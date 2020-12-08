登上東北亞最高峰「玉山主峰」　 第一座百岳健行初體驗

抽籤抽了四個月，玉山上的排雲山莊住宿始終抽不到，玉管處每天都會公布有抽到籤的隊伍名稱，隊名五花八門，很有趣，[抽到不想取團名][今晚我想來點玉山主峰]等等...，讓我不經思考，是不是沒有好好取團名，所以沒得到山神眷顧，開始往有趣的隊名想著[已抽插300遍][再抽不到就跳下去]...想當然，也是全部槓龜，最後決定交給專業登山團來抽籤，再次抽到生無可戀，原本還以為會有些內定的(真是想太多了)，當我們已經決定要放棄今年的抽籤，領隊說抽到了，當下有點傻眼，都想說明年再來碰碰運氣。

能看到這個登山口，就已經是很幸運的一員了。玉山被歸類在百岳裡的初級山，那就先從它開始挑戰，而且他還是東北亞第一高峰!這次的行程是兩天兩夜的玉山主峰來回，約21.8公里，單程10.9公里，第一天9:40從玉山登山口出發走8.5公里到排雲山莊休憩，步行時間約(扣除休息)6小時；第二天3:00從排雲山莊到主峰再回到玉山登山口，走13.3公里，步行時間約(扣除休息)8.5小時。

要出發了，好興奮!玉山登山口的海拔2,610M，溫度適中，穿件保暖排汗衫在搭件薄外套走起來很舒服，空氣很好，太陽很溫暖，需要擦防曬，這個高度還不太會有高山反應，就這樣一路嘻嘻鬧鬧，看到甚麼都想拍，這個高度看出去的景很美，已經覺得很值得。

通常我喜歡墊後，可以控制自己的腳步，多停留些時間欣賞風景、拍照，取一些像是劇照的景(以為是來錄行腳節目的)，這裡的森林感好透亮，像是雀躍的羚羊奔跳著。走了不到一公里，有團員開始出現身體不適，大口喝水呼吸很亂，一直處於墊底，示意著我們先走，他再居上，但這樣很可能他就落單了，如果有甚麼突發狀況，後果可怕，所以領隊堅持要他走在第二個，撐了兩個彎後，還是決定放棄了，前面的幾公里都還算平坦，如果這都不行，那接下去可能會蠻危險的；雖然玉山是百岳的初級山，但訓練還是要有，抽籤結果一個月前就會知道，跑步訓練、揹重物郊山訓練也都要有，才能好好的攻頂玉山!

玉山有比較完善的步道、木棧道(從編號1數到編號82前面8.5K就走完了)、碎石路，都不太難走，比較窄的山路也有鐵鍊輔佐，相對安全，一路上也有里程數的標示，如果真的遇到甚麼狀況，可以直接打112報相近標示。

這裡的山，重巒疊嶂，遠眺是看不見的盡頭，但山巒的樣子很清楚，也有懸崖峭壁，峭壁上石頭身上分佈的地衣，美極了，像是山在上面作畫，色彩斑斕各有特色。

在健行的時後，也會思考一些比較糾結難解的問題，很神奇的是，突然轉眼看到美麗的畫面時，問題就迎刃而解了，或者是把問題跟著步伐一起走，慢慢地就開朗了，這也是為什麼開始喜歡爬山的原因，煩惱在這個地方算甚麼呢? 等等到排雲山莊還可以吃到雞腿，揹包裡面還有想吃的零食，光想到就很開心。

高山的天氣，變化的很迅速，抵達5.1K西峰觀景台(白木林站/3096M)，雲霧也跟著飄過來，在山間遊動，壟罩著山峰，好似仙境很夢幻，感覺精靈跟女巫雖時都會出現。在這裡小坐休憩，因為已經到海拔3000M了，要隨時注意自己有沒有高山反應，有冷就要立刻添加衣服。這裡有個涼亭可以吃點午餐，領隊也煮了熱咖啡，能在高山喝到熱的飲料，心已滿足。

這裡也是抵達排雲山莊前最後一個休憩站，如果要如廁的朋友，建議要戴口罩，裡面很驚人，很感謝玉管處的人把這裡打裡的這麼完善，還有廁所可以使用。

要登頂果然不是這麼簡單的事吧!還沾沾自喜的處在雲霧繚繞的仙境中，竟下起了傾盆大雨，後面的3.4K都行走在雨中，還好後來只剩牛毛細雨，這時候就是測試裝備有沒有準備齊全，在出發前，就應該把雨衣褲、綁腿、防水袋(這超重要，背包都濕了，還好裡面有防水袋)都檢查過，才saft度過這關。

也因為雲霧的來襲、大雨滂沱，讓這趟旅程多了許多印象深刻的地方，走在雲霧裡，感覺也好讚!

如果可以是那片雲霧，我也一定會到處小便!

第一次爬百岳，不太明白大家說的高級山屋是甚麼意思，看了一圈後，才想知道，原來這就是高級山屋!有提供睡袋，熱水、廁所，該有都有了，很齊全。期待吃晚餐，之前晚餐也被一些山友批評得一文不值.....但，很!好!吃!耶!而且打飯的布農族原住民好可愛，說的話一直洗腦在耳邊。

朋友:可不可以給我兩片起司?

布:不可以捏，後面還有人，但我可以不小心夾到兩片黏起來的。

晚上6:00吃完晚餐，7:00就熄燈，接著就是各種交響樂，翻來覆去，冷風灌頭，輕微的高山反應，睡不太著...但等等1:30就要起床了，想著今天沿途的風景，慢慢地還是睡著了。

1:30準時起床，3:00出發，今天目標是玉山攻頂，然後折返玉山登山口。夜晚真的拍不出甚麼，只能用文字記錄，約莫從排雲山莊往上步行1公里，進入了短灌木叢，抬頭看天空，滿天星斗，閃耀著鑽石般的光芒，也看到淡淡發光的銀河，好美，現在只能映入腦海裡；夜晚要很小心地走，不要把石頭踢落了，下面滿滿的人，摸黑攀爬也是之前登山沒有訓練到的一環，不難，各種新奇跟有趣。

看爬文都說最後200M很難爬，其實不會耶，前面的人很多，前進的速度很慢，不太會有甚麼難度，很幸運的是當天沒刮風，又出大景!山神保佑!

這張照片是從山頂往西邊看，那個三角形的高點，不是山，而是被太陽照射到的玉山影子，很酷!

登頂了!天漸漸破曉， 迎接太陽升起，這時天空的變化有很多層次霞光萬道，有些顏色瞬間就會消逝了，讓我沉浸在這個時刻，讚嘆一下東北亞最高峰帶來的震撼。而此時三角點早已排滿了山友，很熱鬧。

玉山主峰，海拔3952，人生第一座百岳，時間2020/10/29，從來沒有想過有一天會來爬百岳，到底誰要來爬山，做這苦差事，但歲月推使著心境不同了，已經覺得來這裡是修身養性，除了美景，重要的是過程，看看善良的山友，感受到山友們的互助，加油打氣，分享經驗，自我學著忍耐與堅持，也讓我決定把這次寶貴的體驗記錄下來。

台灣真的很棒，在這個疫情爆發的世界中，有塊淨土可以出遊，而我在這塊淨土的至高點，望著雲海，氣勢磅礡的雲海景觀讓人不得讚嘆大自然的奧妙，看著天空，希望大家都平安。

一踏上平台，往右看是東峰，往左看是北峰氣象站，千元鈔票上的玉山，要從北峰氣象站往主峰拍，才能拍出那個畫面。下一次就要來挑戰玉山五峰三天兩夜，玉山北峰、東峰、主峰、西峰和前峰，再把其他四座百岳蒐集起來。

結束後折返又是另外的景色，因為是摸黑上山的，所以這段夜晚上幾乎看不到，要下山的時候才會看到，還有零星的山友要準備登頂!這段200公尺是這次玉山行走起來最有趣的一條，比較多地形可以跳來跳去的。

回到短木叢這裡也是挺漂亮的，進入童話故事裡面，當個採集藥材和食物的小矮人，走在這裡很舒服，景是這段路程裡最遼闊的，天氣也很溫和。

很快的，又回到了排雲山莊，這裡石頭上的紋路，樹上面的地衣，大愛，超級有特色，讓我手癢想把這些質感做出來。

後來，因為雲層開始變厚了，太怕遇到雨，很快地就衝下了山，結束了這次的玉山主峰行，不辛苦不太累，很有趣的體驗，除了高山症讓頭有些脹之外，還好當初有堅持要來爬山，這樣才有動力在爬下一個百岳!

謝謝玉山

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