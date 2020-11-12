世紀奇峰全紀錄！百岳「大霸群峰」3天2夜此生必訪

圖文詳細版

歡迎看我們的影音歡樂版！

▼Pan Vlog 厭世潘登山：大霸群峰(上集)

▼Pan Vlog 厭世潘登山：大霸群峰(下集)

成員：雞翅、Pan、Wei、Marco

時間：2020/05/01-2020/05/04

GPS下載點我

行前準備

1. 行程安排：三天兩夜

DAY0 住宿：雲山民宿DAY1 大鹿林道→馬達拉溪登山口→九九山莊DAY2 九九山莊→大霸尖山→小霸尖山→伊澤山→加利山DAY3 九九山莊→馬達拉溪登山口→大鹿林道

※雲山民宿：$3200/四人房，含早餐套房獨立衛浴、有熱水和飲水機，附近商家較少、建議自己買食物上來，或是想和老闆訂晚餐也可(需提前預訂)。(離登山口最近的是「觀霧山莊」，有套房和背包客房，可惜我們沒訂到)

2. 入園證申請

大霸群峰屬雪霸國家公園，需申請入園證 (網站點我)

雪霸國家公園的申請方式是 出園日30天前 、7:00於網站登記 2020/10/17 更新：申請日期改為入園日前2個月可開始登記這次剛好碰到五一連假，超難搶的啊~~~~(尤其大霸大部分是三天兩夜的行程，床位被卡得更緊)

後來幸運讓我們候補上了！

※雪霸國家公園申請tips

◆先於入園申請網站確認申請日期◆申請日前7日可儲存草稿，申請當天可7:00準時重整並送出

3. 協作訂餐：梁大霸高山協作

1天1000/人，含一晚餐一早餐、甜湯和睡袋。餐食都滿豐盛的，絕對能吃飽！有提供飲用水及熱水，切記熱水是拿來喝的，不是拿來洗碗的喔！

FB搜尋「九九山莊松蘿湖霞喀羅協作。梁大霸戶外活動情報站」，私訊管理員確認訂餐天數、人數、睡袋數量

最近協作團隊有官方line帳號可以訂餐，搜尋Line ID : @344paisp可以直接加line訂餐~方便不少！

4. 九九山莊住宿

價錢：$200/人/晚， 持入園證向莊主報到時直接現金付款。→記得帶現金上山！ 有山屋大通鋪和成功堡，4間更衣室及6間蹲式天然廁所(男生好像還有1間小便斗)，沒有傳說中的熱水澡喔！

2020/10/17更新

九九山莊線上繳費2020/10/01開跑囉！於雪霸國家公園申請入園通過後，會收到九九山莊訂房服務系統的繳費通知，繳費完畢後就會收到入園許可囉！上山時攜帶入園許可證、身分證件及列印住宿單，到山莊向管理員報到後即可入住山屋。

行程總覽

[DAY 1]

時間 里程 海拔 7:00 大鹿林道0.4K 大霸尖山登山服務站 10:55 大鹿林道14K 東線瀑布 11:30 大鹿林道17K 捷徑岔路口 11:50 大鹿林道19K 馬達拉溪山屋：休息、午餐 13:05 0K 1750m 馬達拉溪登山口 16:50 4K 2699m 九九山莊

[DAY 2]

時間 里程 海拔 3:00 九九山莊起登 9.6K 中霸山屋 7:10 10.35K 中霸坪 7:25 10.9K 3492m 大霸尖山‧壩基 8:30 3418m 小霸尖山 10:50 9.6K 3280m 中霸山屋：午餐、休息 12:30 8.8K 伊澤山岔路口 12:45 3297m 伊澤山 15:20 3112m 加利山 17:00 4K 2699m 回到九九山莊

[DAY 3]

時間 里程 海拔 4:00 4K 2699m 九九山莊出發 11:50 大鹿林道0.4K 大霸尖山登山服務站

詳細行程分享

[Day1]

有「世紀奇峰」之稱的大霸尖山，最為人知的除了它的莊嚴壯闊外，就是必須先踢長達19K的大鹿林道才有機會一睹大霸的風采。

停車：0.4K大霸尖山登山服務站此處要先報到，服務站門口有投遞入山證的信箱，並使用雪霸空中報到app報到服務站旁有廁所，由於林道上沒有廁所，建議可以先上完再出發。

19K的大鹿林道是平緩好走的路，沿路上水源也相當充足，可以帶個濾水器沒水喝時再裝即可(不用背這麼多水重裝走林道)。漫長的19K每0.1K會設1個木樁，自動忽略上面的數字才不會走到非常厭世！

大鹿林道目前僅開放步行，除非是公務需求才能開車進入。19K緩下200m，雖然看起來很輕鬆，但路實在很長，加上沿途沒什麼展望可欣賞，走起來非常無聊。

在14.5K處有一瀑布「東線瀑布」，不少下山的山友會到此處泡泡水休憩。在17K處會看到一面反光鏡和石桌椅，就知道到了「捷徑岔路」了！

捷徑入口在反光鏡旁邊，走捷徑陡下到馬達拉溪登山口約10min的路程(有拉繩輔助)，如果踢原本的林道的話約15-20min，建議大家看路況，若過於溼滑還是多踢平緩的路比較安全。

馬達拉溪登山口旁有個小山屋，不少山友會在此處吃飯休息。

接著就是本日最硬的部分了，短短4K要爬升900m！這4K中雖然路跡明顯不至於迷路，但大多都是陡上的大石頭區和石瀑，尤其2K-2.6K感覺特別辛苦，4K就花上了3-4小時才抵達這次的住宿地「九九山莊」。

（圖：Pan拍攝雞翅 九九山莊到了～）

（圖：雞翅，當天我們在九九山莊旁的網咖 (唯一手機收的到訊號的地方)，迎接超美夕陽雲海

山莊住宿空間非常大，一開始莊主會先介紹環境，再來為山友們上課「大小霸攻頂路線介紹」。接著各隊領隊要向莊主報到並分配床位，登山杖及登山鞋請勿放在床鋪上，衛生紙和垃圾也請自行帶下山喔！

[Day2]

建議走法同莊主說的，大霸-小霸-伊澤-加利這天是此行最精華的部分，即將在一天之中攻下4座百岳。

AM3:00左右從4K九九山莊出發，一路摸黑向上爬。

在半路天空漸亮，可以欣賞到粉紅色天空下大小霸的剪影，同時哀嘆著路怎麼還這麼遠！

大霸群峰的路線整體路跡與指標皆很清楚，走過一小段樹林後，抵達3050高地處就會開始慢慢走上稜線，要開始注意防曬。

(圖：雞翅，回程拍的岔路口)

8.8K是伊澤山岔路口，離大霸還有2.5K的路，請繼續前行，回頭再上伊澤山。一來是比較輕鬆，二來是日出時分的中霸草原非常漂亮，染上金黃色的草原與天空必要親睹其風采。

（圖：雞翅，路途中的美麗草原

9.6K的中霸山屋，山屋後方有2噸大的水塔，水源乾淨過濾後即可使用，請大家使用後要關緊水龍頭，並節約用水。

（圖：雞翅）

10.35K的中霸坪，這裡即是500元上大霸的拍攝點。有些山友會只走到10.3K處的矮樹叢區就開始拍照，記得再往上走一點點有一塊明顯的小空地，此處才是真正的拍攝點，風景非常廣闊。

接著會一路陡下，風也漸漸變強，表示大霸的壩基快到了。

（圖：Wei，壩基到啦！）

大霸尖山因為自古是泰雅族與賽夏族的聖山，只可遠觀不可攻頂。壩基處也因兩側是懸崖，風非常強勁，大霸肚也因偶有落石，且沿著山壁前行路並不大，請大家要快速通過，切勿逗留。

通過落石區後，前往小霸的路算平緩好走，還能看到遠方的聖稜線，途中會經過小霸日期石頭的擺設點。上小霸前會有一個陰涼休息處，大家可把背包登山杖集中放好，輕裝攻頂。

建議有三種情況不要上小霸：風太強、懼高症、高山症。

上小霸真的是一路攀石上升，皆是裸露感較強的岩壁，有些路較窄旁邊就是懸崖，最後100公尺要攀繩垂直陡上，建議拉繩前先輕拉一下確認繩子是否穩固。小霸尖雖然一路上手腳並用，但其實並沒有大家說得那麼危險，確認好踏點、小心通過即可。

小霸上的景色非常漂亮，視野很寬闊，可以欣賞到聖稜線與酒桶狀的大霸。

從小霸下來後，在平台玩了超久！瘋狂拍照！好開心

中午在中霸山屋吃超豪華午餐～～

（圖：Wei，伊澤山登頂！）

8.8K是通往伊澤山的岔路，短短0.5K的距離，緩緩上坡的一顆百岳。

6K處則是加利山岔路口，加利山就比伊澤山來的辛苦一點，1K的距離要走過3個假山頭，其中除了第二個相對較陡之外，都算緩上好走。

這兩座百岳也是拍攝大小霸遠景的絕佳地點，還能配上一片廣闊的綠色草原。

(加利山三角點旁有一個小水池，是莊主推薦絕佳拍攝點，天氣好的話還能拍到大小霸的水中倒影！)

[Day3]

最辛苦的就是捷徑陡上的部分，雖然有拉繩輔助，但背上重裝抬頭往上看，真的是非常陡也非常喘。到17K反光鏡處就表示要開始無聊漫長的大鹿林道了

回到0.4K大霸登山服務處，可以到旁邊的廁所稍微梳洗一下，上個廁所、換上乾淨的衣服，準備回家囉！

這次很幸運的，三天都是晴朗的好天氣～～夕陽雲海、小霸尖山上看到清晰的聖稜線大景，直到現在還是讓人難忘！大霸尖山不負「世紀奇峰」盛名，一生一定要來一次！實際出現在眼前時真的很震撼！！！！！！

脫稿許久終於生出大小霸遊記了 下一篇是嘉明湖！也是人品爆發的一趟旅程

（文章撰寫：雞翅、Pan）

更多雞翅與朋友們登山團百岳挑戰文請看

║百岳║ 肉腳來挑戰！單攻聖品─志佳陽大山

║百岳║ 南疆聖山「北大武山」─三天兩夜愜意之旅

║百岳║ 中橫小辣到底有多辣？─羊頭山單攻

║百岳║ 天使的眼淚「嘉明湖」─滿水位的嘉明湖！朝聖之旅～

也歡迎點我們的FACEBOOK、IG看更多資訊及搞笑的我們！

雞翅與朋友們登山團 FB https://www.facebook.com/104ya.hiking/

雞翅與朋友們登山團 IG https://www.instagram.com/chitzufriends_hiking