飄雨中登上台中和平「鳶嘴山步道」　險峻危崖挑戰你的膽量

位在台中市和平區的鳶嘴捎來國家步道，海拔2180公尺，是中部知名的中級山，特別是一段需要攀繩的岩壁更是吸引不少山友，每到假日總會遇上大排長龍的情形

這天安排休假和朋友約爬，因出發時間稍晚，因此單走鳶嘴山

我們將車子停在下山的出口處，往回走到27K的登山口

我的運氣不太好，剛起走沒多久，天空就開始飄著毛毛細雨

雨洗刷了森林的枝葉，青翠的綠意雖是好看，但也讓人得留意腳下的濕滑

也許是飄著雨，森林裡也染上了薄薄的一層霧，帶點朦朧美

緩上坡中，沿途經過大小不一的石塊以及橫生的樹根，來到小觀景台，想當然…白牆一片

觀景台無景可賞，繼續前進來到休憩涼亭，雨…忽大忽小，索性在亭裡簡單補給

出發後1.5小時，來到驚險的攀岩起點，一旁~危險區域小心通過，更讓人開始警戒，畢竟岩壁有些濕滑呢

其實這回的鳶嘴山是我的第二刷，2017年還沒喜歡上爬山的我，來到攀岩的起點，久未穿的鞋子竟然開口笑~爆開。想到那時….真的是噩夢一場

進退兩難的我，硬著頭皮，在山友的協助下，一路上…..一路下克難的走回到登山口

即使在經過幾年後的現在，累積了些百岳或是小百岳..及中級山的經驗，鳶嘴山始終是我心裡的關卡

這次和朋友約爬(朋友已經來了超過10次以上)，心…自然是安定了許多，雖然遇上了下雨，也在朋友的指導下，橫過一處處濕滑的岩壁及安全的踏點

雨天多少影響了進度，出發後的2.5小時，終於來到山頂

因為是非假日，山頂自然沒有人聲鼎沸

因為還飄著雨，只有微微的雲海，索性直接下山

來到鳶嘴捎來的岔路口，若是像我們一樣，只走鳶嘴山，就得在這裡往下切

也許當時鞋爆開只關心著如何下山，無心賞景，這回在下山途中，朋友表示:很難想像當時的我是如何脫了鞋，在滿是亂石樹根的山徑中行走…..

17:30 天未全黑，我們順利回到登山口

稍晚朋友回傳了當天，我在山徑中的照片很是珍貴，我的第一刷照片寥寥可數，再次站上山頂，即使沒有動人的雲瀑，心中更多的喜悅是終於克服了心理的障礙

山有迷人處也有潛在的風險，只有穩扎穩打

每一座山的難易度，從來都不是來自於別人口中的形容。除了練好體力， 勤做功課....也要謝謝兩年多來，自己的堅持，才能在每一座山頂微笑以對 ^.^

城市漫遊。 gina 文章出處: