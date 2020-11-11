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漫步絕美大自然長廊「霞喀羅古道」　陶醉於林間美景還能賞楓

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

人生短短幾個秋，轉眼又到了最富詩意的季節。2020年雙十連假，我們選擇避開報復性登山的人潮，提前在霞喀羅古道進入賞楓旺季之前，踏上那年雪山飛狐在颱風過後獨自造訪霞喀羅的足跡，揹著重裝走訪這條古道，在微涼的寒露過後，駐足白石駐在所，大伙一起暢飲小米酒、大啖羊肉爐，迎接深秋的到來。

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▲走進霞喀羅的歷史長廊

霞喀羅古道又稱石鹿古道，位在新竹縣南端被稱為後山的區域，古道蜿蜓在霞喀羅大山北端的林間谷地中，橫跨新竹縣五峰鄉的清泉與尖石鄉的秀巒之間，是昔日兩地泰雅族人往來的一條社路。古道於大正9年(1920)間正式開鑿，是由霞喀羅警備道路薩克亞金警備道路兩條古道所組成，據今已有百年歷史，其間歷經了理蕃、伐木造林、及登山健行等不同階段的發展，擁有豐富的歷史及人文內涵，同時也擁有優美的自然風光，尤其是每年深秋時候，更以楓紅聞名，吸引無數山友前往賞楓。今日的霞喀羅國家步道只是其中石鹿到養老段，約22.5公里，共經過田村台、松下、楢山、朝日、柘楠、白石、見返、馬鞍、武神、栗園等10座駐在所。現僅保留田村台、楢山、朝日、白石、武神、馬鞍、栗園等遺址。

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▲2018年12月28日我們單日走訪霞喀羅全段的美景

因為受到疫情不能出國旅行的影響，國人報復性爬山的情況愈演愈烈，每每到了假日，各大山頭萬頭鑽動，更不要說連假的知名景點了，就拿今年雙十連假來說，南湖大山的前進基地「環清宫」及「王小明」民宿及接駁在行前一、二週就已全部訂滿，原本計畫要攀登鳴鈴及閂山二座北二段百岳的行程，在考量登山品質的情況下斷然取消，為了不要跟人家人擠人，索性挑個一定不會有太多人去的地方～非賞楓期的霞喀羅古道二天一夜宿營，信步慢遊這條深具歷史人文色彩的古道，順便補上2018年的遺珠之憾-石鹿大山。

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▲7:45由台北出發，10:50抵達清泉端登山口整裝起登。清石道路多處毀損，路面鋼筋外露，我們二台接駁車及其他山友車輪皆因而爆胎（上圖右前輪），請山友務必要小心行車狀況。

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▲11:00由石鹿端登山口起登

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▲起登時的濃霧，讓這次山行充滿著迷幻的神奇色彩。

田村台駐在所，設置於大正11年（1922年），駐在所西側小山丘設有四門大砲，附近霞喀羅群四社都在砲火射程範圍內。由此地出發，另有一條「鹿場連嶺警備道路」（根本古道），因此，田村台 駐在所為一戰略要地。當年的基址面積達1800坪，如今則是周遭柳杉林立，大部份的基址已隱沒於荒堙漫草。

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▲11:30來到1.3K的

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由2.2K崩塌處離開古道，開始此行第一個高繞路段。

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▲高繞上稜後，2.7Ｋ處有一觀景點，展望極佳(可惜這次是白牆一片)

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▲12:40回到古道，續行至3K石鹿大山登山口休息片刻(在休息時，大伙討論了一下，考量時間有點晚，怕營地被占滿，所以拆成二隊，一隊照原計畫登石鹿大山，一隊先行前往白石駐在所）。

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▲13:10開始攀登石鹿大山，途中會經過一顆巨大神木，姑且稱之為石鹿名樹

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▲起登後約40分鐘，於13:50登頂石鹿大山（又稱霞喀羅大山），就岳界以「大山」為名的山而言，應該算是僅次於集集大山非常親民的大山了，山頂已可見片片紅葉，增添些許秋的氣息。

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▲14:30回到古道，小憩片刻，繼續向白石駐在所前進。

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續行經過一小段崩塌處(已修復)，15:50來到6K楢山（青山）駐在所，設於大正11年（1922年），因此地盛產椎茸，故地名為「椎山」，卻誤植為「楢山」。 日本人曾在此地增設醫療所，是警備道上的重要據點之一。

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▲經過楢山（青山）駐在所後，在抵達朝日駐在所前，會有二段楓紅區。

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16:50行經一處造型獨特的單索吊橋，接著遇此行最大崩塌處，需下切至河床再往上回到古道。

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17:10來到朝日駐在所，已有一隊山友在此紮營（此處離水源最近，是白石駐在所之外最好的營地）

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續行經過一處崩塌處要下切至河床，再接回古道。

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▲17:20來到霞喀羅吊橋（前因風災毀損現已重新整修完竣）

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▲距離白石駐在所最近的水源地（離駐在所約30分路程)

18:00來到今日的宿營地，位於古道12K的白石駐在所，舊稱「薩克亞金駐在所」，薩克亞金（Sakayachin）是泰雅族語，意指「可用做磨利刀峰的亮白石頭」。 台灣光復後，薩克亞金駐在所改名為「白石派出所」，並於民國58年（1969）年改建成今日的模規。 民國78年（1989），最後一名員警撤走後，白石駐在所才告廢棄。

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▲先到的隊友已由水源地背了公水並備料完畢。

大廚日昇為我們準備了來自澎湖的石鮔米粉湯及台北有名的車庫羊肉爐，我們在此升起營火，暢飲小米酒，邱董聊起不久前聽民歌45高峰會的事，一時興起開始開起個人演唱會，一條接著一條的唱下去，大伙趁著酒意，也跟著哼唱，這霞喀羅的秋夜，如此醉人......

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▲傳說中的霞喀羅大餐。

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▲隔天早上，我們慵懶的起床，簡單用餐後，7:40告別白石駐在所，繼續流浪山林。

離開白石駐在所後是一連串約1.5K的之字型陡下坡（距離及坡度與南湖登山口到松風嶺相彷，如規劃二天一夜在白石駐在所過夜，建議由石鹿端進來比較輕鬆），來到白石吊橋。

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▲連續之字型陡下路段

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白石吊橋建於日據時代大正10年（1921），距今將進百年(98年)的歷史，橋長145公尺，落差90公尺，橫跨薩克亞金溪，每當楓紅季節，河岸整片夢幻又浪漫的紅、橘、黃景色，令人陶醉。

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▲2018年賞楓季的白石吊橋。

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薩克亞金溪為泰雅語之譯音，漢名白石溪，源起於中霸尖山，為大漢溪上游，水量大、水質清澈見底，向北流至秀巒，與大漢溪的最遠源流塔克金溪（泰岡溪）會合，成為大漢溪的直接源流馬里闊丸溪（玉峰溪）

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▲2018年賞楓季的薩克亞金溪。

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續行經過一段下切、二段高繞處後，9:15來到武神駐在所

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▲來到片竹林就表示馬鞍駐在所快到了。

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10:30來到此行最美的馬鞍駐在所（17K處），這邊是霞喀羅最有名的賞楓區，有一大片楓樹林，我們在此大休息，拿出躺椅來，坐在楓樹下，想像一個月後的楓紅。

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▲2018年賞楓季的楓林區。

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▲11:15來到粟園駐在所(18.5K)的孟宗竹林

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▲12:00抵達養老端登山口，結束二天一夜流浪山林的完美行程。

既然來到尖石鄉，一定要介紹一下在地好滋味：位於油羅溪畔，北角吊橋旁的原住民風味餐廳，谷哥媽媽的店Kina kakesan風味餐創意料理（新竹縣尖石鄉嘉樂村1鄰18號)Tel:0975-246236https://diner-275.business.site/https://www.facebook.com/INNAIkitchen/※營業時間週一公休週二~週日 早上10點開始營業下午沒有休息時間，賣完為止。

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▲行程結束後飽食一頓原住民風味餐，讓身心靈都得到滿足。

    航跡及水源資訊參考

古道 登山 賞楓

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