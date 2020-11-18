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雲林古坑山間小旅行！ 草嶺風景區「石壁遊龍步道+石壁仙谷」

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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石壁遊龍步道

指的是遊龍湖步道及石壁仙谷，遊龍湖遇上雨季時，溪水沿著岩床急流而下加上河道中壺穴的作用，有如遊龍戲水般….而得名。而石壁仙谷號稱全台最大面積的天然石壁，此處的標高約在1115-1266公尺間。

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石壁遊龍步道

個人覺得是這天草嶺小旅行中，景觀較為豐富的景點，包含: 竹林、茶園….

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而石壁仙谷，拍出的照片最唯美…

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在我們從蓬萊瀑布一路前進石壁遊龍步道，忽然發現天空中的雲瀑一波波的急湧，讓人不禁立馬停車捕捉稍縱即逝的美景。

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不巧朋友當時正好在講電話沒能瞧見，而不多久石壁社區石碑路旁的觀景台，便停下車讓朋友補拍一下

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台灣好行公車雲林草嶺線的終點是東碧山莊 

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而遊龍湖步道則在山莊前右手邊很容易讓人錯過的小岔路

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在一片白色小花中的步道，堪稱小徑、綠草及小花，幾乎覆蓋了路徑，若不是步道前的導覽圖一度以為我們走錯了呢

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穿過小花徑，接續下切的石階路

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前段步道上掉落不少的竹葉

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步道兩旁植被茂密，約在步道250公尺左右遇上岔路，右手邊可以接續石壁社區(我們回程循此返程)，左手邊可前去石壁仙谷

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我們先繞右邊方向，幾個轉彎階梯後讓人驚訝的景致~茶園風光

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微上坡的階梯旁，栽種梯形的茶園，讓我聯想到雲嘉大尖山及嘉義梅山的嘜走嘜走步道，茶園雖不大，綠油油的很迷人，也幸好先繞過來，因為當我們由這返程回石壁社區，霧…已經濃的看不清景色了

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再回到步道的岔路口

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一旁的竹篙水溪，可能因為溪水不多無法有遊龍戲水的感受，不過整段步道遮蔭不錯，夏天來應該挺涼爽

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過了木橋，便來到步道出口，仙谷停車場 ，左右邊各有景點，石壁仙谷30M及蓮心池200M，我們選擇仙谷的方向

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路旁就有指標，循著竹林階梯往下

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這是步道的第二個驚喜，石壁仙谷

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綿延數百公尺寬的石床及大型壺穴~捲龍潭，加上剛好當時起了霧，整個有一種走入武俠劇的場景，夢幻極了

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一旁搭建的竹屋，讓夢幻場景更加畫龍點睛

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這天雖是計畫的小旅行，但臨出門還是穿上爬山時常穿的鞋子，以防萬一，果不其然，草嶺地區的步道偶有濕滑，且石壁仙谷的石床還是呈斜坡狀，行走要特別當心

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石壁仙谷雖然很好拍，但海拔約在1200左右的山區有些涼意，加上起了霧，15:30隨即沿著竹林階梯返程

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沿著步道來到茶園的岔路口，看著手上的導航地圖，應該是石壁社區的方向，步道出口則是一家茶行

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再沿著馬路經過石壁旅遊中心，便回到石壁山莊

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遊龍湖步道僅前段，感覺較少人行走，因為步道上竹葉還不少，被竹篙水溪沖刷砂岩侵蝕形成的大小壺穴，成為石壁仙谷特殊的樣貌景觀我很喜歡，加上沿途的竹林…茶園…

這天在一次次的驚喜下，結束豐富的雲林草嶺小旅行^.^

這天同心步道(瀑布) 約1小時，蓬萊瀑布約1.5小時，石壁遊龍步道往返約2小時10分鐘，這些都包含行走…拍照…並不計算車程，可以提供搭乘好行的遊人搭乘接駁參考

城市漫遊。 gina

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步道 瀑布 戲水 雲林旅遊

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