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走入鐵道森林　登頂全台最高小百岳「大塔山」賞日出

健行筆記 / 健行筆記Ruru Chen

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2020/10/18 《小笠原山。晨曦》

第一次知道大塔山是幾年前在前往水山巨木途中看板上寫著，對面是大塔山。

大塔山，海拔2,663M，為阿里山群峰中的最高峰，小百岳排行＃59，也是全台最高的小百岳，與小塔山（又稱塔山）在內的數座山峰合稱作塔山山系。

塔山山系是台灣原住民鄒族人心目中的聖山，為該族人祖先靈魂安息之處，他們認為善良的人死後靈魂會在大塔山，惡人死後會到小塔山。

今年10月底前有安心旅遊補助、年底前則有每人一次的國家森林遊樂區免門票的優惠，搭配近期推出的台灣好行阿里山線來回車票，就這麼決定是阿里山。

★交通：由嘉義車站搭「台灣好行阿里山線」至終點站-阿里山轉運站。

★路線：阿里山車站（搭火車）-對高岳車站-祝山觀日平台-小笠原山觀景平台（折返）-對高岳車站-十字分道-大塔山（折返）-十字分道-沼平車站-阿里山車站-遊客中心

這次行程的重點，是令我期待的是阿里山日出。賞日出之外，若能搭配步道風景走走，對我而言，是最理想的行程。

祝山線上大塔山，此條路線沿途有車站、鐵道、森林等風景，寧靜美好，令我喜歡。

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清晨4：50在阿里山車站等待今天的日出列車，因為人潮眾多的關係，我們搭上的是加班車，大約5點半多才抵達對高岳車站。

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由於祝山車站整修的關係，109/10/14起觀日列車改停對高岳車站。

對高岳距離祝山觀景台步行約20分鐘，至小笠原觀景台約30分鐘。

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時間緊湊，一下車整理過後，快步往祝山走去，從天色微亮，路燈未暗之際，走到日出即將開始。約末6點到達，接著續往小笠原觀景台。走在有些坡度的車道，雖然僅有500公尺長，卻因為趕路，我走的又累又急呀！

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小笠原觀景台的視野佳，比起祝山和對高岳觀景台，這裡的遊客因為火車改道的關係沒有很多，算是意外的好處！

待賞完日出的人潮散去，祝山線沿途恢復寧靜。從小笠原觀景台折返，開始今天的健行。

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▲走回祝山觀日平台，大約7:30，商家已經歇業打烊。

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▲兜兜走走，來到祝山停機坪。

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▲離開車道，接到鐵道。遠方亮處就是對高岳車站。

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▲天亮了，早上擠滿人潮的對高岳觀景台，空無一人。此刻，獨享這份寧靜呀！

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▲來到對高岳，奮力一跳。

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▲看山友分享對高岳車站，這是我喜歡的小站。

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▲離開對高岳車站，走進鐵道森林。

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每日去程2班、回程3班的祝山線，今日上午7:10已收班。

還記得清晨的火車快飛，而此刻正走在無人的鐵道，寧靜清幽。

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▲對高岳登山口，距離對高岳車站500m。此次考量時間沒上對高岳。

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▲續行，彎沿鐵道。

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▲轉彎處，看到橋和藍天，今天最美的風景！

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▲臺灣澤蘭

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不久，遠方傳來人聲鼎沸，原來我們已經走到祝山線和眠月線的叉路-十字分道。上面的木橋是由塔山步道登山口連接過來，約1.6k處。

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往塔山與眠月線共線的鐵道，一波又一波的人潮隊伍，正前往一葉蘭自然保留區，好不熱鬧。

出發前查詢10月的周末申請人數皆達8,9百人之多，我喜歡山該有的幽靜，只好暫時擱置一探究竟的想法。

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走錯路往出口去，看到鐵道上方步道有人，一問之下，是要去大塔山，於是從鐵道旁的小坡上到塔山步道1.5 k處。

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▲塔山步道前2k輕鬆好走。前段與阿里山森林鐵路平行，後段設有枕木階梯至山頂，全長3.5公里。

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▲塔山步道2k，為一休息平台，旁邊的入口，開始無限階梯。

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▲毛地黃

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▲最後200m有人說是最陡的一段，但我已經走到無差別，慢慢走一樣可以登頂。

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▲3.7k處右轉，幾個階梯就到達觀景台。

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登頂時已是上午11點半，此時霧鎖山頭，大塔山也隱身其中。關於鄒族的聖山傳說，霧色中，更顯悠遠飄渺。

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▲大塔山觀景台很有人氣！遇到來自台南、台中的登山隊。

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▲大霧一度被風吹散，旁邊山友大哥捕捉到這一畫面，與我分享，一窺塔山的神秘面紗。

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▲大塔山觀景台前100公尺處的美食一條街。山友在廢棄的軍事房舍前煮食休息。有一攤煮酸菜雞湯，真的是吃很好！

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▲路上偶有紅葉，秋天的序幕即將展開。

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▲迷霧森林

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▲回到2k

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▲木柵欄有開一個洞，塔山和眠月線在此分開。

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通往眠月線的一葉蘭自然保護區。另一方向則是出口，往沼平車站。

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▲霧中前進

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▲森林浴步道和鐵道的分叉處。前方是往沼平車站。

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回到遊客中心前先到小七休息補給。若要推薦遊樂園區內美食，非用餐時間，小七當然扮演重要角色囉！

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回到遊客中心，領取徽章。圖案是「阿里山龍膽」，但此次路途中沒有注意到有這種植物。

這是我第一條使用健行筆記app完成任務的步道喔！

離線功能，就可以了蒐集圖案，方便紀錄軌跡。

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阿里山 步道 登山

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