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穿越奇萊山，探訪遺落「太魯閣大山」！氣勢雄偉的山巒之旅

健行筆記 / 健行筆記小威

今年 3 月走奇萊東稜，在北鞍營地取水時，到地圖標示活水源點未找到水，天也黑了，在沒有飲用水的情況下，大家決議不登頂繼續推到平安池；在時間的推演，早已忘卻這條路有多遠多難，這四天經歷後，那酸甜的回憶也湧上心頭；久違 3 個月的百岳行旅，萬分感謝隊員及山友互相照應，而有這樣的回憶與景色；這耗時半年以上的奇萊東稜終於達成，感動！

完整相簿連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=27536

行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=229047

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▲奇萊登山口合影，太魯閣大山未境 5 人，初訪奇萊東稜 1 人

ba371ca04b8aba64291e12cd34f00e88.png▲小奇萊草坡觀雲海佐畢羊縱走的鋸齒連峰

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▲恣意之山嵐與神秘的奇萊山，讓山行者望而卻步

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▲黑水塘山屋往奇萊山屋，崎嶇之陡上

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▲沿路上豐腴的高山蕨群

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▲高山之鮮豔橘菇，熱情奔放

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▲奇萊山屋旁豐腴溪水

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▲上行之濃密瘦林，神祕詭譎

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▲這玉山杜鵑上頭像是灑滿了糖霜一樣，看起來好好吃啊...

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▲相當療癒可愛的梅花草

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▲像玫瑰一樣美艷動人卻帶刺的玉山小蘗

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▲近觀壯觀的奇萊北峰，高聳險峻...

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▲回望來時之奇萊稜線，雲霧相伴，使我魂牽夢縈

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▲上奇萊北前的碎石坡，崎嶇難行

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▲登頂奇萊北峰，波濤洶湧的雲海佐北一段山群

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▲奇萊北峰望向此行的目標 - 太魯閣大山

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奇萊北峰望向正準備被雲瀑淹沒的卡羅樓山

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▲往月型池路上山嵐恣意欑動

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▲雲海佐滿水位的月型池，記得上次來是枯水期，是紮營在目前有水的位置

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▲夜行的水鹿大軍，讓今晚的月型池好不熱鬧

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▲日出佐立霧主山

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▲磐石山西峰與一旁的看天池

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▲於驚嘆號池營地眺望鋸齒連峰

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▲驚嘆號池旁的小水池，已結凍成冰，就像回憶一樣...

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▲享用早午餐：咖哩牛肉飯與海帶湯，一邊欣賞著草原與大山

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▲於磐石山西峰眺望太魯閣大山

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▲登頂磐石山，遠望奇萊主峰

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▲磐石山近觀太魯閣大山

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▲奇萊東稜險峻沿稜

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▲鐵線斷崖之危崖陡降

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▲鐵線斷崖之飛簷走壁

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鐵線斷崖之綠苔陡下

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▲上下舖營地後沿著巨石上攀

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▲再次來到北鞍營地，看著前方的太魯閣大山，就如昨日晴空...

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▲取水時遇羽葉齒冠草

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▲地圖標示點再往下一倍距離可找到活水源，原路來回約1小時半

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▲晚餐後大夥決議夜登太魯閣大山，賞雲海伴月及夜色中的山巒

35c56663853c7f3523e3cf7e33656e98.jpg▲登頂太魯閣大山賞花蓮夜景

62f3acfce90a060c55db42d65fac8f70.jpg▲在夜裡近觀立霧主山及帕托魯山，充滿深冷的藍調

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夜裡的太魯閣大山，與熱血的旅人們

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▲登頂太魯閣大山

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▲編號1463

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▲晨起，昨天因為晚到而紮在箭竹上，拔營時返潮的水讓箭竹結起了碎冰

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▲為避免摸黑，隊友們先回程到 D3 紮營點驚嘆號水池營地，而我決定再登一次太魯閣大山，探訪晴空萬里的大山；

此為沿路上遇到的壯觀巨岩...

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▲沿途遇可愛的黃菀

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▲近觀中央尖與甘藷峰

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近觀奇萊北峰，可見到昨日走的鐵線斷崖沿稜連峰...

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▲秋芒佐立霧主、帕托魯山

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▲登頂太魯閣大山

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▲近觀奇萊主峰與卡樓山

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▲遠眺花蓮城舍

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▲鯉魚山與鯉魚潭

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▲卡羅樓山的斷崖石壁雪白一片，特別浪漫

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在太魯閣大山頂享受短暫的秋日暖陽，後方的立霧主山、帕托魯山雄偉相陪～

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▲做個日晒

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▲回到北鞍營地，原本紮滿滿的旅人已往平安池推進...

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▲回程時在上下舖營地巧遇山友宗哥，從岳王亭逆走奇萊東稜，非常厲害

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▲鐵線斷崖之垂直岩壁

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▲上鐵線斷崖之垂直岩壁後

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鐵線斷崖之猴板凳

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鐵線斷崖上攀

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鐵線斷崖上攀-2

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鐵線斷崖上攀後

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▲遇懸鉤子

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▲遠眺中央尖

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▲稜線的壯觀險峻地形

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▲回到磐石山，太魯閣大山佐雲海相伴

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▲沿稜之神秘山徑

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▲倒木營地

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▲磐石中峰夕景

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▲磐石山西峰夜景，傲視奇萊東稜之另外三座百岳

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▲D4 回程，近觀奇萊北峰

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▲越來越近

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▲再次觀立霧主佐日出

dd10d6f884387c1a2054d8762bd895b0.jpg▲遇虎杖花

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▲月型池水鹿

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▲隊員桂哥佐水鹿

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隊員炳哥佐月型池畔

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▲晴空萬里的月形池，展望極佳

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▲朝著奇萊北峰邁進

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▲奇萊北峰望登山口...滑雪山莊

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▲晴空萬里的奇萊北峰，特別好

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奇萊北峰望守城大山

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▲奇萊北峰上的性格岩鷚

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▲奇萊稜線，黑色奇萊的另一面竟是如此美的大草原

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▲奇萊北峰望奇萊主峰

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▲再次與太魯閣大山合影

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▲晴空萬里的險峻北峰

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▲下奇萊山屋，步步為營

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▲小奇萊遠望鋸齒連峰

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▲午後仍未起霧的奇萊稜線，神聖而閃亮，難能可貴

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▲終點 - 秋芒佐滑雪山莊，感動

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▲登山口的虎杖佐奇萊北峰

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虎杖佐酒紅朱雀

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