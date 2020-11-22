穿越奇萊山，探訪遺落「太魯閣大山」！氣勢雄偉的山巒之旅

今年 3 月走奇萊東稜，在北鞍營地取水時，到地圖標示活水源點未找到水，天也黑了，在沒有飲用水的情況下，大家決議不登頂繼續推到平安池；在時間的推演，早已忘卻這條路有多遠多難，這四天經歷後，那酸甜的回憶也湧上心頭；久違 3 個月的百岳行旅，萬分感謝隊員及山友互相照應，而有這樣的回憶與景色；這耗時半年以上的奇萊東稜終於達成，感動！

完整相簿連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=27536

行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=229047

▲奇萊登山口合影，太魯閣大山未境 5 人，初訪奇萊東稜 1 人

▲小奇萊草坡觀雲海佐畢羊縱走的鋸齒連峰

▲恣意之山嵐與神秘的奇萊山，讓山行者望而卻步

▲黑水塘山屋往奇萊山屋，崎嶇之陡上

▲沿路上豐腴的高山蕨群

▲高山之鮮豔橘菇，熱情奔放

▲奇萊山屋旁豐腴溪水

▲上行之濃密瘦林，神祕詭譎

▲這玉山杜鵑上頭像是灑滿了糖霜一樣，看起來好好吃啊...

▲相當療癒可愛的梅花草

▲像玫瑰一樣美艷動人卻帶刺的玉山小蘗

▲近觀壯觀的奇萊北峰，高聳險峻...

▲回望來時之奇萊稜線，雲霧相伴，使我魂牽夢縈

▲上奇萊北前的碎石坡，崎嶇難行

▲登頂奇萊北峰，波濤洶湧的雲海佐北一段山群

▲奇萊北峰望向此行的目標 - 太魯閣大山

▲奇萊北峰望向正準備被雲瀑淹沒的卡羅樓山

▲往月型池路上山嵐恣意欑動

▲雲海佐滿水位的月型池，記得上次來是枯水期，是紮營在目前有水的位置

▲夜行的水鹿大軍，讓今晚的月型池好不熱鬧

▲日出佐立霧主山

▲磐石山西峰與一旁的看天池

▲於驚嘆號池營地眺望鋸齒連峰

▲驚嘆號池旁的小水池，已結凍成冰，就像回憶一樣...

▲享用早午餐：咖哩牛肉飯與海帶湯，一邊欣賞著草原與大山

▲於磐石山西峰眺望太魯閣大山

▲登頂磐石山，遠望奇萊主峰

▲磐石山近觀太魯閣大山

▲奇萊東稜險峻沿稜

▲鐵線斷崖之危崖陡降

▲鐵線斷崖之飛簷走壁

▲鐵線斷崖之綠苔陡下

▲上下舖營地後沿著巨石上攀

▲再次來到北鞍營地，看著前方的太魯閣大山，就如昨日晴空...

▲取水時遇羽葉齒冠草

▲地圖標示點再往下一倍距離可找到活水源，原路來回約1小時半

▲晚餐後大夥決議夜登太魯閣大山，賞雲海伴月及夜色中的山巒

▲登頂太魯閣大山賞花蓮夜景

▲在夜裡近觀立霧主山及帕托魯山，充滿深冷的藍調

▲夜裡的太魯閣大山，與熱血的旅人們

▲登頂太魯閣大山

▲編號1463

▲晨起，昨天因為晚到而紮在箭竹上，拔營時返潮的水讓箭竹結起了碎冰

▲為避免摸黑，隊友們先回程到 D3 紮營點驚嘆號水池營地，而我決定再登一次太魯閣大山，探訪晴空萬里的大山；

此為沿路上遇到的壯觀巨岩...

▲沿途遇可愛的黃菀

▲近觀中央尖與甘藷峰

▲近觀奇萊北峰，可見到昨日走的鐵線斷崖沿稜連峰...

▲秋芒佐立霧主、帕托魯山

▲登頂太魯閣大山

▲近觀奇萊主峰與卡羅樓山

▲遠眺花蓮城舍

▲鯉魚山與鯉魚潭

▲卡羅樓山的斷崖石壁雪白一片，特別浪漫

▲在太魯閣大山頂享受短暫的秋日暖陽，後方的立霧主山、帕托魯山雄偉相陪～

▲做個日晒

▲回到北鞍營地，原本紮滿滿的旅人已往平安池推進...

▲回程時在上下舖營地巧遇山友宗哥，從岳王亭逆走奇萊東稜，非常厲害

▲鐵線斷崖之垂直岩壁

▲上鐵線斷崖之垂直岩壁後

▲鐵線斷崖之猴板凳

▲鐵線斷崖上攀

▲鐵線斷崖上攀-2

▲鐵線斷崖上攀後

▲遇懸鉤子

▲遠眺中央尖

▲稜線的壯觀險峻地形

▲回到磐石山，太魯閣大山佐雲海相伴

▲沿稜之神秘山徑

▲倒木營地

▲磐石中峰夕景

▲磐石山西峰夜景，傲視奇萊東稜之另外三座百岳

▲D4 回程，近觀奇萊北峰

▲越來越近

▲再次觀立霧主佐日出

▲遇虎杖花

▲月型池水鹿

▲隊員桂哥佐水鹿

▲隊員炳哥佐月型池畔

▲晴空萬里的月形池，展望極佳

▲朝著奇萊北峰邁進

▲奇萊北峰望登山口...滑雪山莊

▲晴空萬里的奇萊北峰，特別好

▲奇萊北峰望守城大山

▲奇萊北峰上的性格岩鷚

▲奇萊稜線，黑色奇萊的另一面竟是如此美的大草原

▲奇萊北峰望奇萊主峰

▲再次與太魯閣大山合影

▲晴空萬里的險峻北峰

▲下奇萊山屋，步步為營

▲小奇萊遠望鋸齒連峰

▲午後仍未起霧的奇萊稜線，神聖而閃亮，難能可貴

▲終點 - 秋芒佐滑雪山莊，感動

▲登山口的虎杖佐奇萊北峰

▲虎杖佐酒紅朱雀

更多健行故事 - 小威健行中 Hiking.wei、 instagram