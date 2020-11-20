快訊

評／靜靜來襲...后翼棄兵裡的決斷時刻

中國奇觀百龍天梯：張家界的浮誇觀光與衰敗？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲海就在腳下！「夢幻南一段＋庫哈諾辛山」名牌級視野看到飽

健行筆記 / 健行筆記Vivienne Liu

中之關進南一段　20201007～20201011（自組）

主揪：Vivienne Liu；隊員：仁昌、仁信、冠賢、律衡、小蛙、淳紹

費用：接駁車費用$16000+$2000 慶功及晚餐、住宿、登山險 每人分攤約$3800/人

入山入園申請：玉山國家公園申請入園，填選其他路線附上登山計劃書即可。待入園申請核准後再申請入山即可。

#庫哈諾辛山#關山#海諾南山#小關山#卑南主山#小關山北峰#雲水山#馬西巴秀山#石山#溪南山

個人裝備：

974c5a4a9655bbcf86f1e6c79f76e768.jpg

睡眠系統：ba雙人帳（1.4總重）、Pajak 4z 睡袋（720g)、蛋殼睡墊（走完南一決定買輕量充氣睡墊，它太大了??）

衣著裝備：Icebreaker 羊毛衣、Arcteryx 壓縮褲、Arcteryx 短褲、Arcteryx SL gtx 外套Arcteryx 化纖中層外套、Arcteryx SL gtx 雨褲、Arcteryx gtx 中筒登山鞋、羊毛襪、OR gtx綁腿、Smartwool 羊毛帽、3M 工作手套、OR保暖手套備羊毛上衣一件、羊毛長褲一件、內衣褲及襪各一。 穿著乾淨衣物就寢，次日穿上前一日登山服。盡可能不要帶多餘衣物上山確實落實輕量化。

煮食系統：Soto 爐頭及鍋具組。

糧食：泡麵3包、香積飯2包、速食湯、咖啡4包、滷牛腱一顆（切片）、煙燻雞腿2隻、鐵蛋2包、奇異果、蘋果、麵包、三角飯團、果乾、夏威夷果....5日糧食。

個人藥品：止痛藥、安眠藥、抗生素藥膏、類固醇、丹木斯、人工皮、生理食鹽水、急救毯。

背包：Gregory amber 44L 背負總重13kg。

*本行程除了小關山ㄧ分鐘登頂及備南主山ㄧ小時往返，其餘皆需揹重裝通過，所以我沒帶攻頂包以省揹負重量及空間。

時間記錄

D0:1200台北南港出發、中壢、竹北、新竹、雲林；1600甲仙補給、芋頭冰；1750梅蘭山莊 無附餐 煮食新竹老店薑母雞火鍋?

D1 :0750 梅蘭山莊；0800 梅山管制站入園；0915 中之關步道整裝起登；0935 中之關步道(天池)；1400 ▲庫哈諾辛山；1520 庫哈諾辛山屋(水源充足)

D2:0530 庫哈諾辛山屋出發；0900 ▲關山〔H 3668 m〕；1350 ▲海諾南山〔H 3175 m〕；1420 出發；1430 海諾南山下營地(取活水1min)

D3:0530 海諾南山下營地(出發)；0745 小關山北峰前營地；0805 小關山北峰；1034 四岔路口；1035 ▲小關山〔H 3249 m〕；0910 鞍部；1310 雲水山 (有看天池-可取水)；1510 雲馬營地最低鞍部(可取水)(活水↓15min、↑20min)

D4:0410 出發0533 馬西巴秀山〔H 3020 m〕；0615 馬西巴秀石洞營地/拉瑪達星星遺址；1200 三叉路營地；1235 三岔路口(輕裝-卑南主山)；1305 ▲卑南主山〔H 3295 m〕；1340 三岔營地；1410 三叉營地出發；1500 拉繩子往下；1805 石山前鞍部[H2490m](大營地：林道右轉500m有活水)

D5:0500 出發0650▲石山〔H 2813 m〕；0820 溪南山登山口；0820 四岔路口[H2440m]；0830 出發；0920 ▲溪南山〔H2650 m〕；0935 出發；1005 貨櫃屋(有水源)；1030 出發；1130 登山口；1145 登山口(接駁出發)；1210 出雲山管制站；1217 藤枝遊樂園；1222 藤枝18K

精彩圖片分享：

9c8a3398d8245acacb86c1a1aba7e0d3.jpg

梅蘭民宿離前合照

b046e992ea76d7b6511148119dce729e.jpg

天池中之關準備起登（由天池進南一段比木炭窯起登少爬升200公尺）

ccc1d14a0cea57050ae4dd704cefabe7.jpg

中之關到庫哈諾辛山的路實在不太好走，所幸路程不長！

b2444d0df0f4ffe56ee2ca2be7c619fd.jpg

全隊七人

d22f6e12dd582868a26d99444690d468.jpg

起登約莫6小時不到已抵達庫哈諾辛山屋，今天的行程除了路不好走外還算輕鬆。（山屋後方有集水塔水質還不錯）

b2f68278324d99dba0138592262835f7.jpg

滿滿地雲海～從第一天到第三天?

95dba41df8e2a85dab3516d02e13229e.jpg

關山#3668

5540badd53d1068533df2acc0278ed5b.jpg

合照

ad9f7d59357128bf0f4529949494964e.jpg

f4d75ba800d6a17365a0209027c5f7c7.jpg

海諾南山（縱走第三顆百岳入袋?）

99b79cc30b2e5b666e1d7ffd981c7260.jpg

仁昌與我及身後大景

44276dabf9058db2f416f7e12d6c31d4.jpg

海諾南山下營地（最美營地）本段最精彩路段！！

20c2e4a0fc06589342bd218afd6f001d.jpg

營地左方下切5分鐘就有超清澈伏流活水源??

db1b46cf5c5450e02ee76d28df2ff1af.jpg

水鹿、雲海、夕陽、銀河～全在這裡?

d57db5dce900ddcfe24d9526e36e95e9.jpg

5c34ea5319a5c05d90bd1f915a1e081a.jpg

e09639b213f6842fda526767b8fee46e.jpg

天色昏暗時才見害羞的公鹿出現！

469ccd0c06c1b0af0c0d5ea3e7f97ecb.jpg

黃昏時刻的背影

7d7d5ab68685b8b9a872fb6254d60ee4.jpg

次日清晨已過預定的出發時間，大夥貪戀著日出、雲海及這群可愛的水鹿不肯離去！

4a194acccdf9f9aa0bfac3ea063249cc.jpg

再追加一張?

a46aa22942654e792d0cdb79d8ff21ab.jpg

Photo by仁信

1e0453e8b1ae0ac2e391d47ed636db94.jpg

小關山我的第64岳 南一段第4顆

b186d19720bd9b7e377854ec6fed6862.jpg

1786e9cfc2149243664af1e2563e04c0.jpg

雲水山下 有水！！（20201009）

19ec1bea744a48c886ab6251c2b08beb.jpg

adabd11adff98240590ba02f74505526.jpg

雲馬最低鞍部活水源（清澈）營地不太平整，我們只搭三帳在此，其他隊友在此取水後續行至淺草坡營地。

c1ed1c0a740609ba31fdaef5d1838273.jpg

馬西巴秀山

b120c0132699f0a12b4ff7c5d0f6f17e.jpg

拉馬達星星遺址

1650cdcc423a820d8413afa2bccf68c3.jpg

壯觀的雲瀑

92ea8023973bd32c4551f3164c8c23b5.jpg

南一劍龍稜

5f9a90abf210e5ad9dffc211d6f745d8.jpg

卑南主三叉營地晒裝備（待卑南主山登頂後回程還需往下拉至石山前營地）這一天是最累的一天，足足走了13.5小時?

c1c31f76322dcea8b8c6349455f114c8.jpg

加油！卑南主山就在前方?

23ffe64f94512f3829cbb01b893e2469.jpg

Ya! 我的65岳 卑南主山也是南一段的最後一顆百岳。似乎開心的太早? 等等還得回三叉收拾再下切4小時到石山前營地，重點是還得揹著水～～

212d09df32daeaf8fa4f69dc39f9f4b4.jpg

手上的這顆石頭是臉友熊大偉寫的，謝謝他?

31274d7e2fd028c0f0b1a3fb7b530f03.jpg

特別揹水來到石山前營地，一聽到隊友找到活水穿著拖鞋摸黑也要來此取水??? 它看起來髒髒？其實它超冰涼清澈地～

8761dee06889781c6ba6e4d209e1c121.jpg

加油！爬完這碎石坡再越過二座山頭就回到登山口了??

1ba56f1710e539236d8feac8eb47c06b.jpg

石山為高雄名山，它的展望絕佳！望著對面我們曾走過的南一段....

fcda551f9dd54fe40e08136dfd9c544d.jpg

石山！

34c83aa66a43250378a4130d6380a208.jpg

再越過溪南山....加油? 離人間越來越近了

905d43725516c609e936e80ab5728d12.jpg

溪南山的路徑、林相及展望都超美！不虧是高雄十大名山之一?

82f046b1e7a1cd359a6c0594784bfad9.jpg

貨櫃屋大合照 在此連絡當地接駁及回程接駁！

38f38a2b5039213566e7fe7361ef91aa.jpg

貨櫃屋後方水源（滿滿的二大桶）

e3b42bd10aeed9bcba654c9f5e59ed92.jpg

貨櫃屋出發後以為是這個又美又平的康莊大道⋯⋯

不！是永無止盡的陡下再陡下??

a10461cf7ca665f1c23e70ddba3c016b.jpg

終於回到登山口，當地接駁車早已在此等侯！ 雖然只剩7公里左右產業道路但沒人想再踢了???

a74bdf59fe4ae8f0a3acdbb225d90de3.jpg

出雲管制哨（坐車經過?）

回到18k回程接駁已備好沙士、烤香腸等我們了，下山後在六龜的一家風味餐廳慶功宴，意外地好吃?一桌菜七個人才$1800? 大概是太餓了，居然沒人記得拍這桌好菜???一整隊的暖男隊友，謝謝你們???

特別感謝：謝謝冠賢、律衡輪流帶隊。謝謝仁信在後壓隊，還有買了二包濕紙巾給我。謝謝仁昌幫忙揹帳，一路扶持照應。謝謝淳紹揹著單眼相機幫大家拍照。謝謝小蛙前後照應隊友、不時地逗大家開心。

最後獻上此縱走最狼狽的一個早晨，無雨刷箭竹到全濕的概念....提醒您清晨起登穿上雨衣雨褲呀！南一真的很美，但箭竹、刺柏也是吃到飽啊⋯⋯

d1713eb7b32978b0ec8d4250e23f7377.jpg

Photo by 仁昌

登山 貨櫃屋 步道

延伸閱讀

男子獨自登北插天山迷路 桃園消防局搜救隊5小時找到人

南山強攻車險理賠 所有案件30分鐘內須啟動服務

南山微型險 擴大保障弱勢族群

北宜高鐵擬設站點獨漏溪南 民代跳腳憂區域發展失衡

相關新聞

雲海就在腳下！「夢幻南一段＋庫哈諾辛山」名牌級視野看到飽

中之關進南一段　20201007～20201011（自組） 主揪：Vivienne Liu；隊員：仁昌、仁信、冠賢、律衡、小蛙、淳紹 費用：接駁車費用$16000+$2000 慶功及晚餐、住宿、登

9條超狂跨年路線！2021「山系跨年」倒數活動　跨年別只是看煙火

今年跨年連假有三天，小編我已經訂好要去山上跨年的行程了啦！因為餒今年跨年我不想再去101看煙火惹。2021山系跨年倒數活動，9條登山、宿營、迎曙光的熱血行程來了，2021的第一天就是要過的與眾不同啊！跟著小編的腳步上山囉~

茶壺山隱藏版景點！東北角芒花秘境「鴿子岩」滿山美景盡收眼簾

我將歲月盡掃，往事鋪平便正當當地看到了妳那一剎，如秋日寒潭旁的齊飛雁如冬日山頭前的最後一抹餘暉－樽酹月。大家好，我是 UM94 的Xing，今天要跟大家來介紹的是，位於茶壺山地區的秘密攝影景點

雲林古坑山間小旅行！ 草嶺風景區「石壁遊龍步道+石壁仙谷」

石壁遊龍步道 指的是遊龍湖步道及石壁仙谷，遊龍湖遇上雨季時，溪水沿著岩床急流而下加上河道中壺穴的作用，有如遊龍戲水般….而得名。而石壁仙谷號稱全台最大面積的天然石壁，此處的標高約在1115-1266

跌出山徑驚魂記！ 瘋北大武山單攻 心力交戰點滴苦辣在心頭

北大武單攻日誌 沒有游刃有餘的感覺，顯然自己還太弱 每每出走的組成，腳力相當走來更是愉快。但這趟我則沒有意識到單攻的難度，竟然沒有事先找時間補眠來應付這場戰役，一下班整理就出門了，沒能好好休息睡個

單趟15分鐘就抵達！東北角芒草秘境「哈巴狗岩」美照輕鬆拍

芒草季節開始了，今天為大家來介紹位於茶壺山附近的哈巴狗岩單趟只要15-30分鐘，就可以輕鬆抵達的絕佳攝影景點 行前準備，即時監視器畫面 通常我要去東北角遊玩之前，都會查看即時的CCTV監視器以

走入鐵道森林　登頂全台最高小百岳「大塔山」賞日出

2020/10/18 《小笠原山。晨曦》 第一次知道大塔山是幾年前在前往水山巨木途中看板上寫著，對面是大塔山。 大塔山，海拔2,663M，為阿里山群峰中的最高峰，小百岳排行＃59，也是全台最高的小

翠綠步道+夢幻瀑布+清澈溪流！雲林「石壁仙谷」免費玩一圈

☆☆ 今日行程☆☆ 7:30 斗六火車站 - 9:15 東璧山莊 - 9:35 石壁受天宮 - 10:20 馨園茗茶廠 - 10:30 遊龍潭步道 - 10:50 石壁仙谷 (停留一小時) - 12

穿越清幽步道賞山間芒花　「草嶺古道芒花季」山系野遊

近日FB跳出草嶺古道回憶照，看看日期，己經好幾年沒走了。秋天正是拜訪的最佳時節，一期一會芒花季下週即將開始，今年，人潮應該會爆多吧！趁開始之前趕緊來走一波。按慣例，早起，搭捷運到台北車站轉乘火車到福隆

世紀奇峰全紀錄！百岳「大霸群峰」3天2夜此生必訪

圖文詳細版 歡迎看我們的影音歡樂版！ ▼Pan Vlog 厭世潘登山：大霸群峰(上集) ▼Pan Vlog 厭世潘登山：大霸群峰(下集) 成員：雞翅、Pan、Wei、Marco

漫步絕美大自然長廊「霞喀羅古道」　陶醉於林間美景還能賞楓

人生短短幾個秋，轉眼又到了最富詩意的季節。2020年雙十連假，我們選擇避開報復性登山的人潮，提前在霞喀羅古道進入賞楓旺季之前，踏上那年雪山飛狐在颱風過後獨自造訪霞喀羅的足跡，揹著重裝走訪這條古道，在微

走入嘉義「綠色國度」！圓水古道、水社寮、四大天王山8字形串走

udn走跳旅遊／布魯 嘉義縣梅山鄉的圓潭自然生態園區是一座綠意盎然的生態樂園，園區末端可接往水社寮的圓水古道，與水社寮之上的四大天王山，更是鮮翠欲滴的綠色國度，滿山桂竹林，綠到超級養眼。通常這三

熱門新聞

畢祿羊頭縱走3女迷路 2獲救1名29歲女山友今尋獲已死亡

9條超狂跨年路線！2021「山系跨年」倒數活動　跨年別只是看煙火

雲海就在腳下！「夢幻南一段＋庫哈諾辛山」名牌級視野看到飽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。