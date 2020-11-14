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日娛圈又傳噩耗！4天前還在宣傳演出 男星窪寺昭自宅身亡

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翠綠步道+夢幻瀑布+清澈溪流！雲林「石壁仙谷」免費玩一圈

健行筆記 / 健行筆記林沛昀

☆☆ 今日行程☆☆

7:30 斗六火車站 - 9:15 東璧山莊 - 9:35 石壁受天宮 - 10:20 馨園茗茶廠 - 10:30 遊龍潭步道 - 10:50 石壁仙谷 (停留一小時) - 12:10 連心池瀑布 - 13:00 九芎神木 (停留一小時) - 14:45 東璧山莊 - 15:00 馨園茗茶廠吃愛玉 - 15:30 招手上車 - 17:15 斗六火車站

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☆☆ 台灣好行雲林草嶺線☆☆

之前聽說草嶺的阿婆們會搭公車來斗六逛市場，今天我也要體驗搭公車去草嶺！竟然還蠻方便的，從斗六火車站後站發車一直到終點站東璧山莊，中間都沒有停的話，大概是一個小時又四十五分鐘。因為山路路況變化多，官網沒有公布每站抵達時間，提供這次搭乘的時間給山友們參考囉！

好消息好消息《 台灣好行雲林草嶺線，上車刷卡免費，到2021/6/30好消息好消息，比乖乖買票省了二百五呀，大家快點來草嶺玩耍～～～

平日和假日的發車時間不同，詳情請看官網雲林草嶺線票價與時刻表(含路線地圖)，以下是假日的預估時間：

站名

去程時間

回程時間

斗六火車站

7:30 (發車)

17:15

成大醫院

7:38

17:05

荷包厝

7:55

16:50

東內寮

8:20

16:20

內湖

8:32

16:05

新草嶺國小

8:37

15:56

草嶺公園

8:45

15:52

草嶺

8:47

15:50

東璧山莊

9:12

15:30 (發車)

這是每一站都沒有停的時間，邊搭邊記的，前面有個路隊長就會慢啦，僅供參考。星期一星期二沒有發車！星期一星期二沒有發車！星期一星期二沒有發車！

來到斗六一定要跟大家推薦我超愛的肉羹！很夯，假日要排隊20分鐘，推薦給火車太早到的山友～

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斗六火車站改建後走小清新路線，市場在前站，過第一個馬路後，右手邊第一條巷子一進來就看的到。來一碗肉羹飯，快樂的泉源！

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火車出站後地板上貼有很多紅色圓圈，是台灣好行的指標，沿著指標走，公車乘車處在後站。

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下去後站之前，右手邊有飲水機可以裝水。

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雲林的台灣好行是和台西客運合作，一出後站往左手邊走就會看到乘車處，最近古坑線和虎尾線也都有推出一日遊行程。詳情請看雲林三線好好行

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車子發車很準時，走囉！記得要刷卡上車，這兩趟坐下來真的都是免費喔。

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☆☆ 石壁受天宮☆☆

山路晃啊晃的，晃了快兩個小時才到東璧山莊，司機大哥技術好，早餐還安穩地待在我的肚子裡，車子就停在石璧山莊門口，下午回程也是在這裡乘車。到草嶺市區的話大約是一個半小時，下次也可以去草嶺吃吃喝喝看峭壁雄風。天！氣！好！好！

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下車後，有個阿姨說要和我跟妹妹一起走，三人小組成團，來去竹篙水溪玩水晃晃！我們先到石璧山莊借廁間，山莊有紙本地圖可以索取，路上也都會有地圖牌可以看，從山莊可以另外和人拼小巴去五元二角、雲嶺之丘、木馬古道，一人三百五，車程加上放風時間大約三小時。在廁所旁邊有小指標往「雲嶺之丘」，但因叉路較多，大部分人都是從雲嶺之丘那頭開始走，不是我們這次的目標，我們先上去探探路看看風景。

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上來後我們先取右，一小段竹林步道，陽光很大，竹子亮晶晶的。等一下會再從左邊繞回來。

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走上竹林步道後，有一個寬闊的平台，是石壁受天宮，展望很好，大樹正後方的遠山是阿里山山脈。

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沿著水泥路繼續走是往雲嶺之丘的路，我們從茶園下來準備回東璧山莊，嘉南雲峰和石壁山就在面前！

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☆☆ 遊龍潭步道☆☆

回到東璧山莊後，沿著公路往下走兩分鐘會看到遊龍潭步道的「下入口」，入口在馨園茗茶廠旁邊。

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被蜘蛛網捕獲的蒲公英們！

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馨園茶廠的阿姨正在曬愛玉，想吃愛玉～～～阿姨說她來洗一洗我們回來就可以吃啦！好喜歡看曬果子曬菜曬麵曬魚 ˊ ˇ ˋ

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遊龍潭步道是金屬步道，會先經過一小段茶園，再走到林子裡，左手邊就是遊龍奇景喔！水從大岩壁上咻咻咻的滑下來，小河階上的青苔很綠很美。會遇到從上入口來的叉路，但看起來比較沒人走。

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☆☆ 石壁仙谷☆☆

遊龍潭步道短短的，大概15分鐘就走出來到馬路了，開車可達。這裡有個廟和小雜貨店，也可以吃愛玉，步道出來後往右是石壁仙谷，往左是連心池、九芎神木，我們先去石壁仙谷。石壁仙谷的入口，往下只要走一分鐘，就到好躺又好拍的仙谷啦！

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竹子搭的休息平台，還算蠻融入地景的。

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這條溪是竹篙水溪，下游匯入清水溪。這裡的池、瀑、峽谷都是在大大片的砂岩上慢慢侵蝕來的，一開始是小壺穴，一個一個連起來成池，地層抬升成谷，平緩、優美的曲線讓人很舒服，馬上決定在這裡曬太陽耍廢。

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水邊的小青蛙！

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畫畫時間，有風！畫紙被吹到水裡啊！感謝妹妹幫我撈。

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小青蛙、躺著的阿姨、跑來跑去的妹妹，悠悠哉哉的，喜歡這裡。

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喜歡石頭厚厚的感覺，要怎麼把水畫的透明啊！

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畫完了！玩水！想念石夢谷的滑水道～～～我們在這裡吃午餐，玩了一個小時，上游有一個橋墩的小瀑布。

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☆☆ 連心池瀑布☆☆

回到剛剛的馬路，往連心池走，連心池瀑布平台還在整修中，剛到的時候有個小鮮肉在玩水阿！我們來了立馬穿衣服，池水乾淨、有魚，夏天再來！

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再往上走會遇到小吊橋，這個很像Snoopy啊！Snoopy下面一個一個壺穴連起來，叫做連心池。

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連心池步道也大概走二十分鐘，走出來產道囉，沿著竹篙水溪往上游走，大概半小時可以走到九芎神木。

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經過茶園、菜園。

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南瓜！嘿！

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有的路段還在整修，總之沿著水往上走。

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☆☆ 九芎神木☆☆

看到九芎公廟啦！這裡是嘉南雲峰和石壁山的登山口，走一個O型大概4-6小時，搭公車過來走是來得及的喔，準備下次搭台灣好行來走這個路線。大家聚在這裡泡茶聊天，覺得心安。

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猜猜畫中右邊的人在做什麼！

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結緣泡麵！爬山後來一晚熱騰騰的泡麵吧！泡麵是這附近的居民們放的，香油錢一起照顧廟和大樹。

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大家一起喫茶吃水果，聊聊山，有的山友會把車開來九芎神木這裡的停車場，也有的停在東璧山莊。我們要回去搭公車，告別九芎爺爺，走公路回東璧山莊囉。

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咖啡！

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過年的時候這裡很熱鬧！櫻花盛開！

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乾乾的也很美。

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往下看是我們今天走的溪谷，茶園很陡，有載茶的小車車。

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回到東璧山莊前，會先遇到遊龍潭步道的「上入口」。

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是小白花步道，往前探探路窄窄的，應該還是下入口比較好走。

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☆☆ 愛玉！！！☆☆

回到東璧山莊公車站牌！

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心心念念阿姨的愛玉，我們又走到馨園茶廠吃愛玉，放的糖漿是自己熬的蔗糖漿，和平常的愛玉冰不一樣！好吃！開心！

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這裡有紙碗，大家自己帶碗來裝呀～

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和阿姨買了曬敏豆乾，準備帶去走長天數路線，據說煮排骨湯超讚！

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阿姨說不用走回去站牌啦，招個手就會停，她偶爾也會搭台灣好行下山，邊畫阿姨剝愛玉，邊聊聊天。三點半車來了！揮揮揮！

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☆☆ 同場加映☆☆

回到斗六火車站快六點了，吃個點心再走吧！一樣是早上吃肉羹的市場，肉羹店繼續往裡面走，左手邊第一條巷子吃肉丸，完美的一天！

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☆☆ 今日路線圖與GPX連結☆☆

(1) 石壁受天宮，有展望、竹林步道與茶園(2) 遊龍潭步道，林子間的S型滑瀑(3) 石壁仙谷，午餐畫畫時間，平緩砂岩好躺好拍(4) 連心池瀑布，有小鮮肉游泳(5) 九芎神木，點心畫畫時間，拜拜、吃泡麵、和山友聊天，嘉南雲峰和石壁山登山口。

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取自草嶺石壁步道系統地圖

步道 神木 瀑布

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