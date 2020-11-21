堅持才看得到的美景！「松羅國家步道」橫越溪谷的吊橋好忘憂

總想揭開：17歲少女夢幻之湖-松羅湖的神秘面紗。全長約6公里，步道起伏較大，嗯！似乎有點遙不可及。那就先松羅國家步道走走。

停妥車，走在一段未見任何人跡、平淡無奇、無遮蔭的產業道路。8月，三面環山的宜蘭悶熱異常，難道…，難道..，百里迢迢從台中驅車來到此，就為了這一點也不“國家”的步道？

有點不耐，步行產業道路約半個多小時，經過淨水場，才抵達松羅國家步道的正式入口。

路繼續延伸。

在松羅國家步道入口處，大木匾前幫一群5個女生照相，照好後他們往前走，其中2個女生邊走邊抱怨，走沒幾步就乾脆不走了；另外3個人繼續走一小段也回頭了。迎面而來有2組人，借問：前面有些什麼？不知道耶！我們沒走到就折返了。

嗯呀！也難怪這麼悶熱的午後，有誰想走嘛？！

像傻瓜似的繼續走著，但精彩的出現了：一座橫越溪谷的吊橋。站在吊橋上，橋下溪水清澈，清爽碧淨，大大小小的石塊錯落於溪床；霎時暑意全消了，不耐不見了。方才那平凡不過，平淡無奇的路程，與眼前的景緻似呈現絕然不同的反差。

亂石間奔流而下的淙淙溪水，猶如一曲美妙而神奇的電子音樂，輕快地彈著琴，唱著歌，充滿活力，無比歡暢

坐在溪畔，凝望奔流亂石間的清澈小溪。溪水從石崖上跌落，便有了白練班的顏色；溪水迴旋於穴潭之中，便有了莫不可澈的深沉。它流著，流著，它要流到哪裡去呢？讓它流吧！只要它流，它探索，它就有自己的路。

繞過巨石(飯糰石？)，我縱橫山水，恣意所欲，其樂無比

在這個紛繁的世界，人們總是過於浮躁，過於喜歡短、快的東西；用自己的方式堅持到底總是對的！由於天色已晚，加上旅途的疲憊，我們並沒有走到步道的終點，但我已充分感受松羅溪原始、樸實、清淙怡人的魅力風采。或許哪一天我會再來，揭開17歲少女夢幻湖的神秘面紗；一窺始終山煙輕嵐、虛無縹緲，猶如薄紗般的夢幻景致一松羅湖。