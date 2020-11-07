如置身亞熱帶雨林！宜蘭礁溪「林美石磐步道」療癒健行之旅

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健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

宜蘭是一個有豐富景色的地點不管是豐富負離子自然山林還是遼闊大海景色，所以喜歡戶外活動宜蘭真的是一個來不膩的地方。今天的步道，有著清澈溪谷、豐富蕨類植物林美石磐步道-能讓你有身處雨林之中的感覺

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礁溪市區出發，開車大約15分鐘就可到達入口附近路邊都可停車。從路邊入口進來，大約走十分鐘看到可愛的貓頭鷹，就代表達到登山口了

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當天宜蘭其實陰雨不斷，但步道都是碎石子路排水很好，所以走起來沒有太多積水但如果雨況太大的話，就不建議前往了

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在溪谷之間，都搭設木棧道下雨的天氣、加上沿途青苔、蕨類、植物沿路都能感到身在熱帶雨林是另外一種開闊的感覺

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但走到水圳路時，還是要注意一下這裡是禁止戲水，所以記得不能下水另外這裡水氣很豐富，比較潮濕還要注意一下腳底，或不要穿平底鞋避免滑倒發生意外。

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大約走25分鐘，就到達最常在IG看到的大景搭設在岩壁上的30公尺的陡升步道平台。

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換一個角度拍攝，更能感受到它的落差高度更有種不真實、自已身處遊戲的世界般自已在這待了好一段時間，拍個不停。

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爬上步道後，就會到達石磐瀑布石磐瀑布上方有一大塊四稜砂岩，大石如盤這也是林美石磐步道取名的由來。

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接下來就是一路往步道出口前進。沿途路況也非常平緩，一路向下沒有爬坡今日一路都非常輕鬆，來宜蘭時非常適合排入你的行程之中。

林美石磐步道開放時間：07:00-18:00地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路

本文出處:泰瑞吃飽飽

步道 礁溪 瀑布 宜蘭旅遊

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