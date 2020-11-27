新手禁闖！「一日桃山單攻」全攻略　住宿、裝備與登山行程一次看

桃山・百岳排名No.48

海拔3325公尺・百岳分級：A級路線登山口到三角點，單程距離4.5公里，高度落差約1400公尺 因山形自西南側展望狀似桃子，故此得名桃山，與品田山、池有山和喀拉業山，皆位於武陵農場北側，故有武陵四秀的雅名，其中「桃山」又是被公認最為秀麗的一座山。 山頂上有360度的絕佳展望性，可眺望雪山主峰、雪山北峰、大霸群峰、中央尖、畢祿山、奇萊北峰等等，雖然距離很短，但全程都是上坡，算是進階的百岳登山路線。 四秀的登山口都位於武陵農場內，所以都要繳交入園門票以及停車費用，也要向雪霸國家公園申請入園許可，不管單攻或住山屋都要哦！ 這篇文章詳細記錄了一日單攻桃山所需要的事前準備、住宿、裝備與登山行程資訊現在就讓我們繼續往下看吧！！！

精彩影片

行程紀錄2020/08/15

02:00-06:30 開車前往武陵農場 06:30-06:45 武陵山莊停車 + 整裝 + 上廁所 06:45-11:57 武陵山莊->桃山三角點 11:57-14:00 「山頂」攝影&休息吃飯 14:00-18:00 桃山三角點->武陵山莊 腳程：上山5小時，下山4小時

請注意，我參考了至少七個人以上的遊記取最大值，一般人的腳程大約是上山7個小時，下山6個小時

如果你是第一次來，也不是高手等級請用最大值的時間來安排行程，避免摸黑下山我原本也是抓上7下6，想說大不了從桃山登山口走回武陵山莊那一段帶頭燈摸黑走，沒想到全隊狀況良好，行程大大超前！

武陵農場收費資訊(2020.08)

?停車位置Google Map定位「武陵山莊停車場」請特別注意，過武陵農場收費站後一路往裡開最後會碰到一個分岔路口指示牌左側：往登山口指示牌右側：往武陵山莊

記得一定要往武陵山莊(右邊)開因為左側的登山口指的是雪山的登山口萬一傻傻地跟著走，你就會跑到雪山的登山口去了當天繳費入園後，我就把Google導航關掉開太久車有點恍神，就順著登山口走一直開到武陵農場露營區時，才發現我走錯了...?入園門票平日：全票130元/一般優待票100元/兒童80元假日：全票160元/一般優待票130元/兒童80元?停車費用大型車 80元 / 小型車&重型機車 50元 / 機車 10元

登山前需申請的作業

1.雪霸國家公園入園證https://npm.cpami.gov.tw/apply_1.aspx2.桃山山屋，床位/營地搶申請https://npm.cpami.gov.tw/bed_1.aspx兩天一夜行程才需要申請，單攻免填19個床位，8個營地3.空拍需先申請雪霸國家公園空拍許可https://portal.spnp.gov.tw/onlineform/index.aspx需要在七個工作天前就先申請好哦

登山方案參考

單攻A - 第一天超累Day1:凌晨2點桃園出發,，6點武陵山莊起登，晚上6點回到山莊,住武陵農場露營區Day2:武陵農場露營，隔天睡到飽再回家

單攻B - 隔天回家超累Day1:正常時間出發，住武陵農場露營區Day2:凌晨4點起登，10點到三角點，下午4點前回到山莊，再開車回家

兩天一夜 - 桃山山屋看日出(需抽籤)Day1:凌晨4點出發，8點起登，約下午3點到山屋Day2:看完日出,吃完早餐，約7點回到山莊，12點開車回家因為住在桃園，開車到武陵農場大約要四個小時的車程原本是傾向兩天一夜的行程，可以放慢腳步愜意的走可惜正值暑假又是六日，山屋沒有抽中的情況下只能退而求次選擇單攻行程，所幸山下還有露營區可以住

住宿地點參考

1.武陵山莊 - 價格區間 2980~5880元https://www.bbnet.com.tw/wuling-inn/reserve/?lang=tw&c=index

2.武陵農場露營區 - 價格區間 1000~2500元https://camping.wuling-farm.com.tw/camp/mobile/index.php#&ui-state=dialog恕我愚昧，不得不說這訂房系統真的不好上手使用

3.望向芸端露營區 - 1000元/一個棧板營位/可搭四人帳/一停車位https://www.facebook.com/望向芸端露營區備用方案選擇，距離武陵農場有11.5公里，要開20分鐘因為我們來不及訂到武陵農場露營區...只好選擇往環山部落的方向找位於環清宮上方直直開就到了

4.環清宮 - 400元一人/通鋪備用方案選擇，距離武陵農場有11.5公里，要開20分鐘很多山友都住過的香客大樓，所以不多解釋，上網搜尋就會有很多文獻參考一般來說都會當作D0的住宿地點，有熱水可洗澡、飲水機等等如果有包登山接駁車，可從環清宮上車出發喔！

登山行前準備

資格要求

不建議沒有運動習慣以及百岳經驗的人前往，請依循漸近，從小山開始慢慢練習。如果連一座百岳都沒有爬過，最好不要爬桃山新手入門百岳，可以去爬「合歡北峰」、「合歡主峰」、「合歡東峰」、「石門山」、「郡大山」嘗試一下，自己容不容易有高原反應或是其他狀況非常推薦合歡山系列，CP值很高！

裝備建議清單(單攻)

登山背包

登山小背包(20-30L) 背包防雨套 輕量防水袋 防水登山頭燈 兩件式登山雨衣 輕便折疊傘(女性上廁所時可遮擋) 登山水袋(2L or 3L) 飲用水(2700-3000cc) 濕紙巾小包 衛生紙小包

由於我們不是要過夜的行程，可以省去爐具、睡袋帳篷等等裝備我對於輕裝的定義，大概就是10公斤以下，單攻則是背越輕越好當然，攸關性命安全該帶的東西一樣都不能少哦！

背包的話建議不要帶那種折疊攻頂小包，因為那種通常都沒有減壓背帶以及腰帶就算什麼都不帶，只帶水跟基本衣服至少也有4公斤當你東西背重的時候，如果沒有減壓背帶，你的肩膀會被壓的很痛而且萬一打包的時候東西又沒有放好，整路甩包包會很不舒服相信我，買有減壓背帶跟腰帶的登山包會舒服很多

頭燈方面，建議要買100流明以上，IPX4以上防水等級選購有紅光模式的，可以避免夜晚干擾他人以及降低昆蟲飛向你的可能性

雨衣千萬不要買那種輕便雨衣，一鉤就會破掉真的沒預算你帶兩件式機車雨衣也好，如果有一點預算，可以考慮達新牌雨衣或者迪卡儂的登山雨衣

背包防雨套並不能全方位的防水，萬一雨勢很大，雨水會從沒有遮蓋到的地方流進去背包內，所以當你有貴重物品、衣服、睡袋，請買一個輕量防水袋裝起來如果沒有預算，可以使用垃圾袋(小心不要破掉)

登山穿著

太陽眼鏡 化纖手套 (3M手套) 遮陽帽 / 圓頂或鴨舌帽 保暖毛帽 毛巾 / 魔術頭巾 吸濕排汗上衣(底層) 刷毛 / 化纖 / 羽絨衣 (中層) 防水透氣風雨衣 (外層) 推薦Gore-Tex外套 吸濕排汗長褲(底層) 登山褲(外層) 推薦Gore-Tex褲款 登山羊毛襪(美麗諾羊毛) 中筒/高筒登山鞋 推薦Gore-Tex鞋款 登山杖x2

高山上的陽光與紫外線會破壞你的視力，保護眼睛要帶太陽眼鏡特別是雪季上山時，如果沒帶會造成雪盲，且造成短期的失明再來，手套請選擇化學纖維，請勿選擇純棉手套，例如水泥手套

如果沒預算買太高檔的登山底層衣，吸濕排汗快乾系列材質也可以像我都穿Nike的DRI-FIT材質上衣與下褲，還有登山一定要學會「洋蔥式穿搭」，『底層排汗、中層保暖與外層防風雨』雖然目前各家廠牌都有推出自己的防水透氣塗層技術但我還是首推Gore-Tex防水塗層材質的風雨衣

登山鞋請選擇中筒或高筒，並搭配針對登山腳部加強的羊毛襪低筒登山鞋雖然輕盈，但無法有效保護腳踝萬一背重行進時不小心扭到，受傷嚴重的話可能導致無法行走也建議攜帶兩隻登山杖，除了輔助行走之外，特別是桃山回程的下坡，使用登山杖陡下方可有效地保護膝蓋也可以買登山專用的護膝來加強保護

貴重物品

健保卡 手機 行動電源 入園許可證(兩份) 空拍許可證

健保卡一定要帶，我自己是連身份證都帶著避免有些場合不認健保卡只認身份證的情況發生

手機記得安裝登山GPS APP軟體

並且搭配GPX軌跡圖使用，在此附上我的行程紀錄

除了搭配GPX軌跡圖使用，我還會在出發之前先上網去抓別人的遊記，存成PDF檔案後傳入手機如此一來，即使登山途中沒有網路訊號我依然可以使用手機，去查看人家的圖文遊記攻略

推薦使用APP，可閱讀PDF&壓縮&解壓縮

入園許可證要印兩份，一份入園時投遞於信箱中一份留在身上存查，有志工會巡請務必要申請入園，否則將會面臨罰款要使用空拍也務必要申請，空拍許可證只需印一份放身上即可

行動糧&餐點

麵包 / 飯糰 鹽糖(至少10顆) 鹽巴 酸梅 巧克力 / 堅果棒

由於省重量不想帶爐具，選擇麵包跟飯團當作中餐鹽糖基本上一個人大概10-15顆就夠了鹽巴跟酸梅防止腳抽筋由於登山非常消耗體能跟熱量，選擇巧克力或堅果棒可以有效迅速補充能量像我個人非常偏愛吃七七乳加巧克力...

戶外常備藥品

強力施美藥膏 優碘軟膏 預防高山症之藥品 暈車藥 簡易包札工具(ok蹦,透氣膠布)

有詢問過藥師朋友，本人在此並無宣傳相關藥品之療效詳細資訊請詢問醫師或藥師，特別是預防高山症之藥品，還是建議去醫院掛號看門診，請勿隨便服用來路不明之藥品！

特別注意，如果你不是醫生。在山上碰到人出狀況，也請勿隨便給他人服藥

根據醫師法第28條：「未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金，其所使用之藥械沒收之。」

一日單攻・旅程開始

01:30 起床凌晨一點半起床，兩點上車從桃園出發國道一號接國道五號，前往宜蘭與B車的朋友會合後，走台7線一路前往武陵農場，從天黑開到天亮，將近四小時多的車程，真的是挺不容易的，特別是後半段的山路彎來彎去，建議各位駕駛人一定要睡飽之後再出發，沒睡飽除了精神不濟之外，還可能引發高山症。

06:30 抵達武陵農場停車

06:45 整裝完畢，於武陵山莊前熱身

上山之前，記得要來這邊上一下廁所，沿途可是沒有廁所的

入園之前，記得把入園證其中一份投入信箱當中

投完入園證之後，就可以開始起程囉

剛開始的一段路，都是這種水泥路，平緩好走

沒多久就會來到了武陵吊橋，底下是七家灣溪

仔細看七家灣溪，說不定你可以看到野生的台灣鉤吻鮭喔

這一段平緩好走的道路，大約要走1.2K

步道1.2K處的分叉路口，往右轉下坡才是往桃山登山口的路喔

沿途會經過廢棄的工作站，之前MIT台灣誌有在這裡搭營過

經過一個小下坡跟上坡後，就會來到木橋處

過木橋處之後，便是無限之字型上坡的開始了

沒有什麼好介紹的，就是一路之之之之

輕鬆的力行，與沒睡飽的相熹

看不到盡頭的之字坡

雖然這一段之字坡防火巷很折磨人，但沿途風景真的很美！陽光穿透二葉松斜射進來的光影，真的是一幅很美麗的畫面！

繼續上坡，往黑水塘前進

在黑水塘之前，有兩處地形較為開闊的小平台可供休息，兩處都有兩張長椅可以坐

09:17 抵達黑水塘，大休10分鐘吃麵包

之前看MIT台灣誌，有使用黑水塘的水，原本也是計畫帶著BeFree濾水器，萬一飲用水背得不夠，就也只好喝了，畢竟整路上除了此處跟山屋就沒水源了。實際到現場一看，有夠黑的！當下默默地告誡自己，記得要好好控水。這池子我怕是過濾個兩三次，BeFree的濾心應該就掛了

途中還碰到了兩隻黃喉貂

過黑水塘開始，幾乎就沒有遮陰了，請做好防曬

09:42 抵達停機坪 耗時約02:57:32

過停機坪後持續陡上

遠眺山下的武陵農場，記得停下來按快門啊

快到了嗎？再五分鐘就到了(其實前面是假山頭)

「你騙我，五分鐘已經到了。」

「那妳就再問我一次啊（笑）」

一直被騙五分鐘，最後一言不發默默往前走的Irene

登頂前的最後一小段路

11:57 抵達桃山三角點

各位千萬不要認為上山很難，下山應該會很簡單下山...會爆膝蓋啊，一樣是陡的

這一段真的需要小心通過

由於Irene最近都沒練腿，怕她下山腿爆掉，所以買了貴鬆鬆的LP護膝

實測是的確有幫助，但也不是什麼神兵利器，該爆的時候還是會爆

只是安定值高了一點，可能平常走兩小時，可以延長到三小時這樣

溫馨提醒

請務必配合法令政策，該申請的流程都要申請也不要隨意"迫降"在不合法的地方紮營，會被罰錢。如果你身為領隊或是主辦，一定要詳閱別人分享的遊記、下載安裝GPX軌跡圖。在行進的過程中，定時查看有無偏離登山路徑以及行程是否嚴重延誤，出發前就要設定撤退時間點若該時間沒有抵達指定地點則要果斷放棄，立即下山！這一點真的很重要！

近來山難頻傳，絕大多數都是高估了自己的能力與腳程，我們除了要有撤退的勇氣，也要在事前先設定好deadline的時間地點，山永遠在，但命只有一條沒了，就永遠都沒了！ 我們整趟旅程大概只有在黑水塘大休10分鐘其他都是小休30-60秒這樣。在這邊要宣導一個觀念：有的人心肺強度不夠，一開始走就狂衝狂奔，結果不到兩三分鐘就喘吁吁走不動要停下來休息然後...休息又休個三五分鐘甚至更久，這種方式是錯的！就好比車子不斷發動-熄火-發動-熄火非常的傷也沒有什麼效率可言。要持續前進，即使走的速度緩慢起碼身體一直是在運轉中。登頂的路程中，不需要刻意去追趕別人腳步也不要強迫自己爆發，路程很遠我們需要的是肌耐力跟持久性，將腳步調整到你心肺可以承受的速度，如此一來，你可以保持著一直前進而不會走個五分鐘，休息十分鐘。就像龜兔賽跑那樣...差別是故事中的兔子是自己選擇休息，而現實中是心肺不夠，讓你爆掉只能停下腳步!記得要當一隻聰明的烏龜哦！

當晚住宿的露營區

如同前面所說，我沒有訂到武陵農場的露營區只好往環山部落的方向開，前往望向芸端露營區大約開20~30分鐘的車，從環清宮旁小路一直往上一小段路就到了 在這邊要特別提醒大家，「低底盤車輛」最好評估一下在進入露營區大門我開休旅車安全進入營區，而開轎車的B車朋友，不幸在露營區大門口，被擊落排氣管

一秒升級超跑.....所幸有專業人士剛好來露營度假幫忙處理

由於事故突然發生，導致當晚的慶功宴有點兵荒馬亂的....

這間露營區還不錯，有飲水機/冰箱/衛浴設備/流理臺/每個木棧板還附設插頭

只可惜事前沒準備太多，只帶了野營用的道具，跟周圍幾個露營客相比遜色太多

早上起床之後，發現視野真的很棒呢

唯一美中不足的是，蒼蠅有點多

提醒大家要來露營的朋友，

最好帶四面紗網的客廳帳

防止早上被蒼蠅騷擾

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