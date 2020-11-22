穿越奇萊山，探訪遺落「太魯閣大山」！氣勢雄偉的山巒之旅
今年 3 月走奇萊東稜，在北鞍營地取水時，到地圖標示活水源點未找到水，天也黑了，在沒有飲用水的情況下，大家決議不登頂繼續推到平安池；在時間的推演，早已忘卻這條路有多遠多難，這四天經歷後，那酸甜的回憶也湧上心頭；久違 3 個月的百岳行旅，萬分感謝隊員及山友互相照應，而有這樣的回憶與景色；這耗時半年以上的奇萊東稜終於達成，感動！
完整相簿連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=27536
行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=229047
▲奇萊登山口合影，太魯閣大山未境 5 人，初訪奇萊東稜 1 人
▲小奇萊草坡觀雲海佐畢羊縱走的鋸齒連峰
▲恣意之山嵐與神秘的奇萊山，讓山行者望而卻步
▲黑水塘山屋往奇萊山屋，崎嶇之陡上
▲沿路上豐腴的高山蕨群
▲高山之鮮豔橘菇，熱情奔放
▲奇萊山屋旁豐腴溪水
▲上行之濃密瘦林，神祕詭譎
▲這玉山杜鵑上頭像是灑滿了糖霜一樣，看起來好好吃啊...
▲相當療癒可愛的梅花草
▲像玫瑰一樣美艷動人卻帶刺的玉山小蘗
▲近觀壯觀的奇萊北峰，高聳險峻...
▲回望來時之奇萊稜線，雲霧相伴，使我魂牽夢縈
▲上奇萊北前的碎石坡，崎嶇難行
▲登頂奇萊北峰，波濤洶湧的雲海佐北一段山群
▲奇萊北峰望向此行的目標 - 太魯閣大山
▲奇萊北峰望向正準備被雲瀑淹沒的卡羅樓山
▲往月型池路上山嵐恣意欑動
▲雲海佐滿水位的月型池，記得上次來是枯水期，是紮營在目前有水的位置
▲夜行的水鹿大軍，讓今晚的月型池好不熱鬧
▲日出佐立霧主山
▲磐石山西峰與一旁的看天池
▲於驚嘆號池營地眺望鋸齒連峰
▲驚嘆號池旁的小水池，已結凍成冰，就像回憶一樣...
▲享用早午餐：咖哩牛肉飯與海帶湯，一邊欣賞著草原與大山
▲於磐石山西峰眺望太魯閣大山
▲登頂磐石山，遠望奇萊主峰
▲磐石山近觀太魯閣大山
▲奇萊東稜險峻沿稜
▲鐵線斷崖之危崖陡降
▲鐵線斷崖之飛簷走壁
▲鐵線斷崖之綠苔陡下
▲上下舖營地後沿著巨石上攀
▲再次來到北鞍營地，看著前方的太魯閣大山，就如昨日晴空...
▲取水時遇羽葉齒冠草
▲地圖標示點再往下一倍距離可找到活水源，原路來回約1小時半
▲晚餐後大夥決議夜登太魯閣大山，賞雲海伴月及夜色中的山巒
▲登頂太魯閣大山賞花蓮夜景
▲在夜裡近觀立霧主山及帕托魯山，充滿深冷的藍調
▲夜裡的太魯閣大山，與熱血的旅人們
▲登頂太魯閣大山
▲編號1463
▲晨起，昨天因為晚到而紮在箭竹上，拔營時返潮的水讓箭竹結起了碎冰
▲為避免摸黑，隊友們先回程到 D3 紮營點驚嘆號水池營地，而我決定再登一次太魯閣大山，探訪晴空萬里的大山；
此為沿路上遇到的壯觀巨岩...
▲沿途遇可愛的黃菀
▲近觀中央尖與甘藷峰
▲近觀奇萊北峰，可見到昨日走的鐵線斷崖沿稜連峰...
▲秋芒佐立霧主、帕托魯山
▲登頂太魯閣大山
▲近觀奇萊主峰與卡羅樓山
▲遠眺花蓮城舍
▲鯉魚山與鯉魚潭
▲卡羅樓山的斷崖石壁雪白一片，特別浪漫
▲在太魯閣大山頂享受短暫的秋日暖陽，後方的立霧主山、帕托魯山雄偉相陪～
▲做個日晒
▲回到北鞍營地，原本紮滿滿的旅人已往平安池推進...
▲回程時在上下舖營地巧遇山友宗哥，從岳王亭逆走奇萊東稜，非常厲害
▲鐵線斷崖之垂直岩壁
▲上鐵線斷崖之垂直岩壁後
▲鐵線斷崖之猴板凳
▲鐵線斷崖上攀
▲鐵線斷崖上攀-2
▲鐵線斷崖上攀後
▲遇懸鉤子
▲遠眺中央尖
▲稜線的壯觀險峻地形
▲回到磐石山，太魯閣大山佐雲海相伴
▲沿稜之神秘山徑
▲倒木營地
▲磐石中峰夕景
▲磐石山西峰夜景，傲視奇萊東稜之另外三座百岳
▲D4 回程，近觀奇萊北峰
▲越來越近
▲再次觀立霧主佐日出
▲遇虎杖花
▲月型池水鹿
▲隊員桂哥佐水鹿
▲隊員炳哥佐月型池畔
▲晴空萬里的月形池，展望極佳
▲朝著奇萊北峰邁進
▲奇萊北峰望登山口...滑雪山莊
▲晴空萬里的奇萊北峰，特別好
▲奇萊北峰望守城大山
▲奇萊北峰上的性格岩鷚
▲奇萊稜線，黑色奇萊的另一面竟是如此美的大草原
▲奇萊北峰望奇萊主峰
▲再次與太魯閣大山合影
▲晴空萬里的險峻北峰
▲下奇萊山屋，步步為營
▲小奇萊遠望鋸齒連峰
▲午後仍未起霧的奇萊稜線，神聖而閃亮，難能可貴
▲終點 - 秋芒佐滑雪山莊，感動
▲登山口的虎杖佐奇萊北峰
▲虎杖佐酒紅朱雀
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