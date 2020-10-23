跨年看煙火不怕人擠人！5條「台北親山步道」精選，近距離賞101＋百萬夜景

Shan@ReadyGo

整天待在辦公室，好想到戶外去伸展一下筋骨，身在台北的好處，就是處處有山可以爬，台北親山步道多，簡單好上手，無論是上班前或是下班後，隨時約隨時走，甚至能看見101大樓，還不加入口袋名單，跨年就來這裡看煙火！不要再去象山人擠人啦~

福州山公園

過去曾是公墓的福州山，為了市容美化後成為生態保育公園，緊鄰信義區，附近少有高樓的屏障，讓他擁有不輸給「象山」的視野和風景，捷運麟光站徒步10分鐘就可開始享受自然景觀的登山步道，高度僅有105公尺，卻因能看見101成為隱藏版的台北市夜景地點。

圖 / IG @ringingduffy_____air

圖 / IG @sweesweelove

圖 / IG @kiraeddie

地址｜臺北市大安區辛亥路三段、興隆超市旁(福州山)

時間｜半小時，適合散步看夜景

天母古道親山步

位在士林的天母古道親山步道又稱水管路步道，全程都有樹蔭遮蔽，夏天走起來舒適涼爽，冬天只聽見風的呼嘯，但卻不覺得寒風刺骨，是一條一年四季都適合的登山健行步道。當然也不能錯過又稱黃金瀑布的翠峰瀑布，神秘的景點須穿過在打印台旁的小徑，這裡遊客較少，環境清幽，聽著瀑布聲感受山林的力量。

圖 / IG @kosennicc

圖 / IG @yahan310

地址｜台北市士林區中山北路七段最尾端

時間｜大約2小時，瀑布路段濕滑須小心慢行

虎山生態步道

登山步道有兩條，右側是虎山溪步道，左側是虎山自然步道，最後都會相接，建議可以從右側虎山溪步道進入，最美的一段路不用五分鐘就抵達，親山步道沿著溪流修築，聽著潺潺溪水流動，陽光從樹葉間灑落，遠方的拱橋復古又充滿詩意，是大家IG熱門的拍照景點。

圖 / IG @anitazhen320

圖 / IG @fufu0615

還別停下腳步，穿越復興園入口的石砌大門，就可看見百萬夜景，傍晚時分則可以欣賞夕陽餘暉的光影變化，若嫌象山人太多，在後山埤站附近的虎山步道會是你的新選擇！

圖 / IG @weiqi0811

地址｜松山慈惠堂旁 (台北市信義區福德街251巷33號)

時間｜1小時，氣溫涼爽，建議著長袖蚊蟲多

仙跡岩親山步道

雖然只是一座小山，但視野極佳，可以看到101還有整個台北盆地，最著名的莫過於三角點一株峭壁上的老樹，過去是著名的IG打卡點，坐在樹枝幹上頭的背影和整個台北盆地的景色榮為一幅畫，不過現在有安全疑慮已經設有柵欄，千萬不要為了拍照而跨越喔！

圖 / IG @pupu_laura

圖 / IG @love_dan0725

這裡山不高，但能望遠就感到心曠神怡，充滿綠意與生態景緻，很值得來走走，結束後還能下山直接到景美夜市吃晚餐。

圖 / IG @h.__.syuan

圖 / IG @ching_hsuu

地址｜台北市文山區試院路154巷5弄7號

時間｜約1小時，適合新手

金面山親山步道

如果你覺得前面都太輕鬆簡單，可以挑戰難度高一點的金面山親山步道，山頂有個剪刀石，是360度環景的IG熱門打卡。前半段都是砂岩石階，可能會讓你誤以為簡單，之後開始必須手腳並用，尋找石頭與石頭間的凹洞，踩穩之後再往上爬，最後來到紅到國外的傾斜岩壁，抓著繩索攀上去，就能坐在大石頭上看大家奮力往上爬的樣子！

圖 / IG @ooll_leila_lloo

圖 / IG @viki_fuyu

地址｜台北市內湖區環山路二段

時間｜大約3小時，挑戰級

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