駁車資 $200自備二日午餐及行動糧 $150

共計 $1,935

後記

台灣的山總有股魔力，不論登山那日是晴是雨、下山時的雙腳多痠痛，等到一週身體完全恢復後，又會莫名懷念起山上的日子；於是乎我們不停上山、不停想念，卻也不斷往前。

很多人說，登玉山是台灣人必做的一件事。很幸運在陳先生和璇璇的陪伴下，一起完成了這趟旅程。時序入冬，高山百岳行準備要暫歇了，對於明年我有很多期待，像是大小霸、南湖大山、武陵四秀、奇萊主北，甚至是能高安東軍縱走，希望那時候的我變得更強壯，成功出行的話再回來跟大家分享沿路所見所聞。

就這樣吧，我們山林見！