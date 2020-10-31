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登山新手看過來！「登山入門路線ｘ登山Q&A」一篇搞定，行前準備、野外求生全有

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲百岳進階-嘉明湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲百岳進階-嘉明湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

登山新手想入門，卻被登山的用品、難度分級等眉眉角角弄得頭很痛嗎？小編幫你整理出登山Q&A，讓你從準備配備、行前練習到出發登山，一路上會遇到的狀況這篇都幫你解惑。

登山新手適合的登山路線

登山新手登山路線推薦＃1 中級山入門-塔曼山

▲中級山入門-塔曼山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲中級山入門-塔曼山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想踏出健行舒適圈的朋友，初階入門的中級山就是你的不二之選。位在新北桃園交界的塔曼山，是新北市的第一高峰，走入塔曼山的山林小徑，彷彿漫遊在童話故事的森林中一樣，讓蓊鬱的大樹和豐富的生態開啟你的奇幻旅程。

塔曼山全程需爬7~8小時，需要一定的體力和腳程，推薦給平時有郊山健行、運動習慣的你。

登山新手登山路線推薦＃2 中級山進階-松羅湖

▲中級山進階-松羅湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲中級山進階-松羅湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

位在宜蘭的松羅湖和加羅湖都是進階的登山路線，除了要有體力，還必須要有一定的行進技巧。松羅湖素有"十七歲的少女"之稱，薄霧朦朧的松羅湖，帶給登山客浪漫神秘又羞赧的感覺。

松羅湖這條路線會在山上野營，且需要背負重裝，因此適合有攀登過其他中級山的朋友再來挑戰。

登山新手登山路線推薦＃3 百岳入門-玉山主峰

▲百岳入門-玉山主峰。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲百岳入門-玉山主峰。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

玉山海拔3952公尺，為東北亞第一高峰。這座被台灣人視為聖山的玉山，高度聳拔但路線相較於許多百岳並不會太困難，而且還能入住山屋界的五星級—排雲山莊，然玉山全線也有其挑戰之處—長距離、碎石坡和強勁的高山風都是登山路途上必須克服的重重阻礙。

這條路線適合有入門百岳登山經驗者，沿途須背負重裝前行。

登山新手登山路線推薦＃4 百岳進階-嘉明湖

（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

海拔3,310公尺的嘉明湖，是全台第二高的高山湖泊僅次於雪山翠池。這個冰斗湖湛藍清澈的湖面在陽光的照耀下，閃耀出溫暖夢幻的光澤。許多登山客為了看到這潭天使的眼淚，不惜路途遙遠就為了一親芳澤。

這條路線適合有入門百岳登山經驗者，沿途須背負重裝前行。

登山新手準備Q&A

登山新手準備＃問題1 我適合什麼登山難度分級

▲新手登山-登山是一種生活方式。 （圖／Pixabay）
▲新手登山-登山是一種生活方式。 （圖／Pixabay）

依內政部規定將登山難度分為A、B、C、C+、D、E級共6級，說明如下：

一般季節分成4級

A級：一般健行路線，活動天數約需1-3天。

B級：中級縱走路線，活動天數約需4-5天或活動天數約需1-3天但有危險地形。

C級：高級縱走路線，活動天數約需5天以上。

C+級：高級縱走路線，有垂降及攀岩地形。

雪季期間分成2級

D級：雪地健行及縱走，雪季管制期間有條件開放之路線。

E級：雪季管制期間暫停開放之路線。

以上法規資料取自內政部營建署雪霸國家公園管理處

  • 分級法規取自內政部營建署網站

    • 登山新手該從哪一即開始挑戰？

    如果平時有在爬郊山且體力尚可的朋友，小編建議你跨出森林步道的A級健行舒適圈，從入門的中級山開始練習，再慢慢邁向百岳挑戰。

    登山新手準備＃問題2 登山裝備怎麼準備

    ▲新手登山-登山裝備。（圖／Pixabay）
    ▲新手登山-登山裝備。（圖／Pixabay）

    登山基礎裝備清單

    ▲登山基礎裝備清單。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
    ▲登山基礎裝備清單。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

    登山過夜裝備清單

    ▲登山過夜裝備清單。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
    ▲登山過夜裝備清單。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

    登山新手準備＃問題3 登山要怎麼穿

    ▲新手登山-登山穿著。（圖／Pixabay）
    ▲新手登山-登山穿著。（圖／Pixabay）

    秋冬和春夏季爬山最大的不同就是氣溫啦~不過登山時常常會越走越熱，或是爬到一半下雨，所以洋蔥式穿法就很重要！建議大家這樣穿：

    登山上半身穿著建議

    登山內層穿著建議

    建議登山者們內層穿透氣、排汗、舒適的衣物，長/短袖排汗衫是最基礎的內層衣物，適合海拔不是那麼高的中級山岳；長/短袖羊毛衣透氣排汗、控溫保暖的特性適合在海拔較高的山區穿著。

    登山中層穿著建議

    中層衣最重要的挑選標準就是要"保暖"，建議登山新手們依照自己的耐寒度做挑選。中層衣的常見選擇是刷毛衣、輕羽絨或軟殼外套(soft shell)，就價位來說刷毛衣較為平價，適合登山頻率不是那麼高，只需要基礎裝備的小資族挑選；軟殼外套式機能衣物的一種，包含防寒、防潑水、透氣的特色，價位上比刷毛衣高，但是對於熱愛爬山的朋友軟殼外套是非常值得投資的登山單品。

    登山外層穿著建議

    防風、防雨是外層衣最重要的功能，在高山上吹風淋雨非常容易失溫或感冒，在挑選時可衣挑選一般登山防水外套，或更高階、更輕量的款式。

    登山下半身穿著建議

    不要穿牛仔褲

    牛仔褲雖然非常的隨興好搭配，就健行步道來說耐磨耐髒的特性也還算OK。不過就登山來說，不平緩的路、陡升陡下的階梯、碎石坡、泥濘等...路線變化多端，穿著緊身牛仔褲會限制步伐的跨幅。此外牛仔布料不易乾，如果流汗容易貼在身上不太舒服。若在高山上遇降雨，牛仔布料會變得又濕又重。

    緊身褲leggings

    運動緊身褲材質與泳褲相近，易乾不易吸水，緊身的壓力可以降低肌肉的晃動以提供肌肉保護，幫助身體有更好的運動表現。

    防潑水軟殼/內刷毛褲

    到了冬天"保暖"是登山時要特別注意的，防水防風的軟殼褲或內刷毛褲，都能達到禦寒不錯的效果。

    登山新手準備＃問題4 登山餐食怎麼處理

    ▲新手登山-登山餐食。（圖／Pixabay）
    ▲新手登山-登山餐食。（圖／Pixabay）

    登山正餐餐食

    高熱量、小體積、多營養，這三個是準備登山糧食的重點。建議大家可以攜帶不易腐敗的食物，主食的部分像是馬鈴薯、麵食這種好料理又不用擔心保存問題的食物就是不錯的選擇。蛋白質的部分，建議帶醃製或加工過的肉類像是培根、臘肉、火腿等...。至於蔬菜的部分，建議大家以洋蔥、甜椒、高麗菜這種不易出水、不造成攜帶困難的食物為主，建議上山前先將蔬菜的籽或不需要的部分先行處理減少重量。

    登山預備糧

    登山時偶有因為天氣、體力、不可預測等因素動用到預備天，導致原來的行程耽誤。建議登山前先準備預備糧，預備糧盡量以乾貨為主以減少重量和負擔，像是即時的泡飯泡麵或科學麵等...又輕又有飽足感的食物。

    登山行動糧

    行動糧顧名思義行動可食、隨時可吃，登山是一個全身性的協調運動熱量消耗比許多運動來的大。一小罐能量飲料、巧克力、糖果、堅果，這些高熱量、體積小又療癒的食物都非常適合當行動糧。適時從行動糧中獲得熱量，能提供身體更好的體力表現。

    登山飲用水

    登山時可依個人需求、習慣攜帶水瓶或水袋，水袋的好處是不必翻找包包且喝水時較為方便，適合喜歡登山時偏好快走的登山客。登山時多半建議攜帶輕便的水壺即可，每日的登山飲水量約為1000cc，若攜帶的水壺容量不夠，也可在山上取用活水源的水。

    登高山百岳的朋友小編不太建議攜帶水袋，到山上後水袋中的水容易冰冷，在高山中喝起來不太舒服。建議除了塑膠水壺，可以再攜帶一個小保溫瓶，裡頭專著溫熱的水再必要時補充。

    登山新手準備＃問題5 登山如何過夜

    ▲新手登山-登山野營。 （圖／Pixabay）
    ▲新手登山-登山野營。 （圖／Pixabay）

    登山客過夜不外乎就是野營或住山屋兩種方式，建議第一次在山上過夜的朋友盡量選有山屋的路線，或著在專業嚮導帶領下於戶外紮營。住山屋的好處一來省下帶露營配備的重量，二來有的山屋會提供一些餐食、飲用水、睡袋睡墊，這些服務都能降低登山新手爬山的難度門檻。

    登山新手準備＃問題6 登山怎麼洗澡、刷牙、上廁所

    登高山過夜時怎麼洗澡呢？其實許多在高山過夜的山友，因為海拔夠高身體乾燥出汗不多，加上水資源取得不易，在山上多半就是用毛巾簡單擦拭，並換上乾淨的衣服而已。至於洗頭的部分，建議大家可以攜帶乾洗髮，或著pass一兩天不洗囉~至於刷牙的部分建議大家不要使用牙膏，牙膏內的氟會造成山林的破壞，建議大家使用牙粉。

    除了洗澡、刷牙，大家最關心的就是在山上上廁所了，山上的行動廁所就是雨傘一把。很多時候山上是沒有廁所的，用一支雨傘做遮蔽，並將如廁後使用的衛生紙自行帶走。至於要在哪裡如廁，盡量在上廁所之前注意一下四周是否有水源，不要在離水源太近的地方如廁汙染到山中的水資源。

    登山新手準備＃問題7 申請入山入園要怎麼處理？

    有的山需要申請入山或入園，有的則是兩者皆要申請。入園證是依據「國家公園法」之規定，進入國家公園生態保護區，應經國家公園管理處許可。而入山證則是依據警政署「國家安全法規定」，進入部分山區須事先申請。

  • 臺灣國家公園入園入山線上申請服務網

    • 登山新手準備＃8 登山時迷路該怎麼辦？

    登山時盡量避免一人獨行並盡量跟隨團隊行動，在迷路時若有訊號請撥打119求救，若無則找安全處躲避，盡量避免崩崖、溪谷等地方，並注意自身保暖和能量，適時補充糧食水源。若體力許可以透過聲響、燈光來製造求救訊號，或著包裹求生毯保暖又醒目，增加被發現的機會冷靜等待救援。

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登山 雪霸國家公園 玉山

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