最美健行路線！ 超夢幻二天一夜 欣賞仙境「翠池」+雪山之美

20200613～20200614

組團性質：自組

主揪：Vivienne

隊員：明珠、國賢哥

雪霸國家公園申請2日入園

費用：約1000元/人

連日梅雨帶來翠池滿水位，說什麼也要去翠池住一晚感受ㄧ下仙氣?

雪山已去過6次，沒有ㄧ次在山上過夜，四次雪山主東單攻、ㄧ次雪山北峰單攻還有ㄧ日O聖。

第七次我想好好在翠池渡假??

行程表：

D0武陵露營區三人房住宿

D1

0302雪山登山口起登

0404七卡山莊

0528觀景平台

0632雪山東峰

0732 369山莊

1001雪山圈谷

1132雪山主峰

1234北稜角

1353翠池

D2

0745翠池起登

0833上圈谷

0941黑森林

1010 369山莊（巧遇民神?超開心）

雪山東峰～七卡山莊（沒記時間?）

1241雪山登山口

個人裝備：

睡眠系統：ba雙人帳（1.4總重）、Pajak 4z 睡袋（720g)、雲尚蛋殼睡墊

衣著裝備：Icebreaker 羊毛衣、Arcteryx 壓縮褲、Arcteryx 短褲、Arcteryx SL gtx 外套Arcteryx 化纖中層外套、Arcteryx SL gtx 雨褲、Arcteryx gtx 中筒登山鞋、羊毛襪、OR gtx綁腿、Smartwool 羊毛帽、3M 工作手套、OR保暖手套、大遮陽帽

煮食系統：Soto 爐頭及鍋具組。

糧食：泡麵2、香積飯1包、速食湯、濾掛咖啡2

個人藥品：止痛藥、安眠藥、抗生素藥膏、類固醇、丹木斯、人工皮、生理食鹽水、急救毯。

背包：Gregory amber 44L 背負總重9kg

精彩照片分享：

走了第七次 照片自然少了一些?

圈谷合照，很有默契都穿紅色衣服?

拍好拍滿?

明珠燦爛笑容?超美的

倒數自拍合照

往翠池路上大樹

翠池山屋到了❤️

到翠池土地公 一定要誠心拜一下

趁天氣好，忙著拍照...不想休息（明珠呢？在營地不想動）

這一晚 翠池山屋很熱鬧

帳篷搭在這～看起來真美?

1716 起霧了～午后雷陣雨將來臨

下雨躲在帳篷玩自拍??約莫十多分鐘的雷陣雨

雨後的天空 晚霞

次日清晨的翠池和小小的明珠?

翠池與我

收帳時國賢哥的帳篷被風吹到翠池裡去了～ 鄰居二話不說立馬下池撿帳篷?

來到翠池當然不能錯過西稜線上的圓柏林❤️

一整排又大又直的玉山圓柏?

超美的

該是回程的時候了～即使多麼不想離開

眼尖的明珠認出雨鞋的主人就是下水救援帳篷的英雄！

上圈谷景色

有眼不識泰山 沒在第一時間認出偶像「民神」?

離開369山莊後直奔登山口，民神早在此等侯他的隊友。在登山口跟神人聊天、拍照結束2天2夜的翠池之旅❤️