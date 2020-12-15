攻頂不用3小時！新手入門百岳「郡大山」完全攻略　飽覽無敵雲海景色

百岳新手們的第一站，往往都是去撿合歡群峰，畢竟除了西峰以外，其他四座難度低距離又短，輕輕鬆鬆一次破蛋就能拿下4~5座百岳。

接著，下一座百岳要去哪裡呢？在這邊推薦給大家，難度稍微高一點的

郡大山‧百岳排名No.54

適合新手入門的百岳，合歡北峰的下一站海拔3292公尺，百岳路線分級為A級單程3.7公里，高度落差400公尺耗時約2~3小時即可到達山頂

山上的展望性非常好，CP值不輸合歡北峰，可眺望東郡大山、干卓萬群峰、西巒大山、玉山群峰與台灣山界四大障礙路線之一的馬博橫斷。

尤其是郡大山頂上，經常能飽覽無敵的雲海景色上山的朋友們，不妨帶個腳架拍縮時攝影，絕對值得。

精彩影片紀錄

行程紀錄(2020/08/01)

02:30-05:30＊開車前往水里7-11門市集合05:30-06:00＊與其他人會合＆7-11吃早餐06:00-06:30＊前往望鄉民宿06:30-07:00＊民宿放行李&整裝&上接駁車07:00-09:00＊搭車往郡大林道32K09:00-09:30＊登山口整裝+拍照09:30-11:30＊上山，前往郡大山三角點11:30-13:30＊山頂拍照與休息13:30-15:30＊下山，回到32K登山口15:30-18:00＊搭接駁車，回到望鄉民宿

行程路線參考

郡大檢查哨➡郡大林道➡23K望鄉工作站➡32K登山口32K登山口➡望鄉山➡郡大山北峰➡郡大山三角點

郡大山之所以簡單，是因為可以搭車或開車，從平地郡大檢查哨進入，坐車通過長達32公里的郡大林道，直達海拔2865公尺的32K登山口處，省去了大量的時間，

不過郡大林道的路況非常差，路面不平又崎嶇難行，將近兩個多小時的車程，需要忍受碰碰車的體驗，就是會跳上跳下、撞左撞右的那種折磨，所以山友們都笑稱，爬郡大山並不難，最困難的是這32公里的郡大林道車程。

✓郡大林道的車程約2-2.5小時✓上車前請務必吃暈車藥，避免吐到不要不要✗不建議自行開車上山，非常大機率刮傷車子✓可包車搭乘得利卡接駁車上山✓自行開車上山，請選用越野車款與高底盤車輛✓郡大林道有管制，需於08:00-17:00之間通過望鄉工作站✓望鄉工作站假日不給上廁所，喝水記得喝少一點

單程耗時⏰

登山口➡0.6K➡望鄉山➡1.5K➡郡大山北峰➡1.6K➡郡大山三角點單程距離總計為3.7K入門新手：3小時健腳高手：2-2.5小時

登山方案參考

A方案Day 1：直接上郡大山，下山於登山口紮營Day 2：接駁車下山後各自解散

除非自行開車到登山口，把野營裝備放車上，否則需要全程重裝去爬郡大山，下山後在登山口旁腹地紮營，享受野營樂趣，搭接駁車上下山者，不建議選此方案。

✅B方案Day 1：直接上郡大山，下山住望鄉部落民宿Day 2：睡飽後解散回家

經大家討論後，最佳的方案，考慮到隊伍中有新手第一次登百岳，不適合重裝，加上下山住民宿也不錯，有熱水澡可以洗，有小火鍋可以吃，還可以去7-11採買罪惡食物來慶功宴。

C方案Day 1：先去住望鄉部落民宿Day 2：一早上郡大山，傍晚下山後再開車回家

第一天可以晚一點出發，不用開夜車，但是第二天超累，特別是擔任車手的人，一起下山然後再開長途回家。

登山前需申請的作業

1.申請入山許可證

https://nv2.npa.gov.tw/NM103-604Client/如果未在三天前線上申請入山證，也可於南投縣政府警察局信義分局信義派出所臨櫃申請

郡大山屬玉山國家公園境內，不需特別申請空拍許可證

2.包車(如果不是自行開車的話)

布農卡里布灣登山隊

一趟來回5000元，可提供7人搭乘(一人平均714元)TEL:0921486289

應該還有其他業者，本文僅提供當時搭乘的業者資訊

3.住宿(望鄉部落民宿)

Go比爾民宿

房型：16人通鋪(一人平均5xx元)TEL:049-2702683

望鄉部落還有其他民宿，本文僅提供當時住宿的業者資訊順便有幾點要提示大家

民宿只有兩間16人通鋪房型

請自備盥洗用品(毛巾、牙刷、牙膏等等)

有提供免費吹風機於浴室門口

有提供公用冰箱可以冷藏食品,冷凍庫問老闆娘

只有三間浴廁(浴室跟廁所合在一起)

有提供訂餐服務，小火鍋300元

由於餐廳並不大，如果大家都有訂餐，特別是兩間16人通鋪都有住客，會分時段用餐，用餐後，請儘速去搶浴室洗澡啊～～～ 我還以為回到新訓單位了，有人還沒洗到熱水 食量大的朋友，千萬要去7-11買補給，因為那小火鍋對我而言，根本不夠塞牙縫。

登山行前準備

資格要求

不建議沒有運動習慣以及百岳經驗的人前往，請依循漸近，從小山開始慢慢練習，如果連一座百岳都沒有爬過，最好不要來爬，

建議可以先去爬「合歡主峰」、「合歡東峰」、「石門山」、「合歡北峰」，先測試一下，自己容不容易有高原反應或是其他狀況非常推薦合歡山系列，CP值很高！

當然，如果你沒有百岳經驗，但平常有在爬郊山，什麼五寮尖、劍龍稜、鳶嘴山、陽明山東西大縱走之類的，倒也是可以來試看看，不過海拔超過2500公尺，又從平地兩小時快速爬升高度，萬一身體有高原反應的症狀，要下降高度的話，則又要再搭兩小時的碰碰車，非常不划算，建議先去武嶺、合歡主東石走走。

裝備建議清單

登山背包

登山小背包(10-30L) 背包防雨套 輕量防水袋 防水登山頭燈 兩件式登山雨衣 輕便折疊傘(女性上廁所時可遮擋) 登山水袋(2L or 3L) 飲用水(1500-2000cc) 濕紙巾小包 衛生紙小包

由於來回只要不到六小時，我們只需要背負輕裝單攻裝備即可，我對於輕裝的定義，大概就是10公斤以下，除了水以及必要與性命攸關的裝備以外，能省則省，越輕越好。

背包的話建議不要帶那種折疊攻頂小包，因為那種通常都沒有減壓背帶以及腰帶，除非你帶的東西很少很輕，像我自己就帶很多東西，除了基本的登山裝備以外，還多帶了單眼相機、空拍機、運動相機等等東西，所以會背比較重這個時候，有減壓背帶跟腰帶的登山包，能大幅降地登山過程中的不適感，(例如肩膀被背帶勒的很不舒服、行走時背包晃動)

雨衣千萬不要買輕便雨衣，特別是郡大山路途中會穿梭一叢叢的箭竹林，一不小心一鉤到就會破掉，真的沒預算你帶兩件式機車雨衣也好，如果有一點預算，可以考慮達新牌雨衣或者迪卡儂的登山雨衣

背包防雨套並不能全方位的防水，萬一雨勢很大，雨水會從沒有遮蓋到的地方流進去背包內，所以當你有貴重物品、衣服、睡袋，請買一個輕量防水袋裝起來如果沒有預算，可以使用垃圾袋(小心不要破掉)

登山穿著

太陽眼鏡 化纖手套 (3M手套) 遮陽帽 / 圓頂或鴨舌帽 保暖毛帽 毛巾 / 魔術頭巾 吸濕排汗上衣(底層) 刷毛 / 化纖 / 羽絨衣 (中層) 防水透氣風雨衣 (外層) 推薦Gore-Tex外套 吸濕排汗長褲(底層) 登山褲(外層) 推薦Gore-Tex褲款 登山羊毛襪(美麗諾羊毛) 中筒/高筒登山鞋 推薦Gore-Tex鞋款 登山杖x2

高山上的陽光與紫外線會破壞你的視力，保護眼睛要帶太陽眼鏡。

手套請選擇化學纖維，請勿選擇純棉手套，例如水泥手套。

如果沒預算買太高檔的登山底層衣，吸濕排汗快乾系列材質也可以像我都穿Nike的DRI-FIT材質上衣與下褲，更便宜的選擇可以去迪卡儂找排汗衣。

還有登山一定要學會「洋蔥式穿搭」，『底層排汗、中層保暖與外層防風雨』雖然目前各家廠牌都有推出自己的防水透氣塗層技術但我還是首推Gore-Tex防水塗層材質的風雨衣如果預算真的不夠，也是可以考慮各品牌自家的防水塗層技術風雨衣，價錢莫約2000-4000元左右。

登山鞋請選擇中筒或高筒，並搭配針對登山腳部加強的羊毛襪低筒登山鞋雖然輕盈，但無法有效保護腳踝萬一背重行進時不小心扭到，受傷嚴重的話可能導致無法行走，也建議攜帶兩隻登山杖，除了輔助行進之外，使用登山杖陡下可幫助減少膝蓋承受的重量衝擊，也可以買登山專用的護膝來加強保護。

貴重物品

健保卡 手機 行動電源 入山許可證

健保卡一定要帶，我自己是連身份證都帶著避免有些場合不認健保卡只認身份證的情況發生

手機記得安裝登山GPS APP軟體

並且搭配GPX軌跡圖使用，可到健行筆記下載前人走過的軌跡https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=500

除了搭配GPX軌跡圖使用，我還會在出發之前先上網去抓別人的遊記，存成PDF檔案後傳入手機如此一來，即使登山途中沒有網路訊號我依然可以使用手機，去查看人家的圖文遊記攻略

推薦使用APP，可閱讀PDF&壓縮&解壓縮

行動糧&餐點

麵包 / 飯糰 鹽糖(至少10顆) 鹽巴 酸梅 巧克力 / 堅果棒

由於省重量不想帶爐具，選擇麵包當作中餐，鹽糖基本上一個人大概10顆就夠了，鹽巴跟酸梅防止腳抽筋，由於登山非常消耗體能跟熱量，選擇巧克力或堅果棒可以有效迅速補充能量像我個人非常偏愛吃七七乳加巧克力...

我的戶外常備藥品

暈車藥 強力施美藥膏 優碘軟膏 預防高山症之藥品 簡易包札工具(ok蹦,透氣膠布)

欲取得預防高山症之藥品，請去醫院掛號看門診不要隨便購買服用來路不明之藥品！

行程開始

早上五點半抵達了水里7-11門市，與其他兩車的夥伴集合。在此最後一次採買補給，與享用早餐，早餐不敢吃得太飽，怕上山的車程中會吐..

吃完早餐後，開車前往望鄉民宿，簡單的辦理Check In手續後，大夥趕緊整裝，搭上得利卡的接駁車

包車可以請司機大哥來民宿載我們往返，下山後就不用再開車了

看到這個路牌，轉彎進去就是郡大林道了

前面是郡大檢查哨，通過之後便開啟了碰碰車的旅程

一開始的路況還好，越到後面路況越差

有一些路面的坑洞高低落差太大，需極緩慢的通過。這時坐在車內的我們，會上下彈跳與左右碰撞。即使吃了暈車藥，開了三小時多的車，我還是有點難以睡著，但起碼不會那麼容易吐，由於用手機還是會暈車，所以這32K的路程，我只有一小段錄影截圖，其他時間都在想辦法睡著...

吃了暈車藥，但還是睡不著的我與吳季

好不容易，終於熬過了兩小時多的碰碰車旅程

附帶一提，原本以為望鄉工作站會給人上廁所，但好像因為是假日人太多，不開放，怕水被用光

終於抵達了郡大林道32K登山口附近，由於是假日，車位都停滿了

下車之後，一部分的人整裝，一部分的人去上登山口附近的那兩間廁所

整裝完畢，出發前大家合影留念，這次的隊友好多強人

例如這一位，還沒上山就先踩罐的吳老大

一剛開始就是討人厭的上坡，還好我帶了兩把登山杖

走一走，還是會有幾段坡度較緩的地形可以喘一下

這兩位一開始就海放我們大家，太過分了

由於當天我的GoPro掛掉了，沒辦法邊走邊錄影

只剩下A6500，只好腳程快一點走在前頭往回拍隊友

大約走不到二十分鐘，就到了望鄉山。之前看別人遊記寫著要40分鐘，嗯，看來我們的腳程還行

他不是在思考人生，只是肚子餓了。買了一堆糧食結果放在民宿沒帶

往郡大山三角點的途中，有兩處拍照的絕佳攝影點，原本想說回程再拍，結果回程的時候起大霧什麼都沒有...

此處拍照，建議不要像上圖這樣站太外面，雖然拍起來好看

但風險程度也比較大，不管怎樣，務必注意自身安全

路上也有幾顆凸岩，比較不危險也能拍到一樣美麗的照片！

過了拍照點之後，繼續的往前進

真的如網路上所說的一樣，走著走著就錯過了郡大北峰...

我們五人組成的健腳小隊，兩小時率先抵達三角點。由於怕晚一點上三角點的人會越來越多，只好先拍小型團體照，另外兩位已經跑去旁邊睡覺了所以沒拍到

由於路徑明顯，雖然有拆隊，但每個分隊長都有對講機保持通聯無阻

莫約一小時後，隊伍全部人總算都抵達三角點，只可惜三角點人太多，拍照起來有點雜亂

左邊是KK, 右邊是Fay。這是Fay的第一座百岳，速度很快呢

休息到一點半，我們就開始下山

最後於下午三點半順利返回登山口

兩位都穿小狐狸外套的美女，於下山後拍照留念

接著就下山前往民宿了，途中跟司機大哥攀談，問說回去的路程有沒有經過商店，想買一些罪惡的食物到民宿當宵夜，如果能經過7-11更好，沒有想到司機大哥欣然答應，說要載我們先前往7-11採買，再返回民宿。如此一來就不會回到民宿，再開車外出買東西了

當晚民宿提供的300元小火鍋，雖然在山上能享用到這樣的美食實屬不易，但身為大食怪的我，這一點根本沒辦法填飽我的胃啊~~~

民宿提供的三間浴廁，我覺得整潔度還算乾淨，只是真的覺得廁所應該要分開，不然三間都有人在洗澡的時候，萬一有人內急怎麼辦....

浴廁門口旁邊有冰箱，可以冰食物，至於冷凍庫部分的使用，建議還是先問過老闆，因為冷凍庫在旁邊的鐵門內

我們當晚住的16人通鋪，還算涼爽，有蚊子會入侵，記得帶蚊香來點...有上下兩層，上圖為下層照片，女孩子睡上層，男的就睡下層

隔天早上，用完民宿提供的早餐後(清粥&罐頭食品所以就沒拍了)

建議老闆以後要提供肉鬆，吃粥就是要配肉鬆啊啊啊啊

大家決定去樓上看看風景

樓上的景觀真的很美，大家很愜意的聊著天

VV提議要拍獨特的女子團體照作為旅程的Happy Ending~~~

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