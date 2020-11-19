茶壺山隱藏版景點！東北角芒花秘境「鴿子岩」滿山美景盡收眼簾

我將歲月盡掃，往事鋪平便正當當地看到了妳那一剎，如秋日寒潭旁的齊飛雁如冬日山頭前的最後一抹餘暉－樽酹月。大家好，我是 UM94 的Xing，今天要跟大家來介紹的是，位於茶壺山地區的秘密攝影景點

東北角・鴿子岩

鴿子岩位於煙囪稜的路旁，路線非常簡單，一點都不難所需時間也非常的短，大概走不到20分鐘就可以輕鬆抵達，在芒花盛開的時節拍起來絕美

行前準備，即時監視器畫面

通常我要去東北角遊玩之前，都會查看即時的CCTV監視器以免發生台北晴天東北角下雨的情況1.九份老街的門口畫面http://atis.ntpc.gov.tw/ATIS/ShowFrame4CCTV/C000232通常九份下雨的話，鄰近的茶壺山地區基本上也是下雨的哦2.茶壺山下水湳洞陰陽海路口監視器(這台有時候會連不到)http://atis.ntpc.gov.tw/ATIS/ShowFrame4CCTV/C000228

交通指南

此處入口位於 勸濟堂上方大停車場 附近，故此交通方式不管是公車還是自行開車的朋友，都請參考“北台灣首選郊山・無耳茶壺山” 的交通方式https://iiii.tw/archives/120並且將車停在 勸濟堂上方大停車場，我們將從此開始介紹路線

建議攜帶裝備與物資：

1.輕裝背包10L-20L

2.防雨背包套(或垃圾袋)

3.雨衣

4.化纖手套(不要全棉材質)

5.飲用水 600 cc

6.行動糧(飯糰、麵包、巧克力、餅乾、鹽糖皆可)

7.手電筒或頭燈(如果快日落的話)

停車指南

勸濟堂上方大停車場，已於2019年夏季開始收費

勸濟堂停車場，每小時收費50元/當日上限300元

停車場位於報時山登山步道旁，有自動繳費機與流動廁所一間

開始旅程

首先我們先從勸濟堂停車場開始出發，往「浪漫公路觀景台」的方向前進

首先會經過六坑斜坡索道，很多人拍照的一個芭樂點

經過浪漫公路觀景台

請往左走水泥產業道路，往右走階梯會跑到茶壺山去

產業道路走沒有五分鐘，於彎道處會看到警告立牌與登山隊布條

由此進入

如果雨後沒多久，會經過至少三處這種爛泥巴地形

順著路跡走即可，前半段並沒有分叉路

煙管交匯處的開闊地帶，偶爾會碰到婚紗業者外拍

續行，需要翻越過煙管

往左是走煙管，我們要往右越過煙管繼續走泥土地

沿著路走著走著，請往右上方看

路過一顆大石頭後沒多久，右上方會有往上爬的路，以及鴿子岩

鴿子岩上方雖有地方可站立，但請注意鞋底有無泥巴，如果有卡泥巴會導致失去抓地力，有很大的機率會從岩石上摔下去，請特別注意！！！

鴿子岩美景

鴿子岩往下拍，搭配滿山的芒花，是不是挺美的呢？

要拍出上面那張圖的角度，需要再往上爬到這顆岩石上拍有坡度再加上爛泥巴真的很滑，請千萬要注意安全

空照圖指南

路徑(一)

路徑(二)

路徑(三)

路徑(四)

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