跌出山徑驚魂記！ 瘋北大武山單攻 心力交戰點滴苦辣在心頭

北大武單攻日誌

沒有游刃有餘的感覺，顯然自己還太弱

每每出走的組成，腳力相當走來更是愉快。但這趟我則沒有意識到單攻的難度，竟然沒有事先找時間補眠來應付這場戰役，一下班整理就出門了，沒能好好休息睡個覺。感謝玲姐推出我登山史的紀錄， 人生讀書的時候也還沒有那麼奮力過

我個人24公里高低「陡」坡一日成就+39小時未闔眼+走走停停休休吃吃小憩共16小時

經過磨一劍回到人間 。睡眼惺忪、思緒飄蕩、腳步拖沓 這是我在7~8k之間一整個超級厭世的狀態，再也受不了 好想撤 好想睡... 隊友利姐就彷彿牽著我這隻蝸牛去散步，她只有耐心等待，當下改變不了我蝸牛的節奏，面對蝸牛磨蹭時，我想她體內的「洪荒之力」不斷在蓄積吧，幸好沒有讓隊友崩潰

這起碼半小時緩步向上我真的超難捱的 ，最後0.5k而已 我心中屢屢哀嚎 ~~~啊，怎麼還沒到啊，好不容易撐著疲累沉重的身子到大武祠去會她，迅速躺平秒睡。

睡過之後，我想改變自己的節奏，蝸牛漸漸可以趕上烏龜了，而烏龜也只有跑得更快才可以追過兔子，幸好沒有讓這利索兔隊友再消失在我跟前

上來北大武山頭肆意流連一番，回程卻遇上雨勢漸大，讓陡下得更加小心謹慎，所花的總時間就不說了，因去程實在蘑菇掉太多時間。此外，也幸虧北大武在危險的地方有做拉繩防護。因自己的注意力不集中，回程剛下坡8.5k位置，就往外跌出山徑摔落邊坡，旁邊上下兩條安全繩子，上繩子勒到我脖子帶傷也緩了我的墜勢，下繩子被我長手抓著，身體則倒栽蔥入邊坡，下頭是雜草上覆及深不可見的谷底，如果沒有那兩條護繩，我應該摔到下面不知哪了，我的登山杖也噴飛，幸虧遠遠看到尾端卡在草間，同行利姐幫我下去搆著給撿回來，手間也因為瞬間剪切力過大而劃傷帶血，現在幾天過去了傷口癒合中卻仍在隱隱作痛。

此趟四位朋友同行，雖然最後體能差異幾度內心交戰而遺憾分成兩隊，也未能合影留念，還是感謝前段夜間+後段白天的陪伴，這趟咱一起瘋北大武 苦辣又帶勁刻劃我心頭

回程，我們又按照慣例到萬巒豬腳店去慰勞自己一番，叫幾盤小菜、麵、一盤豬腳，大飽足!