登山新手看過來！「登山入門路線ｘ登山Q&A」一篇搞定，行前準備、野外求生全有

登山新手想入門，卻被登山的用品、難度分級等眉眉角角弄得頭很痛嗎？小編幫你整理出登山Q&A，讓你從準備配備、行前練習到出發登山，一路上會遇到的狀況這篇都幫你解惑。

登山新手適合的登山路線

登山新手登山路線推薦＃1 中級山入門-塔曼山

▲中級山入門-塔曼山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想踏出健行舒適圈的朋友，初階入門的中級山就是你的不二之選。位在新北桃園交界的塔曼山，是新北市的第一高峰，走入塔曼山的山林小徑，彷彿漫遊在童話故事的森林中一樣，讓蓊鬱的大樹和豐富的生態開啟你的奇幻旅程。

塔曼山全程需爬7~8小時，需要一定的體力和腳程，推薦給平時有郊山健行、運動習慣的你。

登山新手登山路線推薦＃2 中級山進階-松羅湖

▲中級山進階-松羅湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在宜蘭的松羅湖和加羅湖都是進階的登山路線，除了要有體力，還必須要有一定的行進技巧。松羅湖素有"十七歲的少女"之稱，薄霧朦朧的松羅湖，帶給登山客浪漫神秘又羞赧的感覺。

松羅湖這條路線會在山上野營，且需要背負重裝，因此適合有攀登過其他中級山的朋友再來挑戰。

登山新手登山路線推薦＃3 百岳入門-玉山主峰

▲百岳入門-玉山主峰。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

玉山海拔3952公尺，為東北亞第一高峰。這座被台灣人視為聖山的玉山，高度聳拔但路線相較於許多百岳並不會太困難，而且還能入住山屋界的五星級—排雲山莊，然玉山全線也有其挑戰之處—長距離、碎石坡和強勁的高山風都是登山路途上必須克服的重重阻礙。

這條路線適合有入門百岳登山經驗者，沿途須背負重裝前行。

登山新手登山路線推薦＃4 百岳進階-嘉明湖

（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

海拔3,310公尺的嘉明湖，是全台第二高的高山湖泊僅次於雪山翠池。這個冰斗湖湛藍清澈的湖面在陽光的照耀下，閃耀出溫暖夢幻的光澤。許多登山客為了看到這潭天使的眼淚，不惜路途遙遠就為了一親芳澤。

這條路線適合有入門百岳登山經驗者，沿途須背負重裝前行。

登山新手準備Q&A

登山新手準備＃問題1 我適合什麼登山難度分級

▲新手登山-登山是一種生活方式。 （圖／Pixabay）

依內政部規定將登山難度分為A、B、C、C+、D、E級共6級，說明如下：

一般季節分成4級

A級：一般健行路線，活動天數約需1-3天。

B級：中級縱走路線，活動天數約需4-5天或活動天數約需1-3天但有危險地形。

C級：高級縱走路線，活動天數約需5天以上。

C+級：高級縱走路線，有垂降及攀岩地形。

雪季期間分成2級

D級：雪地健行及縱走，雪季管制期間有條件開放之路線。

E級：雪季管制期間暫停開放之路線。

以上法規資料取自內政部營建署雪霸國家公園管理處