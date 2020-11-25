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玉山好難抽！那來單攻「玉山前峰」石瀑挑戰賽　成就感不輸玉山主峰

健行筆記 / 健行筆記山谷谷＿谷庭

你今年摃龜幾次玉山排雲山莊了呢？沒關係你不孤單，我也持續在摃龜路上，咱們一起週週拚搏運氣抽下去吧（笑）。

其實山友間普遍都認為想爬玉山不難，最困難是要抽到排雲山莊還要好天氣能順利出團，現在單攻玉山主峰也採抽籤制，想上玉山主峰更是難上加難，其實今年我有抽到排雲一次但大雨倒團，當下覺得很可惜不過想到上去風大雨大還是在家乖乖待著吧。而我7年前跟家人一起單攻過玉山主峰，看來想再訪以及去北峰的緣分未到，那就安排一個週末去「玉山前鋒」走一走吧，沿路展望相當好外，完成石瀑挑戰區的成就感絕對不輸玉山主峰！

玉山前鋒不用抽籤，有申請就可爬，所以出發前5天要線上申請入園許可，不過不能六日兩天都申請，畢竟玉山很熱門人人想爬，所以預估好天氣後選定日期申請，若要臨時不能去也要線上取消，否則會6個月內會無法再次許可入園。接著就帶著證件、入山入園證出發嘉義囉。

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▲老宿舍經過整修，光影間拍攝效果相當好。

星期六一早我們先悠閒下嘉義玩耍，吃吃雞肉飯逛個檜意森活村，裡頭有展出阿里山鐵路開發歷史，跟日治時期山野調查地圖，日治時期的老宿舍也相當好拍。

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▲日治時期山野調查地圖已經相當完善。

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▲日治時期眠月車站的林場聚落。

另外旁邊的北門驛站更可以看到老式火車，以前要上阿里山的人都在這等車跟休息。

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▲北門驛站由台灣紅檜木建造的日式車站，過去是阿里山森林鐵路蒸汽火車的起點。

前面則有70年歷史的玉山旅社咖啡，看著斑駁的招牌跟陳舊的房舍，對即將要去玉山前鋒的我們來說，也別具意義與歷史感。

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▲北門驛站旁海拔31公尺，明天要前往海拔3千以上的玉山，看到忍不住合照一張。

在嘉義玩了一下午就前往阿里山，這次我們沒有選擇住在塔塔加的東埔山莊，而是選擇阿里山山腰民宿，兩人一間比較安靜也乾淨。不過開車到登山口的「上東埔停車場」還要一小時，所以我們週日當天約四點起床，五點半左右抵達停車場走上對面的斜坡300公尺左右，就能看到警察局以及排雲登山服務中心。

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▲接駁車一輛約坐7~8人，不過班次很頻繁稍微等一下就有，從玉山登山口回來最後一班則為下午六點。

跟工作人員核對資料遞交入山入園證，就可門口排隊等接駁車，最早一班是6:30車資是100元，如果要更早起登就得多走2.8K到玉山登山口，但當然有車就搭囉 哈 ～

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▲七年前因為單攻玉山所以摸黑走到登山口，還好這次來個晴天萬里版本，而且竟然兩次打扮都很雷同哈哈。

7 點準時起登，沿路都是平坦好走的小緩坡，路面小碎石夾雜土徑，加上天氣超級好對面的山稜展望無敵，可以清楚看到關山、玉山南峰、玉山小南山，南玉山這邊的山稜有點像畢羊的鋸齒連峰但感覺更為粗獷，實際走在那肯定很難。

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▲對面那座尖尖的是關山。

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從登山口走2.7Ｋ就會到前鋒叉路口，而這一路走起來都非常輕鬆，偶有爬升多為平坦緩坡，我印象中一路上到排雲山莊路況差不多都如此，整體來說算很好走，沿路也有漂亮的虎杖花。

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▲抵達前峰岔路口，千萬別小看這0.8K，沿路都在想「咦？不是才0.8k嗎？到底有沒有標錯啊哈哈哈」。

岔路一開始就是需要手腳併用攀爬陡上，從這裡登山杖就可先收起來改換上手套，因為有些岩塊也是滿割手，不過由於這邊是大落差的土徑石塊，所以爬起來還算好爬。

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走了大約400公尺後，就要迎接石瀑區，其實我一開始看到那一大片石瀑真的有點傻眼，因為看起來「有夠斜的！！！」，雖然只有短短400公尺就能攻頂，但最後竟然走了2小時？？ＸＤＤＤＤ，後來上網仔細看了一下其他人走的時間也差不多是1～2小時。

f9ef2b18894887a1f6b0742a4a5faff5.jpg▲前方就是大石瀑區，遠處看傾斜程度大約有70度吧。

主要原因就是這裡沒有土徑緩衝，所以石頭疊在石頭上會晃動滑落，加上沒有樹枝樹幹可以稍微扶一下，所以就得小心的爬上去，建議大家這區還是慢慢走，因為沿路有些大哥走滿快，但一個石頭沒踩穩或晃到，膝蓋、腳猛力跌撞在石頭上真的很痛！

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▲ 惡劣環境下仍有生命力，就像大石瀑有點難還是要繼續爬上去一樣。

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由於前面走太多人，沿路一直有碎石往下掉，所以我們決定稍微跟別人保持一點距離，也剛好走累了往回看後頭的風景還是很美。要到三角點都是亂石堆，一定要穿止滑力及包覆性較好的登山鞋，不然很容易扭到腳或跌倒。若出發前看到天氣可能會下雨，就先取消不要來吧，因為起霧溼滑的石瀑區真的頗危險。

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▲ 然後就跌倒了 哈哈哈哈，一個心比身體累的感覺。

專注攀爬後就抵達玉山前鋒三角點，7點起登9點49分抵達，玉山前鋒展望也相當好，可以看到西峰跟主峰等，也讓人覺得剛那麼辛苦值得了。

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▲ 吃一顆蛋黃酥準備下山囉。

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最後石瀑下來反而沒有想像中難，採用三點不動一點動原則，大約1小時就抵達岔路口，整體來說我覺得玉山前峰比較適合已經有一定基礎的人來爬，雖然0.8K感覺短短的，但需要的技巧跟體力可不少，如果天氣好慢慢走危險度低，風景也很好，嘉義玉山前峰小旅行推薦給大家～

更多爬山生活請看 IG : emmaku0327

這麼多好照片來自  IG : uuyahayh

歡迎追蹤我們也留下你們的看完或去爬的心得～～～

PS. 玉山前峰標高3239公尺，日治時期名為前山，高度落差629公尺來回約7公里，平均時間大約在5~7小時左右，我當天7 點起登，9:49抵達前峰三角點，下午1點出玉山登山口共花6小時，扣掉拍照跟休息時間約走5小時。

玉山 登山 阿里山

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