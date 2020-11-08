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最美健行路線！ 超夢幻二天一夜 欣賞仙境「翠池」+雪山之美

健行筆記 / 健行筆記Vivienne Liu

20200613～20200614

組團性質：自組

主揪：Vivienne

隊員：明珠、國賢哥

雪霸國家公園申請2日入園

費用：約1000元/人

連日梅雨帶來翠池滿水位，說什麼也要去翠池住一晚感受ㄧ下仙氣?

雪山已去過6次，沒有ㄧ次在山上過夜，四次雪山主東單攻、ㄧ次雪山北峰單攻還有ㄧ日O聖。

第七次我想好好在翠池渡假??

行程表：

D0武陵露營區三人房住宿

D1 

0302雪山登山口起登

0404七卡山莊

0528觀景平台

0632雪山東峰

0732 369山莊

1001雪山圈谷

1132雪山主峰

1234北稜角

1353翠池 

D2

0745翠池起登

0833上圈谷

0941黑森林

1010 369山莊（巧遇民神?超開心）

雪山東峰～七卡山莊（沒記時間?）

1241雪山登山口

個人裝備：

睡眠系統：ba雙人帳（1.4總重）、Pajak 4z 睡袋（720g)、雲尚蛋殼睡墊

衣著裝備：Icebreaker 羊毛衣、Arcteryx 壓縮褲、Arcteryx 短褲、Arcteryx SL gtx 外套Arcteryx 化纖中層外套、Arcteryx SL gtx 雨褲、Arcteryx gtx 中筒登山鞋、羊毛襪、OR gtx綁腿、Smartwool 羊毛帽、3M 工作手套、OR保暖手套、大遮陽帽

煮食系統：Soto 爐頭及鍋具組。

糧食：泡麵2、香積飯1包、速食湯、濾掛咖啡2

個人藥品：止痛藥、安眠藥、抗生素藥膏、類固醇、丹木斯、人工皮、生理食鹽水、急救毯。

背包：Gregory amber 44L 背負總重9kg

精彩照片分享：

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走了第七次 照片自然少了一些? 

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圈谷合照，很有默契都穿紅色衣服?

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拍好拍滿?

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明珠燦爛笑容?超美的

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倒數自拍合照

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往翠池路上大樹

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翠池山屋到了❤️

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到翠池土地公 一定要誠心拜一下

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趁天氣好，忙著拍照...不想休息（明珠呢？在營地不想動）

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這一晚 翠池山屋很熱鬧

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帳篷搭在這～看起來真美?

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1716 起霧了～午后雷陣雨將來臨

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下雨躲在帳篷玩自拍??約莫十多分鐘的雷陣雨

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雨後的天空 晚霞

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次日清晨的翠池和小小的明珠?

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翠池與我

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收帳時國賢哥的帳篷被風吹到翠池裡去了～ 鄰居二話不說立馬下池撿帳篷?

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來到翠池當然不能錯過西稜線上的圓柏林❤️

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一整排又大又直的玉山圓柏?

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超美的

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該是回程的時候了～即使多麼不想離開

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眼尖的明珠認出雨鞋的主人就是下水救援帳篷的英雄！

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上圈谷景色

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有眼不識泰山 沒在第一時間認出偶像「民神」?

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離開369山莊後直奔登山口，民神早在此等侯他的隊友。在登山口跟神人聊天、拍照結束2天2夜的翠池之旅❤️

登山 雪霸國家公園

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