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穿越清幽步道賞山間芒花　「草嶺古道芒花季」山系野遊

健行筆記 / 健行筆記Chin 天天的異想世界

近日FB跳出草嶺古道回憶照，看看日期，己經好幾年沒走了。秋天正是拜訪的最佳時節，一期一會芒花季下週即將開始，今年，人潮應該會爆多吧！趁開始之前趕緊來走一波。按慣例，早起，搭捷運到台北車站轉乘火車到福隆站。

  • 出發日：10月31日，天氣：晴

  • 交通：捷運、火車福隆火車站→遠望坑親水公園→跌死馬橋→大榕樹→雄鎮蠻煙碣→休憩亭→虎字碑→啞口觀景亭→觀景亭→護管所→大里天公廟→大里火車站。 GPX 連結

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草嶺古道是淡蘭古道的一小段，入口在貢寮的遠望坑親水公園，雖有免費公車F823(但，班次真的很少，時間也很妙，不是一大早，就是近中午。對外縣市來走古道的人來說，一早鐵定來不及，近中午走完又太晚)。希望觀光局對觀光旅遊的巴士時刻表，要多費點心。既然提倡環保愛山林，鼓勵人們使用大眾交通工具，但，不是班次少得可憐，不然就時間安排得實在太妙，不知是要給誰來搭乘(廢話好像太多，離題了)。

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◖從福隆火車站開始，出站後，在火車站旁先去買個福隆便當，接著左轉就可看到指示牌，開始踼約四十分鐘的泊油路，中間有一小段竹林土路。

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◖第一站遠望坑親水公園 - 園區小巧，望坑溪溪水清澈，綠茵草地好想在上面野餐。

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◖這…魚，會不會太多…。好擠…。

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◖沿著步道漫漫而行，青山綠水映翠綠。晃著晃著，就到跌死馬橋，相傳此處常有大霧讓人頓時迷失了方向，而墜落喪命。跌死馬橋 - 斑駁古石階，真是古道滄桑。覆著青苔的斑駁石階，不知留有多少古人的足跡。人真的多到爆，無法拍橋啊！只好拍拍溪水...。

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◖接著，來到溪水潺潺的大榕樹...。

漫步徐徐幽靜古道，潺潺流水在側，悠遊牛群來相伴。入秋時節，山間芒花泛著銀光風中搖曳。秋日的陽光穿過樹間，細碎地灑映在斑駁石階上，石階在斑駁的光影中更顯有趣。小溪裡瞥見苔痕綠石渦裡飄著一落葉，怦然一股情懷在心湖中綻開，原來自然的感動可以如此深切...。

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◖國家三級古蹟 - 清台灣鎮總兵劉明燈所題 - 雄鎮蠻煙碣

◖第一張是幾年前拍的，字跡清淅。第二張今日所拍，己佈滿青苔…。留下歲月痕跡。

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◖聽說，虎字碑有公母之分。公的在坪林博物館(我還沒看過)。母的就在草嶺古道上。第一張幾年前拍的，第二張今日拍。今天人實在太多，想要拍到他本人的正面要等好久，只好拍側影表示一下。

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◖藍天白雲，一片白茫茫的花海，迎風飄擺，搖曳生姿，似乎告訴人們冬天的腳步即將來臨。

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◖今天，人多到爆，只能往上拍天空，往遠拍烏龜…。

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◖遠方高處有隻正在用餐的牛...。

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◖啞口觀景台 - 最美景點。把剛買的福隆便當拿出來配美景，真的好美味啊！

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◖往桃源谷…。今天就不去…。下回吧！

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◖下山途中，遙望龜山島

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剛剛還在那山頭

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◖大里天公廟

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◖4小時腳程的草嶺古道，體驗先民前山後山蓽路襤褸，路途遙遠的辛苦。

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古道 福隆 公園

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