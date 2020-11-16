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單趟15分鐘就抵達！東北角芒草秘境「哈巴狗岩」美照輕鬆拍

健行筆記 / 健行筆記Xing Chen

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芒草季節開始了，今天為大家來介紹位於茶壺山附近的哈巴狗岩單趟只要15-30分鐘，就可以輕鬆抵達的絕佳攝影景點

行前準備，即時監視器畫面

通常我要去東北角遊玩之前，都會查看即時的CCTV監視器以免發生台北晴天東北角下雨的情況

1.九份老街的門口畫面通常九份下雨的話，鄰近的茶壺山地區基本上也是下雨的哦；2.茶壺山下水湳洞陰陽海路口監視器(這台有時候會連不到)

上山前最後補給・7-11瑞濱門市

地址：新北市瑞芳區海濱路157號

可將車子停在旁邊的中油加油站內加油、廁所、採買、吃飯都方便廁所就上中油的比較乾淨一些，採買就到7-11囉如果你剛好抵達的時間很尷尬，想先填飽肚子再繼續出發的話也可以走路前往附近的四家小吃花媽牛肉麵三姐妹順益自助餐，皆有飯有麵可選擇三家我都吃過，非常平價實惠不想走太遠的就是7-11的二樓用餐，與7-11旁的皇龍小吃店 

一、哈巴狗岩

交通指南

此處登山入口位於茶壺山最頂端登山口附近故此交通方式不管是公車還是自行開車的朋友都請參考“北台灣首選郊山・無耳茶壺山” 的交通方式並且將車停在最頂端登山口，我們將從此開始介紹路線 

建議攜帶裝備與物資：

  • 1.輕裝背包 10 - 30L

  • 2.防雨背包套(或垃圾袋)

  • 3.雨衣

  • 4.化纖手套(建議不要全棉材質)

  • 5.飲用水 600-1000 cc

  • 6.行動糧(飯糰、麵包、巧克力、餅乾、鹽糖皆可)   

  • 7.手電筒或頭燈(如果快日落的話)   

  • 8.登山杖(可輔助攀登)

開始旅程

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哈巴狗岩位於茶壺山附近的煙囪山所以我們一樣把車子停在茶壺山最頂端登山口附近接著往煙囪山的方向前進，可以使用Google Map定位"煙囪山"  

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之前在茶壺山文章中有介紹到交通&停車地點如果你是底盤高的車可以像我一樣把車開進去裡面停哦如果底盤很低的話就請停茶壺山登山口&廁所旁就好  

f6720a3e540b41c17cf2396540ef20be.jpg記得停靠邊一點，此處大約能停兩台車

 f882bd61b75cd88d8027669a42916535.jpg停完車整裝完畢後，就可以出發了，朝上圖所指的方向前進  

50003c3a2f694bd79ded5ecea5e3bda6.jpg一開始會經過一個小山壑，距離並不會算太長  

700c964c3cea37707a78c4f7fcf16b4e.jpg建議前往的時候，要穿登山鞋或是非平底的運動鞋圖片中為錯誤示範，因為穿中高筒應該配長襪免得刮腳或被草割因為我們是很臨時決定出發的，所以裝備有點不齊全這地形並不適合一般非4WD車輛，我不建議把車開進來，以免卡住開不出去  

3cfd88e0eb64bcbb87ae7e9e3437bbfc.jpg直走到底往右看，會看到往牛伏礦體(黃金洞)與復興山跟廢產道的路線  

89aedd0844a1188d6903ba3a08f2ec14.jpg我們要往左，左手邊這邊有綁幾個登山隊的布條，往上走即可  

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現在這路徑已經有被人開拓跟維護，比以前好走非常多，也非常清楚 

208240d1d47052bd25931fee18ca020d.jpg部分路段都有輔助繩可協助攀登，但請務必靠著山壁前進不要踩太旁邊怕摔會下去請注意，由於地形都是泥土下雨天或雨後會非常泥濘溼滑，不建議前往 

 e5ede2cd62a6575021d2ff32e950fc72.jpg爬到一半回頭看向牛伏礦體，復興山的方向 

159ee1f86cc3eae0b8d2d8f1a8e87b98.jpg前方會來到第一個視野開闊的好地點，遠眺基隆山與水湳洞  

e39d3422dadc17abf15aa2f4cdab8333.jpg一路往前，路線非常清楚。這處地帶較平坦且視野開闊可作為休息或是等夕陽的好地方，此外芒草季開始時這整片山頭都是美到極點的芒花，文末會提供芒草季節時的照片  

18ff5650e2a712ea5a1762143dfc7d67.jpg可看到上山的產業道路以及浪漫公路觀景台  

4d105a4fdf13b16a07ed2f69761de8d7.jpg下坡時請注意，建議是可以帶一個登山杖會更好走一點  

9f2bfd61d328eec717546cda7e210d38.jpg讓我們繼續往前走下去 

5e67a96301db11c3122197ef1b099c1e.jpg走到底後，往左轉下切  

53abb403577a276ee696764be69a6bbf.jpg這邊也有繩索可以拉，一樣泥土與石頭的地形此處較為陡峭，不管往上還是往下時都要很小心通過  

c7b02b2accbb01f0b9c92d64e1d74d03.jpg我是習慣一手拉繩，一手用登山杖去支撐下降，就不用拉草或抓地或抓石頭了  

7055674827e99423fbe05fe6299f1c0e.jpg下切之後繞個小彎，我們馬上就可以看到遠處的哈巴狗岩囉  

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這一段需踩在不平整的岩石上通行，有幾處旁邊草很高但旁邊可能是空的，所以請放慢腳步通過  

4ef014240054cd66bc434581b81ebc71.jpg我們離拍照點只剩下最後一小段路了

 1cae401f30c4665cb04af05318791821.jpg是不是很像一隻哈巴狗的側面呢？ 

cf9674fb910ecbdb24afd084bdb6177d.jpg與基隆山合影 

當芒草季開始的時候，整片山會變成

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謝謝收看，歡迎分享此篇文章網址給朋友如果有興趣了解更多北台灣登山攝影資訊，或是一起爬山戶外的朋友歡迎追蹤我的Instagram 或 訂閱我的Youtube

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登山 九份 小吃

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