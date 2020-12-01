森林迷霧、參天大樹與雲海！ 「高島縱走」優美五星級森林療癒步道

所謂「高島縱走」是指高台山、小島田山、中島田山、大島田山等四座山的連走行程。登山地點位於新竹縣尖石鄉的那羅部落，路線A進A出，往返距離約9公里，行走時間約6-8小時，高度落差約770公尺，是單日縱走的好選擇，有森林迷霧、參天大樹與雲海美景的一條優美森林步道。

路線全程皆漫步於鬱鬱蔥蔥的杉林樹蔭之間，具有多種不同的地形、景觀和林相變化，尤其是過了高台山三角點後要前往觀景台的路途中，是整段路線當中最精華的一段。筆直優美的杉木林、松針落葉鋪成的地毯，再搭配上迷霧、樹影、斜射光，形成絕佳的畫面，很是殺底片。

過了高島觀景台之後，難度就會提升許多，從原本和緩好走的美景步道，轉變為需要手腳並用來通過的陡峭岩稜，不斷的陡上陡下越過山頭，部分路段可借助繩索或樹根通過。雖然有些山友將高島縱走定義為「慵懶、糜爛」的路線行程，可還是有它的困難度與其危險性，如果平常沒有在運動或登山的朋友，建議走到高台山景觀台折返就好，因為繼續前往小島田山、中島田山、大島田山的路線中，時常會出現陡峭的地形需要通過，特別是下雨或是雨後不久，會非常的溼滑與泥濘，不建議前往。

大部分人會選擇走P字路線。由高台山景觀台往小島田山前進時，會遇到一條叉路，往左是陡上的路線，依序通過小、中、大島田山，再由大島田山走腰繞路線切回叉路口，完成P字。若叉路口往右走則是逆走的路線，雖然一開始上去是輕鬆的腰繞，但從大島田山下中島田直到小島田的走法，陡下比陡上更難走，所以一般人都會選擇左去右回。

除了幾個平台展望點之外，大多數時間都是走在樹林之中曬不到太陽，即便是盛夏時前往也不會覺得過於炎熱，秋冬季節時則需要注意防風與保暖。除了高台山三角點後的熱門攝影景點之外，還有一顆形似樹精的巨樹、兩顆非常好拍的大樹，千萬不要錯過喔。

登山影片VLOG

行前準備，天氣觀測

天氣預測網站中央氣象局 - 新竹縣尖石鄉https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/Town/Town.html?TID=1000412Windy - 高台山https://www.windy.com/24.654/121.225?24.651,121.239,15建議參考 ECMWF 模組的預測

即時監視器畫面

通常我要去內灣、尖石地區之前，都會參考即時的CCTV監視器畫面，來看看當下的天氣狀況如何。但由於高台山附近的監視器，最近的只有合興車站、九讚頭，故此準確性大約只有6~7成，因為山下的天氣好，未必山上就一樣是好天氣，這時可以再參考看看拉拉山的監視器鏡頭。

台7線45K+900 (拉拉山)https://thbcctv06.thb.gov.tw/T7-45K+900

台3線67K+550(中豐路二段)https://thbcctv03.thb.gov.tw/T3-67K+550

台3線71K+000 (九讚頭火車站)https://thbcctv03.thb.gov.tw/T3-71K+000

即時雨量觀測

除了借助CCTV監視器畫面之外，我們也能透過中央氣象局的時雨量觀測網站，來得知該地區目前是否有下雨的情況，畢竟有些監視器的畫面可能是鏡頭髒污或是不明顯，不足以判斷目前有無降雨的情形。

梅花觀測站 - 尖石鄉梅花村1鄰11號(梅花國小校園內)觀測資訊總覽https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/OBS_Station.html?ID=C0D36選擇「過去24小時變化圖」，便可以得知氣溫、相對濕度、雨量的資訊圖表

10分鐘雨量資料表https://www.cwb.gov.tw/V8/C/P/Rainfall/Rainfall_10Min_County.html選擇新竹縣，找到梅花測站那一列，便可得知近期10分鐘、1小時、3小時、6小時、12小時、24小時、本日累積、前一日、前二日的雨量資訊。倘若連續幾日都是下雨的情況，基本上路面會非常的泥濘，要特別注意，即使是出發前一刻雨停了，土地仍需要時間排水使其恢復乾燥的狀態。

雷達回波圖https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/OBS_Radar.html?Tab=0此為大範圍的降雨偵測，請參考新竹縣區域上空是否有出現顏色，如果沒有降雨則是呈現灰色

GPX離線地圖

GPX下載：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=240

交通指南

Google Map 定位「高台山露營區」即可大方向是由國道三號下關西交流道，往內灣老街的方向前進。在前往高台山露營區的途中，便會經過第一、第二登山口，而第三登山口位於高台山露營區內，並不對外開放，僅供露營客使用。據我所知，目前應該是沒有大眾交通運輸工具能到達，必須自行騎車或開車前往且登山口處並無廁所，上山之前記得去便利商店或加油站上一下，以及攜帶貓鏟

停車指南

建議大家將車子停在第一登山口處，大約可以停十多輛汽車。而第二登山口處，剛好是轉彎處，旁有立牌寫嚴禁停車，不清楚有沒有明確的法律效力，但我知道路很小條又是轉彎，停這邊萬一愛車被撞到刮到又沒有監視器，真的是求償無門。如果你有訂高台山露營區的營位，便可以直接從露營區內走第三登山口開始登山

第一登山口 GOOGLE MAP座標點：24°39'48.149" N 121°13'38.479" E

建議攜帶裝備與物資

1.輕裝背包10L-20L

2.防雨背包套(或垃圾袋)

3.雨衣

4.化纖手套(不要全棉材質)

5.飲用水 1500-2500 cc

6.行動糧(飯糰、麵包、巧克力、餅乾、鹽糖皆可)

7.頭燈(萬一得摸黑下山時使用)

開始旅程

google定位 24°39'48.149" N 121°13'38.479" E 過內灣老街後一路開上山，快到第一登山口前會碰到台電的電線桿上面寫著「柿東幹111」 電力座標 「E2757DB83」以及高台山露營區等等指示牌

於「柿東幹111」電線桿處向左轉前往第一停車場，向右轉往上開則是往第二登山口以及高台山露營區的方向，此處絕對不要停車，因為是個上坡急轉彎，車輛須多次倒車才有辦法通行向上

向左轉，朝第一登山口方向前進

左側有一間鐵皮建築物，向前走到底就是登山口，可將車輛停於路旁

登山口處有左右兩條叉路，右邊才是正確上山的路線哦

一開始沒多久就是毫不客氣的陡上，長達十分鐘的路程，建議在起登之前先熱身一下

接著會來到一個叉路口，取左上方前往「高台山」「島田山」的指示牌路線前進

向右平緩的走，則是通往第二登山口，大約不到三分鐘便能抵達。也是因為第一登山口比第二登山口多出10分鐘的陡上路線要走，所以有些人會選擇停在第二登山口，想辦法省下這段路程，但如前面所提到的，山路狹小將車停在第二登山口除了阻礙交通以外，還有愛車被撞被刮到的風險

路過一處茂密的姑婆芋林，此處拍起來也很美

繼續陡上，沿途都有標示牌與登山隊布條，不用擔心會迷路

接著會上到一處小平台，此處還有另外一個指示牌是前往第三登山口的方向。如果你是住在高台山露營區的朋友，可由第三登山口進入，至少能節省15-20分鐘的陡上路程

沿著指示牌的方向，繼續往高台山前進

中途會經過這顆形似樹人的巨樹，有眼睛，張大的嘴巴，以及高舉的右手。你們覺得像嗎？

繼續拉繩陡上，越過倒木，可選擇下背包從左邊的縫隙鑽過去，或是從右方處跨坐翻越過去

路上還碰到了兩隻毛小孩，一隻黑狗兄、一隻柴柴。它們似乎很久沒有出來放風一樣，海放自己主人一大段，身後不時還傳來其主人的呼喚

大約走45分鐘後，就到了高台山的三等三角點，有基石但無展望旁邊還有用樹木作成的座椅區可供乘坐休息

過了高台山三角點後不久，便會來到這片由松針落葉鋪成的地毯加上優美筆直的杉木林組合而成的「絕佳網美攝影景點」。如果你只是一般遊客，為了尋景攝影而來，那到此便已足夠，因為接下來的行程就會變得很困難GPS座標點大約在 24.652367,121.226830

我們在此停留了很長的一段時間，除了景色太好拍之外，也順便泡個咖啡吃點東西提神使用很輕便的攻頂爐頭加上鈦杯來泡這一杯，隱藏版的咖啡

茅莓（學名：Rubus parvifolius）又名紅梅消、茅莓懸鉤子，為薔薇科懸鉤子屬的植物。分布於台灣、日本、朝鮮以及中國大陸，生長於海拔400米至2,600米的地區，常生長在山坡雜木林下、向陽山谷、路旁和荒野。(來源：維基百科) 是可食用的野生漿果

除了茅莓之外，這一路上的生態很豐富，只要我們用心觀察，就不難發現。特別是四月份時的高山杜鵑還有為數不多的山毛櫸也絕對不能錯過喔

過了漂亮的熱門攝影景點之後，再度陡上，要前往高島觀景台

1600公尺高的觀景台一樣有用樹木做成的座椅區，更有非常好的展望性，大多數人會選擇在此休息吃中餐

穿越一段箭竹後不久，便會來到關鍵的O行路線叉路口。向左陡上為正確路線，依序通過小、中、大島田山後再走腰繞路線從右側岔路繞回來，千萬別走錯囉

走在有光的路上，處處皆是美景。在還沒到小島田山之前出現的陡上地形真的都不算什麼，這個時候Irene還能夠笑得出來跟我互動拍照

小島田山又稱島田前峰、前島田山。無基石也無展望，只有很得意的此拍照留念的Irene。

過了小島田山之後，路線轉變為狹稜的陡上路徑

需手腳並用，拉繩攀岩來通過盤根錯節的杜鵑純林，偶爾也需要翻或鑽過較大的枝幹

松針地富有彈性，柔軟又Q彈，每一步走下去都有回饋的力道，彷彿在彈跳床上行走一般

雖然多數都有架設繩索可以拉，但下雨過後其地形會非常溼滑，要特別注意

陡下陡上之後，就來到了中島田山，海拔1800公尺。兩樹中間有橫臥一棵倒木可供乘坐休息

免不了的還是要留個紀念一下，中島田山入袋。看得出來Irene現在的笑容有一點勉強嗎?

由於Irene的膝蓋開始感到不舒服，因此立馬給她裝上了貴鬆鬆的護膝，希望她能撐下去，不要像上次桃山一樣走到對我發脾氣，哈哈

由中島田山往大島田山的路上，使用了護膝的Irene表情似乎有好了那麼一點點

在即將抵達大島田山之前，會先經過這處非常好拍照的大樹，千萬不要錯過

看到這一棵巨大的檜木，就代表到了高島縱走的最後一座山。大島田山，海拔1824公尺

離開大島田山後，向右側循著指標走腰繞路線

緩坡下山的前半段路線都還算平坦好走

來到廢棄工寮處，代表已經離O型岔路口不遠了

緩坡的最後一段路，有幾段較為溼滑，也有幾段路面寬度非常窄，要小心通過避免摔下山

特別是前幾天都有下雨，從中島田山開始，就陸續通過了很多爛泥的地形，導致登山鞋底都被泥巴填滿，喪失了抓地力。當落腳在有坡度的岩石上，無一例外都是滑，因此還不小心滑了一跤，屁股蛋疼啊。

回到O形岔路口之後，就是原路折返回高島山觀景台>網美拍照點>高台山三角點>登山口特別注意，此路段還是會經過不少陡坡下山，請檢查鞋底是否被泥巴填滿喪失抓地力建議在觀景台或高台山處，找樹枝把鞋底泥巴清乾淨，否則下山會非常的痛苦，要找落葉跟松針踩踏通過因為只要踩到樹根、岩石，就非常容易滑倒，腳部也會因為要努力維持平衡而更加吃力

雖然沿途都沒有什麼展望點，多樣變化的林相搭配上時不時穿透進來的陽光，仔細找找還是有很多美麗的畫面值得讓我們按下快門

由於我們的鞋底爛泥並未清除，沒有抓地力一路艱難的下山，太多的岩石會滑，也不是處處都有松針落葉可踏，原本是打算回到第一登山口取車，但考量到還有10分鐘的陡下，因此選擇出第二登山口，踢車道回到第一登山口，結束一天的旅程。

記錄時間：2020/10/24 星期六大約早上07:40左右起登，下午16:30回到第一登山口，扣除休息加上拍攝各1小時，行走時間約7個小時。由於下午四點多左右，一堆露營客要上山加上路邊違規停車，交通一度打結，所以我們先在車旁煮點東西吃後，再下山前往內灣老街吃慶功宴晚餐。幸好是假日的關係，晚上六點半還是有幾家客家餐廳沒打烊，如果是平日的話，大概不到六點整，內灣老街的店家幾乎都收光了。

如果可以的話，下次來我會選擇夜衝露營區，一早爬高島縱走，下午下山住高台山露營區，隔天睡到飽之後再開車回家，先hiking再camping，這種行程一定很棒。

總結

路線：高島縱走 (中級山步道)地點：新竹縣・尖石鄉難度：中等耗時：6 - 8小時交通：須自行開車或騎車登山口：三處登山口，建議從第一登山口出發申請入山：不需要申請入園：不需要可搭配行程：內灣泡溫泉、野溪溫泉、內灣老街GPX下載：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=240

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