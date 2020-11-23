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四面環山美得難忘！中辣「畢祿山」單攻　沿路遙望合歡山、奇萊山

健行筆記 / 健行筆記shu

畢祿山，中橫四辣之中辣，讓人回味無窮

一粟旅人，天地之浮游

*實際時間

→03:52 820林道入口→07:14 瀑布 (早餐時間)→11:17畢祿山(午餐時間)上山7小時25分鐘

→12:53開始下山→15:42瀑布→19:20 820林道入口下山6小時28分鐘

健行筆記預估，820林道入口（8K,180分鐘）→畢祿山登山口（1.2K,110分鐘）→垂直峭壁（0.6K,70分鐘）上山6小時

→畢祿山（1.8K,150分鐘）→畢祿山登山口（8K,180分鐘）→820林道入口下山5.5小時

*圖文分享

自組團：5人小隊

1. 大禹嶺民宿→820林道入口→瀑布

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前一晚到大禹嶺民宿睡了一晚，隔日凌晨三點起床，一輪明月高掛夜空，出發，夜晚靜謐，走在平緩的820林道，同時間只有我們一行人，周圍安靜的不可思議，望著滿天星斗，期許白日的好天氣。

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2. 瀑布(早餐時間)

從黑夜走到清晨走到白日總算抵達瀑布拉！在瀑布稍作休息及吃早餐，

初次使用空拍機，小心我們的4萬塊阿~

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3. 1.8K垂直峭壁→畢祿山頭

離開瀑布開始1.8K的陡升，這是畢祿山的重頭戲，被歸類為中辣的口感如何，讓我們實際走看看，從等高圖就看看出前面的平緩820林道，到山頂是一個大pick！太驚人了。

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沿途都是攀繩與石階，這樣的路途要爬約3小時，沒有足夠的體力完全無法負荷，但是也因此展望非常美，沿路都能遙望合歡山主、北、東峰與奇萊山，利用app看到曾經走過的山超興奮阿

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4. 畢祿山頂

艱辛的走完前面的路途，終於能收獲畢祿山啦！人品爆發，晴空萬里，立體環繞百岳的感覺真好，抵達剛好中午，在山上休息吃午餐，才依依不捨地開始下山路途。

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*總結

畢祿山，真的不愧於中橫四辣的美名，排行第三的畢祿已經讓人辣到舌根，更遑論排名前的的白姑山與屏風山，千萬練好體力做好心理準備再前往，這次是單攻所以已經是輕裝上下，如果要畢祿羊頭縱走的話是要背重裝上山紮營的！

但是來到山頂，終於能理解為什麼畢祿這麼受到歡迎，四面環山的感覺至今難忘，美景盡收眼底，讓人又開始期待下一座山頭。

一粟旅人，天地之浮游

瀑布 登山

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