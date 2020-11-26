步步驚心！北台灣郊山之王「劍龍稜」　行走於岩石絕壁上

台灣東北角黃金十稜當中，最為精彩刺激的，莫過於劍龍稜了。因稜線地貌與劍龍背脊相似，而得劍龍稜之名沿途風景壯闊，可以展望茶壺山基隆山、水湳洞與太平洋。雖然登山口臨近市區，屬於一日之內可以往返的郊山，但其難度卻一點都不簡單，必須要在毫無遮蔽的情況下，行走於岩石絕壁之上。對於懼高症患者、登山新手溫室花朵以及不耐曬的朋友來說，絕對是非常可怕的。特別是夏天，非常不建議在夏天的艷陽底下去爬，如果真的要去，最好早上五點多天亮就起登。不易攀爬的稜線、不是處處都有架設輔助繩索，沒有水源的補給、稜線上一路都會被曬飽飽，因此也有人給它冠上了「北台灣郊山之王」的稱號

因稜線樣貌狀似劍龍的背脊而得劍龍稜之名

展望性非常好，可眺望基隆山、基隆嶼、陰陽海、南子吝山

走在稜線上回望來時路

行前教育

非常重要，劍龍稜的行程一點都不輕鬆簡單需要做足萬全的準備，路線指引裝備穿搭、物資飲水攜帶缺一不可，雖然只是一個郊山碰到高溫缺水很有可能急性熱衰竭要了你的命每年夏天，常常碰到那種水帶不夠的朋友真的出事情了，直昇機來救也需要時間的

行前準備，即時監視器

通常我要去東北角玩之前，都會查看即時的CCTV監視器以免發生台北晴天，東北角下雨的情況1.九份老街的門口畫面http://atis.ntpc.gov.tw/ATIS/ShowFrame4CCTV/C000232通常九份下雨的話，鄰近的地區基本上也是下雨的機率很高2.茶壺山下水湳洞陰陽海路口監視器(這台有時候會連不到)http://atis.ntpc.gov.tw/ATIS/ShowFrame4CCTV/C000228

建議攜帶裝備

登山帽 (遮陽防曬, 漁夫帽或鴨舌帽勉強也行) 魔術頭巾 (路過芒草區，保護臉部防刮) 毛巾 (省重量可以只帶魔術頭巾) 登山背包(20-30L, 省錢可以買迪卡儂) 化纖手套 (五金行都有30-60元, 或3M亮彩舒適型手套) 雨衣(兩件式佳 / GORE-TEX>專業登山雨衣>兩件式>黃色雨衣) 登山鞋(若無可穿運動鞋替代，請勿穿平底沒有抓地力的鞋) 太陽眼鏡 (選配) 1-3L登山水袋(不用一直下背包喝水，要便宜去迪卡儂) 頭燈(要便宜好用可選迪卡儂) 無線電(選配)

登山GPS APP軟體

安裝以上APP後可前往健行筆記下載相關GPX路徑下載後導入該GPX即可顯示軌跡指引https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=662

服裝穿搭

登山衣物請務必選擇吸濕排汗材質如Nike Dri-FIT系列，避免穿純棉衣物如棉質上衣與牛仔褲，濕了不容易乾外套請依季節與氣溫選擇夏天建議透氣性佳的防曬防止曬傷也防止穿越芒草被刮傷

短袖運動上衣 運動短褲 緊身褲 防曬外套(夏天) 防風外套(冬天)

攜帶物品

由於我個人經常自組開團，擔任名義上的領隊故此需要做好萬全的準備，若有人不小心受傷破皮流血、坐車暈車、腳抽筋等等之類例如暈車藥、頭痛藥、止痛藥、退熱貼等等可以不用像我這樣，但建議至少帶基礎藥品鹽巴跟酸梅很重要，防止抽筋水量更重要，寧願多帶也不要少帶

緊急藥物：碘酒、ok蹦、鹽巴其他個人藥品 行動糧食：酸梅、巧克力、糖果、肉乾、堅果、麵包、飯糰等充飢食物 飲水物品：水、運動飲料(夏天至少3000cc以上,建議4000)

劍龍稜入口在哪?

劍龍稜的入口一直被封目前最新的是從南子吝山下切接回半屏溪底也是僅剩的唯一一條合法登山口由於網路上過去的文獻紀錄非常多在此列出曾經存在過的入口，方便給大家查閱以下所列第 1 ~ 5 項登山口目前基本上都是違法的哦

一、79.6K 入口往黃金池(土壤污染管制區)

經俯瞰稜 - 鋸齒稜 - 茶壺山插牌告示為土壤污染管制區，明令限制進入這方向除非翻山越嶺切回四方亭不然其實沒有經過劍龍稜且越嶺路程較遠幾乎比路線2多出一小時的路程

二、80.2K 入口東北角風景立牌後腰繞(土壤污染管制區)

經四方亭 - 劍龍稜 - 鋸齒稜 - 茶壺山插牌告示為土壤污染管制區，明令限制進入並於入口處架設鐵網封閉但仍有人砍樹挖洞進入但因路線封閉無人維護，雜草叢生並不好走

三、翻台金公司圍牆(違法行為，侵入私人領地)

經四方亭 - 劍龍稜 - 鋸齒稜 - 茶壺山翻牆進入廠區，屬於侵入私人領地違法行為而且台金公司的圍牆已經被翻垮了好幾處，聽說假日有警察站崗

四、半屏溪出海口走水路(疑似灰色地帶)

出海口A

出海口B

出海口C

經半屏溪(朔溪) - 半屏溪拉繩上攀處 - 劍龍稜 - 鋸齒稜 - 茶壺山我不確定該範圍是不是也被列為污染管制區但有些商業朔溪團會走此路線前往大小鬼瀑布

五、南雅社區廢產道(地主封路)

經廢產道 - 半屏溪拉繩上攀處 - 劍龍稜 - 鋸齒稜 - 茶壺山地主封路，私人領地

六、南子吝山

經南子吝山腰或山頂下切 - 半屏溪拉繩上攀處 - 劍龍稜 - 鋸齒稜 - 茶壺山

目前唯一合法入口

關於入口一直被封閉

侵入私人領地行為不說，很明顯是違法不要這樣做，但部分路線並未進入廠區，新北市政府卻公告廠區及其周圍為「土壤污染管制區」限制進入。但令人覺得很奇怪的是，明明被列為污染區，卻有煉銅廠警衛駐紮，而在廠區內上班時也並未穿著安全防護衣，難道警衛都是有抗污染體質的人類？雖然封閉了，但偶爾行經東北角的時候還是看到很多人走翻牆、溯溪或走舊路例如路線二跟三，因為最早走這路線從起登到劍龍稜只要30分鐘。在此不鼓勵違法的行為，只是覺得很無奈，感覺根本問題不是在於入口，而是針對要爬劍龍稜的刁難。不知道目前的登山口，是不是可以活很久，希望不要又被安一個污染區禁止進入。

開始旅程

不管你是走南雅社區或是南子吝山，下來都會走到上圖左邊的下切點，而右下方就是走水路，溯半屏溪的路線都會在此處交會，此時往拉繩上攀處向上爬行

按照白色的路線，一路向上爬

路途算蠻陡峭的，要小心謹慎

爬到一半回頭看，可以看到來時下切的路線，真的是翻山越嶺呢

簡單的來講就是翻越南子吝山下切到半屏溪底後又要快速爬升高度，上到劍龍稜的路程拉繩上攀處這一段算是第一階段吃力的地方如果你的隊員經過這一段後就已經不行建議就到劍龍稜起點拍照就好，原路回家

拉繩上攀處一直按照白線行走就會到達劍龍稜起點了黃點是一個叉路口直行是白線翻越小山丘往劍龍稜而往左邊走黃線路段，則是通往小錐麓古道(大約花15-25分鐘)因拍照看起來酷似花蓮的錐麓古道而享有小錐麓古道的美名

前往小錐麓古道的路上，需要穿越一個山洞小隧道，高度非常低

如果有時間的話，推薦一定要前往拍照喔(小錐麓古道經典拍照地點)

劍龍稜開始

從拉繩上攀處前往翻越過小山丘後會來到這十字路口如果太陽太大，這裡多少可以提供一點遮蔽可以在這休息一下再上去喔我還看過有人帶天幕在這邊架設遮陰

往左 = 往返小錐麓古道

往右 = 往四方亭 - 台金廠區 (違法)

往前 = 前往劍龍稜起點鞍部(但毫無遮蔽風雨和陽光)

往後 = 原路折返回去

大部分經典拍照場景，就是在劍龍稜起點鞍部，這裏請注意，走到這裡請檢查剩餘的飲水量若不足1500cc建議撤退回去因為這只是個起點預計，走到茶壺山下還要3-5小時的路程，除非你是控水非常好的人，不然我覺得2000cc都還嫌不夠用，因為整段路程都沒有水源可以補！反正山永遠都在 (只是入口不一定在)

如果真的不行，就在這經典拍照場景拍一拍回去吧，平安下山才是最厲害的一件事情。上圖這一張是使用空拍機所拍攝，所以能解鎖更多角度去取景使用無人機請注意不要在人群上空飛行以及注意風速不要飛丟了

你爬的是劍龍稜？鋸齒稜？381峰？555峰？

圖片來源:https://reurl.cc/QdoLnq

如上圖所示，其實劍龍稜只有前面一小段(抵達381峰之前的稜線)，後半段開始都是鋸齒稜而當你行走在稜線上看，往基隆山方向與我們平行的稜線是俯瞰稜。在整段路途當中，我們會經過兩個小山峰分別是381峰與555峰。因為周邊地區四通八達有很多不同的走法與路線，大部分人的行程走法為劍龍稜 - 381峰 - 鋸齒稜 - 555峰 - 鋸齒稜V缺口 - 茶壺山稜 - 茶壺山登山口下山，而不少人都會把這段路程錯誤的統一稱為「劍龍稜」其實劍龍稜就只有381峰前那一小段而已唷

如果你的彈藥充足，身體狀況也還行的話就一路向上飛簷走壁吧特別注意，在到達381峰之前也有一個經典拍攝點(約走15分鐘)

有人取名為惡魔之牙可以用135mm長焦拍攝壓縮感不少在IG上很熱門的照片，就是出於此處一定要長焦不然沒有壓縮感

因為當時沒有攜帶長焦鏡頭，所以沒有背景靠很近的壓縮感，去IG搜尋劍龍稜地標熱門帖文就會發現類似的照片了

龍牙岩捷徑路線(中離撤退路線)

從劍龍稜走過來，經過惡魔之牙與381峰後不遠處便會看到一個很奇怪形狀的岩石有人給它取名龍牙岩抵達此處，你可以有三種選擇1.續行稜線過555峰下鋸齒稜V缺口下茶壺山2.續行稜線往555峰下捷徑(2020新闢路線)3.由此向下切到山腰水管路 - 腰繞俯瞰稜 - 黃金洞旁廢產道 - 復興山 - 茶壺山登山口 第一條，是必須在稜線上再走2-4小時第二條，是必須要在稜線跟新下切路線走2-3小時(還是要撐到555峰)第三條，由此下切，前一段陡峭，後半段幾乎都在林蔭雜草中穿梭，多數有遮陰，而且只要1-1.5小時即可到達茶壺山登山口

所以萬一身體狀況真的不行了建議請從此處撤離

有一條水管包住的簡易繩索，非常好認

圖片算錯誤示範，使用繩索時不要把身體重量通通給繩索承擔，建議一手抓繩一手去抓岩壁

從遠處看過來，這一段是不是真的很驚悚啊～

下來之後就是在林蔭中穿梭了，其實也很美呢

由於怕版面過長，撤退路線接下來的指引請參考我製作的Google Map自訂地圖導覽https://drive.google.com/open?id=1JlUa1dS4x6R0kKO0i_TA9MLfP4JJ8um0&usp=sharing也可以使用此OsmAnd APP，離線地圖指引(出發前請先下載地圖包)https://apps.apple.com/tw/app/osmand-maps-travel-navigate/id934850257

續行前往555峰

劍龍稜跟鳶嘴山的難度有所不同，劍龍稜困難的是在稜線上爬行，而不是每一處都有架繩，繩索更沒有鐵梯的輔助，需要手腳並用。鳶嘴山的難度是接近90度的下降，但有大部分都有鐵梯跟輔助繩索如果想要走這些路線，又是菜新手的話可以去報名一些基礎攀岩課程學習哦

555峰這裡地勢稍微平坦一些也是一個休息點，不過也沒有什麼遮陰的 或許可以請一個隊友負責攜帶天幕架設，順便再帶一個揹水工 這邊可以下俯瞰稜接回黃金池濱海公路79.6K也有新路可以接回茶壺山登山口(2020新闢)但不建議走俯瞰稜，路上會經過直立式通風豎井的洞口，不小心跌下去可能沒命

走到這邊，看往基隆山的方向映入眼簾的有牛伏礦體、茶壺山與陰陽海說明我們已經快要到V缺口囉～～～～加油

路上處處都是美景，由鋸齒稜線上回望555峰進行拍攝

最後會經過三處難以攀爬的路段，務必小心不管是高繞還是腰繞都有一定危險有些小土丘建議不要去踩寧可在岩石上用難看的騎小馬姿勢攀爬過去因為萬一小土丘崩掉就掉下去了

走到這裡就是經典的鋸齒稜V缺口，不要走過頭囉。由此下切前往茶壺山 - 茶壺山登山口大約只要再45-60分鐘而已，如果是初學者沒有來過、也沒有爬過其他岩場的經驗，建議可以參考我之前寫過的文章北台灣首選郊山・無耳茶壺山https://iiii.tw/archives/120。由茶壺山登山口開始逆走，翻過茶壺山上來鋸齒稜V缺口路段小試身手，其困難度會大大的縮減很多交通方便，停在茶壺山登山口耗時更短，只要一小時就能到Ｖ缺口上來。逆走爬行一小段鋸齒稜，就可以初體驗試膽量了，我之前都會帶朋友先來此考驗一下，不會直接帶人家去劍龍稜硬上.....

如果還有時間的話可以到半屏山看個夕陽再下山喔看夕陽行程記得要攜帶頭燈

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