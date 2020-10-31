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寺廟旁的練腿力秘境！彰化「田中森林公園步道」登高能眺望市景

健行筆記 / 健行筆記Walker Shih

田中森林公園步道登山口位於田中鎮鼓山寺旁,步道分為南北雙線,南線為紅稜段,北線為尖峰段,鼓山寺旁登山口為北線起點,北線展望佳,登最高處的早覺亭可欣賞夕陽及夜景,天氣晴朗時,更能遠望濁水溪及台灣海峽,O型返程接回森林公園停車場

路線簡介

登山口位於田中鎮鼓山寺旁,步道分為南北雙線,南線為紅稜段,北線為尖峰段,海拔高度365公尺,步道O型往返2.5小時,距離3.5公里,高度落差240公尺

行者行程

0900點--鼓山寺登山口0945點--尖峰段早覺亭1020點--南北線岔路口1050點--紅稜段涼亭1110點--南北線岔路口1130點--鼓山寺登山口停車場

開車大眾運輸方式及路線請點選此處,連結健行筆記詳細介紹

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大家好，歡迎來到周更中的S行者。這次帶大家來到位於彰化縣田中鎮的森林公園步道，登山口位於田中鎮鼓山寺旁，步道分為南北雙線，南線為紅稜段、北線為尖峰段。鼓山寺旁登山口為北線起點，北線展望佳，登最高處的早覺亭可欣賞夕陽及夜景，天氣晴朗時更能遠望濁水溪及台灣海峽，後過陡坡後抵達鼓山尖峰休息、健身、吹山風

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隨後可到南北兩線岔路口，往左經茶香步道銜接松柏嶺，往右則是地形較為崎嶇的南線紅稜段，O型返程接回森林公園停車場。森林公園步道為參山國家風景區、八卦山風景區步道群之一，沿途綠蔭夾道有涼亭、休憩木椅、體訓設施，更有山水詩詞相伴，解說牌更是標示清楚，又是一條功能完善的步道。就讓行者帶著大家一起健行去吧!

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我們剛從這邊走了下來，這裡是紅稜段步道，這個位置就是在田中森林公園的部分。登山步道這個往返大概3公里，也就是我們俗稱的鼓山步道，走完全程要2個小時，海拔高約325公尺。登高處可眺望田中鎮的市景，依山勢高低起伏落差大，富有挑戰性的登山路線，這邊的地質呢，是常態性的自然崩塌地勢，是台灣特有的地理景觀之一

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位於森林公園步道登山口的鼓山寺，創建於1845年，原為日本神社遺址，寺中保留當時落成的鎮座紀念碑，以及木造神社祭器庫。1947年更擴建為風景秀麗的休閒景點，主祀釋迦摩尼佛祖，每年農曆四月初八佛祖誕辰的浴佛儀式，更是常吸引彰化地區及各地眾多信徒前來參加。有步道 有寺廟 有風景 有涼風，田中森林公園步道，真的是彰南地區最棒且沒有之一的步道了

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此次登山巧遇當年帶我與弟弟，學習爬山的鼓山登山協會理事長，雖因快速經過未有打招呼，但見理事長依舊爬山神速，腳步健步如飛如少壯的年輕人般，毫無阻礙甚至更加年輕了，也想起14年前那一段瘋狂的百岳追逐，無論是南湖6天5夜，還是南三段抑或是嘉明湖南橫三星等，都曾經有過理事長與我兄弟倆的起落身影。理事長跟總幹事都是當初我與弟弟登山的目標之一，隨著時間過去了，目標跟心境已從拼一波拚速度，更換成長長久久與慢慢欣賞風景了。但無論如何那段瘋狂歲月，都是年輕時的記憶啊，喜歡爬山的人應該都懂得

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