走入嘉義「綠色國度」！圓水古道、水社寮、四大天王山8字形串走
udn走跳旅遊／布魯
嘉義縣梅山鄉的圓潭自然生態園區是一座綠意盎然的生態樂園，園區末端可接往水社寮的圓水古道，與水社寮之上的四大天王山，更是鮮翠欲滴的綠色國度，滿山桂竹林，綠到超級養眼。通常這三處綠境是分別造訪的，但如果三條路線串連起來，成為五個多小時的登山路線，則接近一座中級山的操練度，想要暢快登山，有時似乎不必去擠名氣高的那幾座山哩！
圓潭自然生態園區
圓潭自然生態園區有十分和緩的生態步道，步道設施完善，區中還包含圓潭、向山、圓溪、心湖等4座瀑布，是十分適合親子健走的園區。此行主要目標放在圓水古道，所以圓潭園區只走到植物園，園區其他景觀請見另頁介紹。
圓水古道
由圓潭植物園續上行進入圓水古道，圓水古道由圓潭通往水社寮，後段與瑞水古道重合，主要是傳統的土石小徑，穿梭在竹林雜林中，踏石過溪處的景觀最佳，桂竹林滿山坡，十分養眼。
四大天王山
四大天王山本來是四天皇山、青園山、篤鼻山、知鳥山的合稱，後來後三座山路徑毀壞難至，只剩四天皇山可達，所以四天皇山也直接稱為四大天王山。整座山幾乎都是竹林，怎麼看都是綠色。布魯建議由福德宮(土地公廟)向右經A點先右轉至C點(石上林)，上四天皇山後至B點，可陡下階梯回Ａ點下山，或轉小產道走緩坡至水社寮車站。
水社寮車站
水社寮是一座十分寧靜的小山村，其中的水社寮車站是阿里山森林鐵路上奮起湖的前一站，目前已經是無人小站，由於附近的舊鐵道隧道成為蝙蝠棲息地，因此水社寮車站轉型成為蝙蝠教育館。在登四大天王山前或後，都是很好的休憩點。
布魯便利貼
行程資訊：圓潭遊客中心--10分--圓水古道叉路口--2小時--水社寮福德宮--1小時20分--四大天王山--1小時10分--水社寮車站--1小時--圓潭遊客中心，合計約5小時半，落差約600公尺。
圓潭生態園區、水社寮車站交通資料：南二高下嘉義竹崎交流道，轉東走166縣道至竹崎街區前的福懋加油站右轉外環道，續行166縣道(此段為原嘉122鄉道)，經水道口、金獅、交力坪，至166縣道71.5K處，即圓潭溪自然生態園區。園區前有停車場，可停大小車輛。於71K叉路右轉約5K，則可抵達水社寮車站。
全線衛生補給點：此行程全線只有圓潭遊客中心、水社寮車站有洗手間；餐食可至圓潭遊客中心、雲潭瀑布停車場小舖、水社寮產道郭家肉粽，水社寮車站附近只有假日可能有賣草仔粿玉米之類簡單點心。
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