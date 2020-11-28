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先賞高山圈谷絕美地景！「雪山主峰、東峰」一日單攻

健行筆記 / 健行筆記江勝春

雪山主峰、東峰一日往返，為了適應高海拔，我們第一天到武陵農場露營休息一晚，大家一起分工準備澎湃的晚餐，早早休息準備明天3點集合出發單攻。

雪山東峰-主峰單程路線根據官方標示，從雪山登山口服務站起算到雪山主峰全長10.9公里，海拔高度從2140公尺到3886公尺，落差1746公尺。行走的海拔累積高度則會超過2000公尺。申請入園請參考：台灣國家公園入園入山線上申請服務網

雪山登山口→（2K，60分鐘）→七卡山莊→（3K，130分鐘）→雪山東峰→（2.1K，70分鐘）→三六九山莊→（2.7K，120分鐘）→雪山圈谷→（1.1K，60分鐘）→雪山主峰→（1.1K，40分鐘）→雪山圈谷→（2.7K，100分鐘）→三六九山莊→（2.1K，60分鐘）→雪山東峰→（3K，155分鐘）→七卡山莊→（2K，55分鐘）→雪山登山口

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雪山東峰-主峰單程路線，從雪山登山口服務站出發，出發前記得自行將申請單投入在下方的信箱。

1148f9053cd5892ed5d08f4733442829.jpg3點抵達登山口集合，整裝準備好3點半合照後出發。

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從雪山登山口進入，這是目前很夯的雪山東峰、主峰一日單攻路線。原因有二，其一為單攻路線好申請，沒有山屋申請問題，可謂只要申請便能通過。

3f8dc2c1cf26fba3878e65c6b0c3f0f4.jpg一開始就是階梯算好走

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978f4c0d7cf41f2c3af09a6c68dba2fa.jpg一路幾段小上坡到了標高2460公尺，正在整建的七卡山莊。

2d8610662fd50a66a6d26a02913a235c.jpg已有幾位腳程較快的隊友在休息，剛好在里程2K處的七卡山莊，從雪山登山口服務站到此上爬了320公尺。

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大夥兒休息一下，小蜜蜂也開始吃點早餐補充體力。

b8f77ec1deef0151842e3661973b789b.jpg路還很長休息一下就繼續前進

3971f6045ebc0fb9e9e655d5c8bed2ba.jpg3K 有標示手機可通訊處，我是使用中華電信，但還是很難撥通。

27bdb5e56000bca05a8bfc9cb06a3368.jpg七卡山莊過後，步道更陡，到了3.7K處，天已漸漸要亮了。

e6e3245555dd946a33229deb5fe84ce8.jpg沿途指標明顯

1f50d33c09a32c2b91612210967fa85a.jpg到了哭坡觀景台 4.1K

9f495fdc33eee047b128ca0663d45d79.jpg今天天氣不錯喔! 待會兒準備看日出。

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88580380bd9ef3f1ee5d8b70bbf26e5a.jpg到了哭坡觀景台看哭坡，其實哭坡這小山頭一點也不難。雖然算陡，但大約距離只有三百多公尺，沒什麼感覺已經走完。

20b521f068fdbb71dbd4c81bd1064846.jpg哭坡這塊坡地是冰河時期遺留下來的冰蝕坡

5145a2052f238ce87bed19702c8861c1.jpg日出前的景色，橘紅色的天好美喔!

f7a2f09ec59130815b330bde75e16005.jpg很難得大夥兒在山上看日出，好興奮喔!

03e77174f0a6e18e2e4184e95c7ef249.jpg大約過了4.4K便已爬完了哭坡，東峰及369山莊往右邊

8fd0770a00829de64949baf5e9b3d89c.jpg太陽升起真的很快，一下子太陽已漸漸露出山頭。

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83e129d9c2d82669dcbaf75d676e9674.jpg這段路都是石頭與樹根，還好走不太會滑

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05041238e284d9175dfdb0c11e7e1e07.jpg4.6K

5046e1a1e1244d4957606f740e9a7c80.jpg部分路段陡了點

5c5949185d8d996d1bd2169160569a7a.jpg目前來說會有些上上下下的小坡，海拔高度起伏不大。

6743f01190b398d1a2ec426c7191e47a.jpg到了5K處，雪山東峰也看得到了，往雪山東峰的方向便要開始爬坡了。

602e47aef68f5fdebf3696a0acb548ec.jpg雪山東峰，海拔高度3201公尺，三等三角點6304號，台灣百岳標高排名第七十四，從雪山登山口到此含休息花了3小時15分。

294e3718b627fd8b7cbd1f5362c2cd88.jpg剛好有7位山貓隊友都已陸續抵達，就一起合照吧!

beea11d800cee28de8afb9427239654f.jpg山貓趴趴走團長及夫人，團長是登山好手，但夫人可是剛加入不久，期望能跟上大家的腳步，完成今日預計的行程。

b82a5b88a640cec9b6c8105df6638b91.jpg雪山東峰，又稱明間山，舊日名為次高東山，位於臺灣臺中市和平區平等里中部，雪霸國家公園東南部，為台灣知名山峰，也是台灣百岳之一，排名第74。雪山東峰高達3,201公尺，屬於雪山山脈，雪山東峰附近接連志佳陽大山。

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小蜜蜂的第六座百岳

498baa660d8e65f51dac2a481ed94efd.jpg雪山東峰（海拔3,201公尺），雖然里程較短、指標及路徑都很清楚，也是熱門的大眾百岳路線之一！

cee9ba2132f484ee8d1525a76b5f48fd.jpg雪山東峰矗立在距離登山口大約五公里的地方，只要通過哭坡的考驗，便能登上展望良好的山頂，武陵四秀、南湖中央尖、合歡群峰等名山盡收眼底。

347012cd1c6f397af05cc483f83dbc34.jpg後方隊友也快要上來了

63b05b8c54de9c425b06e76a8c699787.jpg雪山東峰完成了，但還有主峰等著我們呢

195d5ebb91b744f737e8a3139cb96104.jpg遠跳右前方是369山莊，再來過去就是黑森林

3a34dcfe22d5e1e25123bef83f89de8d.jpg天氣真好小蜜蜂說出發囉!往下走是三六九山莊，前方即雪山主峰稜線。

d13630b7d95e0ee64463c4c6ea25a800.jpg小下坡前方是停機坪

06101ad0985db679a2b8d99a1b85b7dc.jpg回頭看一下剛剛的雪山東峰，昨天下雨所以還有小積水。

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此時出大太陽了，還有點小熱

d33d0c9bd66da4dd27ff9f1d76acd8f8.jpg走在陽光下山林間，身心真是舒暢。

0227c8033e15fadb5ecd396be9f9cb34.jpg大叔跟小蝸牛還有我同學小惠也跟上了

8aa03bab86271e3f2ed59ccbda9b19f3.jpg兩側小竹林

5e7c04014598aa038f7cd376cb883a6b.jpg接下路段有點積水泥濘，小心通過即可。

8358d800482ed7cf7f28f98b215e1073.jpg往369山莊變成下坡居多了

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590a1dc1babc96f153ffc29f9fc58927.jpg已經7K了

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a6aecb53c655ee8be87977e9924e1d51.jpg有點楓紅的感覺

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c1dcca3312b9b215a6c183a23ce3c3f3.jpg終於抵達369山莊時間花了4小時20分，三六九山莊的建築物當年由林務局東勢林管處興建，迄今已逾40年，建物老舊且結構受損，因此爭取拆除重建，海拔3100公尺施工讓多數業者卻步，山莊重建已完成設計，建築為2層樓，面積582.5平方公尺、樓地板面積約867平方公尺，採購金額7197萬元，雪管處期待業界共同參與早日讓山莊完成，提供國內外登山客更優質的環境。

d8aee9f51def88fd9d5c07487e8a98d9.jpg這時有8名山貓隊友會合了

2a16a39e5007a6e3fd9736672f2a068b.jpg369山莊海拔3100公尺請大家呼籲一起落實無痕山林垃圾帶下山做一個負責任的愛山人

a4c659e405f75f24abce845ab83a8fc1.jpg三六九山莊的廁所

92e9bd620267e3a3f1282b6ac7393382.jpg山上水源取得不易共同珍惜水資源

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874683cb4a95d8c1e0968ab889cdc7da.jpg離開三六九山莊往雪山主峰方向前進

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b077dbe212e39a180094761a76bd6b68.jpg右往黑森林水管路、雪山北峰路線；取左雪山主峰路線。此處約在7.3K處。

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a6588e7be9fcc6e5f24e18489f13a129.jpg不時有霧氣飄來

ed252903d963c7e14553d10c384688f8.jpg山上的藍天白雲就是特別美麗

c64e4b86af30053cfee6368a357b679a.jpg仰望之字形的金黃色芒草坡

e58b8d62365f01f76f1b60b9f90acbbc.jpg離開三六九山莊，開始之字坡向上，秋季期間，抬頭望去會看到一片白木林中夾雜著一片紅色葉子的樹木，白木林是因為1912年火災時被焚燒的台灣冷杉，而紅色的葉子就是巒大花楸。

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接著就進入了台灣冷杉林區，從7.8K到8.9K處水源地叉路，就是一般熟知的雪山黑森林區域

85a5e3e65c51a0076e9c24aa77d8084b.jpg黑森林這個名字是因為針葉純林越接近寒帶，葉子越細小，顏色也就越深。一走進黑森林區，立刻感覺到溫度下降了幾度，黑森林這段步道要小心迷路，路線在某些地方會有些雜亂。

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這段路一直走在台灣冷杉林當中，風景優美。

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e07bd172f4c0ca776e4e286e463c09a8.jpg一小段路徑發現有這樣特殊的石頭堆景觀

be1637f44f6800d8a5ab69a9925ada7c.jpg往上一看石堆更是驚人

aa9eefdcffb000cb3f1d7d6d0f64e722.jpg遇到以要下山的山友

af5baeb38c542c103dd933a6021d8fac.jpg此路段較陡小心慢行

a295abf0758a4cc584d637b9f07755fc.jpg落差較大處互相禮讓

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fc249b2d1943108871556458b8a4ae1e.jpg黑森林內喝口水吃點補給休息一下

f64b1aa06f06a5aac261eb208388cedd.jpg陡上一段後到一平台處，前方右邊有標示水源地叉路會通往黑森林水管路。此處約在8.9K處。

21a7037852b291b53c4fc9f7165cfdfd.jpg9K

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b47632322df77e47dce6a853efbd3f59.jpg黑森林的故事~雪山主峰東側有一全台海拔最高的大面積冷杉純林，俗稱【黑森林】，走在黑森林內享受杉木的芬芳。台灣冷杉是台灣特有的植物，平均海拔生長在3000公尺以上所有台灣山頭，其所組成的森林更是台灣海拔最高的森林，冷杉喜愛重濕，能抗冬寒，平均年齡約為500年左右

6f1d70bf7732a9b350a8ef53f468d332.jpg走在黑森林不論外面陽光如何耀眼森林裡總是陰暗又冷冽

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1ee192f6d5247502e58ce71dc1fb34d1.jpg陽光不易照進森林這正是黑森林名稱的由來

93ca083acb54d96780e82d7b1db3ec01.jpg沿路標示很清楚，只要留意就行，不然這段很多處都很像可走的路。

64481a24521bb8f1abe3c9167dd066b9.jpg留意樹上標示

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59594854322ba10133c0f96feb4b1500.jpg終於抵達圈谷開心合照

b3db49e23608b15a63f801a4a6d5b689.jpg左前方最高點就是主峰

844f2028147d604ffd274c46f1894d09.jpg圈谷地形是數萬年前冰河曾經造訪台灣留下的遺跡

ba47757fb1f8c30a590164b6274b011d.jpg這開始到雪山主峰頂10.9K處，長達1.1公里的陡上，望之生畏，行之痛苦，這才是真正挑戰的開始

88a960191d76214dd567ea62c4473c8c.jpg台灣高山圈谷地形的分佈以雪山最多，其次是南湖大山與玉山

127b45381348f1ded44d6ce591c6ac76.jpg這最後1.1公里的圈谷陡坡，大約還有300公尺的高度要上爬，坡度率近30%。20f703cdad494b6780c260736304f479.jpg圈谷往上看真的很美

77ced18936a8dbe4354f6de11e981365.jpg整數10K處，心得是這此後每0.1K的距離都走得很煎熬。

bc162f825e53848a395b9fa23f34dc38.jpg農委會林務局2013年網路票選「台灣十大地景」，排名第七的是雪山圈谷。

1b58981d40d0c833ed2474bbd34ef759.jpg坡度率近30% 走走停停是必然的。

d183a66b2d54421909922c228258797c.jpg雖然辛苦，但只要安步當車，慢慢走便能越接近目標。

e67d1d59e92dec3712db5c9ac39a85dc.jpg高處便是雪山主峰所在，還有500公尺繼續努力。

8c713543ab0dcfabc13363a90d6e9913.jpg一手撐著登山杖，一手扶著大腿，後腦勺隨著心臟快速收縮跳動，唯一能做的，就只能試圖大口吸氣，一口接著一口，為的是在海拔超過3,700公尺的這一刻，找尋稀薄的氧氣，以及繼續下去的動力。

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e162034a952b9c569d71d3813f0a0cf0.jpg雪山1號圈谷位於雪山主峰的東北方，行政區隸屬台中市和平區，長1,000公尺、寬600公尺的長橢圓形圈谷，開口朝向東北，最低處海拔約3,500公尺，是台灣圈谷地形中形態最完整、規模最大的一個。

bb0ead4ab7db18cc30bbbbfdc9242741.jpg真的很喘....喘到能夠聽見自己心跳的聲音

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c0ca5ab930081d7e88fbd356ed9a3db8.jpg不用說看照片就知道了，累到席地而坐，只能龜速前進休息再休息。

ea8ac07262929de94dfedfdabfc6156f.jpg往上看前面的隊友也是在休息

ee53723aa1421c8922849b001137b4cb.jpg被火紋身的玉山圓柏~民國80年1月的一場森林大火，將雪山主峰南面，直上山頂的十餘公頃玉山圓柏燒毀。

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10.8K處有左右叉路都可通往雪山主峰

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87c866d9674cf5c49e48d32531b81417.jpg加油最後100公尺

339408a477840814a6dff2fa995bbe76.jpg天氣真是變化莫測，剛在圈谷還藍天白雲，但爬上來已經快要白牆了。

e2c79e08924c7a5d05d490f687adabd2.jpg雪山主峰到了，由雪山登山口服務站到此，含休息花了7小時20分鐘。

181018ac5b79b0bd7a47f7cfa9de074e.jpg春、蜂一起完成~雪山主峰，氣溫很低會冷喔! 要趕緊穿上外套。

9a19bab7c3502ce226baaf041e12b1dd.jpg小蜜蜂的第七座百岳

b7ab86ebcb7d7f4ef0ebd363e9d37c4f.jpg雪山主峰位於台中市與苗栗縣界，海拔3,886公尺，是台灣第二高峰。

7507fe0dbd23fc3febb42eb28b2edb69.jpg雪東線從登山口到雪山主峰三角點單趟里程10.9km，雖然跟玉山主峰步道的10.9km一樣，不過因為登雪山須要克服較多海拔高度，所以真的會比登玉山要辛苦一些。

30db102a84daeaac10ff0bf0c767ebd6.jpg我們7人腳程接近，剛好來張合照。

07d7ea3d9b95040780ec3bbff76078b8.jpg附上高度圖，看來真是有夠佩服山貓夫人們，拍完照可以離開雪山主峰，抓緊時間下山回程了。

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蜜蜂看起來都不累，體力真是驚人。

8752bd3a0af330d607f7bfd3155f12c9.jpg循黑森林原路回程，此時身心都輕鬆許多了。

a258c31f5858b397091eb30d61f6ec2f.jpg遠處心型碎石坡

c51e73781ae957bbdaf7996bccb7c6f5.jpg走出黑森林，此時又漸漸起霧了，至此時間已花了9小時。

925bfe4a9df4f7a0fd3b2305b82d0ab3.jpg回程往下走輕鬆多了，可欣賞一下美景，然後前往369山莊小憩並用午餐。

2cf7db6f1a8a0b75dabec3749663c01b.jpg下方是哭坡觀景台

51ef239c57bae8a07ef42a2f31858169.jpg哭坡觀景台往上看，從早上走到現在，感覺這就是小坡而已，哭坡之所以稱為哭坡，是由於抵達哭坡前的之字路，崎嶇難行，尤其是在快抵達哭坡前最後500公尺的一路攀升，更是寸步難行，十分艱辛，而在好不容易抵達哭坡底的瞭望台後，往往許多初次登山者都累壞了，卻又看到還有一段更陡峭的哭坡要走，這時心裡充滿一股想哭的衝動。

7a455acacc5ad9da67a86aec6182439c.jpg雪霸處為進行「七卡山莊暨雪山登山口服務站活化轉型整建工程」，施工期間定於109年6月8日起至10月31日止，無提供山友申請七卡山莊及七卡營地之住宿。

bd59e25586f4d4dc1644a017bd062470.jpg七卡山莊設有2座簡易廁所

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0a72a34fa71f493b86655a6f5aa24f70.jpg剩下2公里的下坡囉

ba8a2065ec1b0ba097f9f865d68d64db.jpg早上黑漆漆的爬呀爬 現在才知都是不小的階梯

1730e7b520982fe51bbd798d39bce58d.jpg回到雪山登山口-蓄水池，此時剛好來了3部遊覽車，蓄水池變成觀光勝地，好多遊客喔!

becad19022effdb6a4889d4c04909d4f.jpg雪山主峰是台灣的第二高峰（次於玉山），標高3,886公尺。 總路程大約10.9公里，但爬升超過1,700公尺，相較於玉山之下是比較有難度的路線。 有兩個住宿點：七卡山莊以及三六九山莊。 

小蜜蜂開心完成一日雪山主東峰

里程: 單程10.9公里；海拔高度: 2140~3886公尺；高度落差: 1746公尺；所需時間: 往返14 小時(平時有常運動登山的山友)；注意：由於行進時間極長，會有摸黑時段，請務必備妥頭燈及保暖衣物等裝備。

申請入園: 需要， 前往申請

小春全程使用SONY a9單眼相機拍攝，並以6K解析度存檔，只可惜本網站上傳照片會降低解析度，希望漸漸地網站能有進步的空間，感謝大家的欣賞，再會

文字撰寫及影像紀錄：小春

2020.10.25 山貓趴趴走

登山 玉山 雪霸國家公園

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