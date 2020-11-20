雲海就在腳下！「夢幻南一段＋庫哈諾辛山」名牌級視野看到飽

中之關進南一段 20201007～20201011（自組）

主揪：Vivienne Liu；隊員：仁昌、仁信、冠賢、律衡、小蛙、淳紹

費用：接駁車費用$16000+$2000 慶功及晚餐、住宿、登山險 每人分攤約$3800/人

入山入園申請：玉山國家公園申請入園，填選其他路線附上登山計劃書即可。待入園申請核准後再申請入山即可。

#庫哈諾辛山#關山#海諾南山#小關山#卑南主山#小關山北峰#雲水山#馬西巴秀山#石山#溪南山

個人裝備：

睡眠系統：ba雙人帳（1.4總重）、Pajak 4z 睡袋（720g)、蛋殼睡墊（走完南一決定買輕量充氣睡墊，它太大了??）

衣著裝備：Icebreaker 羊毛衣、Arcteryx 壓縮褲、Arcteryx 短褲、Arcteryx SL gtx 外套Arcteryx 化纖中層外套、Arcteryx SL gtx 雨褲、Arcteryx gtx 中筒登山鞋、羊毛襪、OR gtx綁腿、Smartwool 羊毛帽、3M 工作手套、OR保暖手套備羊毛上衣一件、羊毛長褲一件、內衣褲及襪各一。 穿著乾淨衣物就寢，次日穿上前一日登山服。盡可能不要帶多餘衣物上山確實落實輕量化。

煮食系統：Soto 爐頭及鍋具組。

糧食：泡麵3包、香積飯2包、速食湯、咖啡4包、滷牛腱一顆（切片）、煙燻雞腿2隻、鐵蛋2包、奇異果、蘋果、麵包、三角飯團、果乾、夏威夷果....5日糧食。

個人藥品：止痛藥、安眠藥、抗生素藥膏、類固醇、丹木斯、人工皮、生理食鹽水、急救毯。

背包：Gregory amber 44L 背負總重13kg。

*本行程除了小關山ㄧ分鐘登頂及備南主山ㄧ小時往返，其餘皆需揹重裝通過，所以我沒帶攻頂包以省揹負重量及空間。

時間記錄

D0:1200台北南港出發、中壢、竹北、新竹、雲林；1600甲仙補給、芋頭冰；1750梅蘭山莊 無附餐 煮食新竹老店薑母雞火鍋?

D1 :0750 梅蘭山莊；0800 梅山管制站入園；0915 中之關步道整裝起登；0935 中之關步道(天池)；1400 ▲庫哈諾辛山；1520 庫哈諾辛山屋(水源充足)

D2:0530 庫哈諾辛山屋出發；0900 ▲關山〔H 3668 m〕；1350 ▲海諾南山〔H 3175 m〕；1420 出發；1430 海諾南山下營地(取活水1min)

D3:0530 海諾南山下營地(出發)；0745 小關山北峰前營地；0805 小關山北峰；1034 四岔路口；1035 ▲小關山〔H 3249 m〕；0910 鞍部；1310 雲水山 (有看天池-可取水)；1510 雲馬營地最低鞍部(可取水)(活水↓15min、↑20min)

D4:0410 出發0533 馬西巴秀山〔H 3020 m〕；0615 馬西巴秀石洞營地/拉瑪達星星遺址；1200 三叉路營地；1235 三岔路口(輕裝-卑南主山)；1305 ▲卑南主山〔H 3295 m〕；1340 三岔營地；1410 三叉營地出發；1500 拉繩子往下；1805 石山前鞍部[H2490m](大營地：林道右轉500m有活水)

D5:0500 出發0650▲石山〔H 2813 m〕；0820 溪南山登山口；0820 四岔路口[H2440m]；0830 出發；0920 ▲溪南山〔H2650 m〕；0935 出發；1005 貨櫃屋(有水源)；1030 出發；1130 登山口；1145 登山口(接駁出發)；1210 出雲山管制站；1217 藤枝遊樂園；1222 藤枝18K

精彩圖片分享：

梅蘭民宿離前合照

天池中之關準備起登（由天池進南一段比木炭窯起登少爬升200公尺）

中之關到庫哈諾辛山的路實在不太好走，所幸路程不長！

全隊七人

起登約莫6小時不到已抵達庫哈諾辛山屋，今天的行程除了路不好走外還算輕鬆。（山屋後方有集水塔水質還不錯）

滿滿地雲海～從第一天到第三天?

關山#3668

合照

海諾南山（縱走第三顆百岳入袋?）

仁昌與我及身後大景

海諾南山下營地（最美營地）本段最精彩路段！！

營地左方下切5分鐘就有超清澈伏流活水源??

水鹿、雲海、夕陽、銀河～全在這裡?

天色昏暗時才見害羞的公鹿出現！

黃昏時刻的背影

次日清晨已過預定的出發時間，大夥貪戀著日出、雲海及這群可愛的水鹿不肯離去！

再追加一張?

Photo by仁信

小關山我的第64岳 南一段第4顆

雲水山下 有水！！（20201009）

雲馬最低鞍部活水源（清澈）營地不太平整，我們只搭三帳在此，其他隊友在此取水後續行至淺草坡營地。

馬西巴秀山

拉馬達星星遺址

壯觀的雲瀑

南一劍龍稜

卑南主三叉營地晒裝備（待卑南主山登頂後回程還需往下拉至石山前營地）這一天是最累的一天，足足走了13.5小時?

加油！卑南主山就在前方?

Ya! 我的65岳 卑南主山也是南一段的最後一顆百岳。似乎開心的太早? 等等還得回三叉收拾再下切4小時到石山前營地，重點是還得揹著水～～

手上的這顆石頭是臉友熊大偉寫的，謝謝他?

特別揹水來到石山前營地，一聽到隊友找到活水穿著拖鞋摸黑也要來此取水??? 它看起來髒髒？其實它超冰涼清澈地～

加油！爬完這碎石坡再越過二座山頭就回到登山口了??

石山為高雄名山，它的展望絕佳！望著對面我們曾走過的南一段....

石山！

再越過溪南山....加油? 離人間越來越近了

溪南山的路徑、林相及展望都超美！不虧是高雄十大名山之一?

貨櫃屋大合照 在此連絡當地接駁及回程接駁！

貨櫃屋後方水源（滿滿的二大桶）

貨櫃屋出發後以為是這個又美又平的康莊大道⋯⋯

不！是永無止盡的陡下再陡下??

終於回到登山口，當地接駁車早已在此等侯！ 雖然只剩7公里左右產業道路但沒人想再踢了???

出雲管制哨（坐車經過?）

回到18k回程接駁已備好沙士、烤香腸等我們了，下山後在六龜的一家風味餐廳慶功宴，意外地好吃?一桌菜七個人才$1800? 大概是太餓了，居然沒人記得拍這桌好菜???一整隊的暖男隊友，謝謝你們???

特別感謝：謝謝冠賢、律衡輪流帶隊。謝謝仁信在後壓隊，還有買了二包濕紙巾給我。謝謝仁昌幫忙揹帳，一路扶持照應。謝謝淳紹揹著單眼相機幫大家拍照。謝謝小蛙前後照應隊友、不時地逗大家開心。

最後獻上此縱走最狼狽的一個早晨，無雨刷箭竹到全濕的概念....提醒您清晨起登穿上雨衣雨褲呀！南一真的很美，但箭竹、刺柏也是吃到飽啊⋯⋯

Photo by 仁昌