走入嘉義「綠色國度」！圓水古道、水社寮、四大天王山8字形串走

嘉義縣梅山鄉的圓潭自然生態園區是一座綠意盎然的生態樂園，園區末端可接往水社寮的圓水古道，與水社寮之上的四大天王山，更是鮮翠欲滴的綠色國度，滿山桂竹林，綠到超級養眼。通常這三處綠境是分別造訪的，但如果三條路線串連起來，成為五個多小時的登山路線，則接近一座中級山的操練度，想要暢快登山，有時似乎不必去擠名氣高的那幾座山哩！

布魯分享在健行筆記網站的GPX軌跡圖，點圖可至網站頁下載。

圓潭自然生態園區

圓潭自然生態園區有十分和緩的生態步道，步道設施完善，區中還包含圓潭、向山、圓溪、心湖等4座瀑布，是十分適合親子健走的園區。此行主要目標放在圓水古道，所以圓潭園區只走到植物園，園區其他景觀請見另頁介紹。

圓潭生態園區入口。

過拱橋進入植物園。

圓水古道

由圓潭植物園續上行進入圓水古道，圓水古道由圓潭通往水社寮，後段與瑞水古道重合，主要是傳統的土石小徑，穿梭在竹林雜林中，踏石過溪處的景觀最佳，桂竹林滿山坡，十分養眼。

過了左上小圖的石門，就到達大圖古道叉路口。路口的橫竹讓人以為路況有問題，實際走來則全線無損傷。

長拱橋。

通過這道竹拱門就會到達下圖的茶園。

通過這道竹拱門就會到達下圖的茶園。

至茶園中段記得要左轉進入下方的竹林，如果不想走太累，則可在這裡反悔，直行由郭家肉粽接水社寮產道回圓潭。

至茶園中段記得要左轉進入下方的竹林，如果不想走太累，則可在這裡反悔，直行由郭家肉粽接水社寮產道回圓潭。

過溪踏石，溪水潺潺。

過溪踏石之後的竹林令人驚艷。

至此叉路口接瑞水古道，向左通瑞里，向右往水社寮。

古道後段感覺較少人走進來，因此草長得快湮沒路徑，布魯沒帶傢伙，只能用登山杖揮開了一段路。

古道後段接產道再接水社寮公路。至右下圖先右轉往福德宮，準備續登四大天王山。

四大天王山

四大天王山本來是四天皇山、青園山、篤鼻山、知鳥山的合稱，後來後三座山路徑毀壞難至，只剩四天皇山可達，所以四天皇山也直接稱為四大天王山。整座山幾乎都是竹林，怎麼看都是綠色。布魯建議由福德宮(土地公廟)向右經A點先右轉至C點(石上林)，上四天皇山後至B點，可陡下階梯回Ａ點下山，或轉小產道走緩坡至水社寮車站。

林務局設的導覽圖。

水社寮福德宮（小土地公廟），廟前涼亭經常有人在此炊食納涼，還可欣賞阿里山小火車過往。

四大天王山步道也有一座拱橋。

不要懷疑，有二段路要先陡下。

過此橋後開始爬升。

優美的桂竹林，是沿途步道的基本景觀。

樹抱石。

石上林景觀。

至山頂的後段全部走在桂竹林裡。

至山頂的後段全部走在桂竹林裡。

登頂四大天王山，海拔1450M。最近1450這個數字有點敏感哩!

下山途中至這座觀景亭，左轉陡下階梯往土地公廟，右轉水泥小產道至水社寮車站。

水社寮車站

水社寮是一座十分寧靜的小山村，其中的水社寮車站是阿里山森林鐵路上奮起湖的前一站，目前已經是無人小站，由於附近的舊鐵道隧道成為蝙蝠棲息地，因此水社寮車站轉型成為蝙蝠教育館。在登四大天王山前或後，都是很好的休憩點。

水社寮小村落從布魯有印象的20年來，似乎都沒有什麼改變。這棵百年肖楠也一直守護著水社寮。

水社寮車站現在是蝙蝠教育館。

走水社寮產道返回圓潭，中途的這家郭家肉粽小有名氣。

至此路口右轉回到圓潭。這天除了水水古道，其他指標上的地點都有沾到。

布魯便利貼

行程資訊：圓潭遊客中心--10分--圓水古道叉路口--2小時--水社寮福德宮--1小時20分--四大天王山--1小時10分--水社寮車站--1小時--圓潭遊客中心，合計約5小時半，落差約600公尺。

圓潭生態園區、水社寮車站交通資料：南二高下嘉義竹崎交流道，轉東走166縣道至竹崎街區前的福懋加油站右轉外環道，續行166縣道(此段為原嘉122鄉道)，經水道口、金獅、交力坪，至166縣道71.5K處，即圓潭溪自然生態園區。園區前有停車場，可停大小車輛。於71K叉路右轉約5K，則可抵達水社寮車站。

全線衛生補給點：此行程全線只有圓潭遊客中心、水社寮車站有洗手間；餐食可至圓潭遊客中心、雲潭瀑布停車場小舖、水社寮產道郭家肉粽，水社寮車站附近只有假日可能有賣草仔粿玉米之類簡單點心。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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