登山客製化指南！全台「山林路線解析」　從新手到山林老師一次攻略

2020就要過完了，今年有去哪裡旅行嗎？還沒去也沒關係快把握住今年的尾巴吧！和山林老師一起登山健行去，從台灣特色山徑、季節跨年限定玩法、野營百岳通通有。不管你的戶外練功指數在哪一個LEVEL，都能在TRIPBAA山林挑剔指南找到適合你的秋遊戶外活動！

戶外活動之特色山徑

戶外活動特色山徑＃1 塔曼山

▲戶外活動特色山徑-塔曼山。 （圖／ardianfarid, Instagram）

嘿~你還記得你小時候看過的童話故事嗎？喚醒心中那個小孩吧！走進如同故事書裡的魔幻森林裡，翻越臥倒的巨木，跨越盤根錯節的土壤，看看頂天的檜木杉木。在嚮導的帶領下，攀登這座位在新北桃園交界的中級山岳—塔曼山。這座新北市的第一高峰，適合第一次從郊山健行轉戰登山級別的登山客。

適合族群：從郊山健行轉戰登山級別的登山客

戶外活動特色山徑＃2 加里山

▲戶外活動特色山徑-加里山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

加里山是中級山岳裡路線變化非常精彩的一座，從登山步道、巨石攀越、渡溪涉水都能體驗到。這座有「台版富士山」之稱的加里山坐落在苗栗南庄，被山友們當作登百岳前必爬的重點練習山。

路途中能看到古道與雲霧繚繞的神秘風采，山頂視野遼闊，可眺望雪山聖稜線和鹿場大山。想一次看到這麼多美景，又同時自我挑戰的朋友很適合這個戶外活動。

適合族群：從郊山健行轉戰登山級別的登山客

戶外活動特色山徑＃3

阿朗壹

▲戶外活動特色山徑-阿朗壹古道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

屏東秘境阿朗壹古道是台灣僅存沒有公路經過的原始海岸線，一邊是幽幽藍藍的太平洋，另一邊則是青青綠綠的山脈，在如此天然的戶外特色山徑裡能讓厭煩的生活有煥然一新的感覺。

這條不受汙染的健行路線，為了保留它的清新美好必須提前申請，想去體驗這個秋遊戶外活動的朋友要注意一下喔~

適合族群：大眾健行路線

戶外活動之登山跨年

戶外活動跨年計畫＃1 抹茶山

▲戶外活動跨年企劃-抹茶山野營。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

如果要說出一座2020最具代表性的網美山，那就非抹茶山莫屬了。這座被日本攝影師形容像"抹茶冰淇淋"的山，可說是從國外紅回國內。然這座網美山並不好爬，若平常沒運動習慣要一天登頂再折返有些累人，但如果在山上宿營便能減緩這樣的疲憊感。走在步道上眺望綠油油的山峰，夜間享受星辰的閃耀，隔天一早再和大地一起迎接2021的第一道曙光吧！

適合族群：健行派進入登山派/想野營體驗的人

戶外活動跨年計畫＃2 南投奇萊南華

▲戶外活動跨年企劃-奇萊南華。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到戶外活動，登山、健行這兩項可說是戶外咖必做的事。2021的跨年不知道要幹嘛嗎？那就跟著嚮導上奇萊南華看金黃草原抒心吧！不想每年跨年都熬夜賞煙火，今年跨年我們早早入睡，天亮前走到山頭享受溫暖陽光。

適合族群：有在爬山，想挑戰第一座百岳的人

戶外活動跨年計畫＃3 台東嘉明湖

▲戶外活動跨年企劃-天使的眼淚嘉明湖。 （圖／melissaxhiker, Instagram）

位在高山上清澈潔淨的湖面，就如同天使的一攤眼淚。為了一睹這個仙境，可是讓無數登山客毛起來抽籤。今年元旦趣吧加開一場跨年特別場，帶你去看這遙遠又神秘的美景，一同享受秋遊旅行中日月星辰的變化。

適合族群：有入門百岳登山經驗者，須背重裝

戶外活動跨年計畫＃4 司馬庫斯

▲戶外活動跨年企劃-司馬庫斯健行。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想體驗上山跨年這項戶外活動，又不想讓自己太操勞嗎？那麼去司馬庫斯是不錯的秋遊選擇。全台最高的司馬庫斯部落有"上帝的部落"之稱，豐富的林相與生態都是上帝的贈禮。來這裡踏訪的山友，請盡量避免使用一次性產品、減少垃圾和山林的消耗，透過健行生態旅遊，我們看到的不僅是風景，還有對自然的一分敬畏和珍惜。

適合族群：大眾健行路線，平緩好走

戶外活動之登山實作課

戶外活動登山實作課＃1 烏來桶後越嶺古道

▲戶外活動登山戶外課-烏來桶後越嶺古道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想要來場戶外活動體驗，卻總覺得"登山"兩字負擔很大，不知道要怎麼從走健行步道的級別再向前邁進嗎？烏來桶後越嶺古道，從室內課程注意事項與配本準備開始教起，到山上再分享行進技巧和野營方法。讓專業嚮導帶著你一步一腳印往上爬，學會紮營、野炊讓登山技能UP!UP!

技能養成：出發前室內課+野營教學+實地操作

適合族群：需背重裝，適合有郊山健行經驗者

戶外活動登山實作課＃2 面天山向天山一日

▲戶外活動登山戶外課-面天山向天山一日。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到"上課"兩個字你第一個想到的是什麼呢？上課除了坐在教室裡，其實也可以把場域帶到山林中。跟著老師學習如何在爬山時避免潛在的運動傷害，調整行進的步態增加自己的肌力，讓下回自己想走步道時能把讓這些技巧運用出來。

技能養成：肌力訓練,步態分析,各地形行進技巧

適合族群：郊山健行適合一般大眾參加

戶外活動登山實作課＃3 木柵猴山岳

▲戶外活動登山戶外課-木柵猴山岳。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

木柵猴山岳里程不長，但全程多處必須手腳並用才能登上山頂。在這場戶外活動登山實作課中，山林老師會教你如何安全前進、技巧訓練、降低體能浪費。登上山頂後能眺望台北盆地的景致，在這邊能用午餐、聊聊天，認識其他愛爬山的好朋友。

技能養成：體能訓練+攀爬行進技巧教學

適合族群：郊山健行適合一般大眾參加

加碼推薦-登山講座

我的第一套登山裝備指南

▲登山講座-配備介紹。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

看到網路上教你如何準備登山配備的文章，看完還是霧煞煞不知道怎麼背、怎麼帶適合自己嗎？別擔心超貼心的登山講座來啦！直接把講座辦在登山用品店，學習如何準備新手的第一套核心裝備。

戶外活動之秋季限定

戶外活動秋季限定—賞楓景點

秋遊賞楓景點＃1 阿里山

▲秋遊賞楓景點-阿里山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

秋日在山林裡看楓葉、神木、日出、雲海、鐵路，這種去一趟就能得到多重享受的好地方就是阿里山了！趣吧在2020年的秋季特別企畫中，除了帶你去阿里山看經典日出外，也能讓你在阿里山喝好茶。我們特別與「茶田35號」茶室合作，讓你在落葉之秋，跟著職人走進藝術茶文化裏。

適合族群：郊山健行適合一般大眾參加

秋遊賞楓景點＃2 霞喀羅古道

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霞喀羅古道是北部知名的賞楓經典，全段22公里距離頗常需要耗費的體力與時間都不少。適合平常有運動及登山習慣的人來造訪。

不過呢~為了讓這個路線更親民，加上古道豐富的林相生態，和艷紅、橙黃交織的景色太吸引人，趣吧首推這條—僅需走養老登山口至馬鞍前段步道平緩又好走，讓只想輕鬆健行的你也能探秘境。

適合族群：郊山健行適合一般大眾參加

戶外活動秋季限定—太平山山毛櫸

秋遊賞山毛櫸景點＃3 太平山山毛櫸步道

▲秋季限定—太平山山毛櫸。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

山毛櫸是冰河時期的孑遺珍稀植物，每到十月底至十一月中，樹頭就會換上一層金衣，這般耀眼又活力的美好景色僅持續2~3週，山毛櫸是觀賞期非常短的植物。想一睹山毛櫸風采的朋友，趕緊把握時間到太平山走走，不然錯過就要等明年了。

適合族群：郊山健行適合一般大眾參加

戶外活動秋季限定—賞芒景點

秋遊賞芒景點＃4 草嶺古道

▲秋遊賞芒景點-草嶺古道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

隨風搖曳的芒草在每年十一月~十二月開滿山頭，白色的芒草在陽光的照耀下就像一波波銀色的浪海。草嶺古道是先民開闢淡蘭古道的其中一段，最為人知的是從貢寮到頭城之間的山區路徑，全長八點五公里，路途上會經過許多歷史石碑與硬記。這條結合自然與文化風采的草嶺古道，等待你來踏訪。

適合族群：郊山健行適合一般大眾參加

秋遊賞芒景點＃5 陽明山冷水坑

▲秋遊賞芒景點-陽明山冷水坑。 （圖／07vanessa18, Instagram）

說到台灣的賞芒景點就一定會提到陽明山的冷水坑，陽明山一年四季如海芋、繡球花、杜鵑、櫻花等等...各式花卉輪流綻放。小編非常喜歡芒草，輕輕的、柔柔的，沒有意見的接受大自然的洗禮，很多時候生活中的雜念和煩躁感綁架了我們，其實我們到自然裡就想像自己是隻芒草隨風搖曳自由自在。

適合族群：郊山健行適合一般大眾參加

戶外活動之野營體驗

戶外活動野營體驗＃1 加羅湖

▲戶外活動野營體驗-加羅湖。 （圖／kiwi__0827, Instagram）

加羅湖傳說中是在一位仙女照鏡子時不小心打破手中明鏡而形成，散落的鏡子碎片就變成了加羅湖。用三天的時間待在山上慢慢的行徑，享受身心被自然裡的芬多精好好梳洗的感覺。夜間在加羅湖畔紮營，享受群山包圍與無敵星空的絕美氛圍。

適合族群：為難度較高的中級山需背重裝

戶外活動野營體驗＃2 松羅湖

▲戶外活動野營體驗-松羅湖。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在大自然中野營，以大地為床星空帷幕，感受山野裡的蟲鳴鳥叫。關掉網路、關掉手機、關掉掛念享受不被打擾的時光吧！松羅湖素有十七歲少女湖之稱，松羅湖薄霧朦朧、氣氛清新淡雅的樣態，讓著個地方夢幻又神秘，像極了一個害羞的少女。2021的第一天，就用最充實的戶外登山活動來慶祝吧！

適合族群：需有運動習慣或登山經驗的人攀登

秋遊戶外活動之百岳挑戰

戶外活動百岳挑戰＃3 雪山

▲戶外活動百岳挑戰-雪山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

喜歡爬山的朋友登山的大汗淋漓、疲憊的肌肉痠脹這些辛苦，最最最值得的獎賞就是登頂的那一刻。在高海拔的山峰上，感受大地的浩瀚、山岳的險峻。

春天的杜鵑、夏季的涼爽、秋季的楓紅、冬季的白雪，雪山東峰一年四季美景輪轉。透過2天1夜不疾不徐地慢慢爬，用在山中的時間和步伐來療癒你。

適合族群：有入門百岳登山經驗者，須背重裝

戶外活動百岳挑戰＃4

合歡山主東峰X小奇萊大草原

▲戶外活動百岳挑戰-小奇萊。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

平常有登山習慣的朋友，從中級山要跨到人生中第一個百岳，是一件讓人期待又擔心的事。如果你想開啟百岳的第一個篇章，小編推薦你攀登百岳中較基礎的「合歡山主東峰、小奇萊」。在這一條路線裡能同時征服合歡山主峰、合歡東峰、石門山。

在遼闊的主峰上能看到到玉山杜鵑、玉山圓柏，坡陡的東峰上能看到成片的高山箭竹。小奇萊大草原上寬廣的草地就像卡通"阿爾卑斯山的少女"中的高山草原一樣的柔軟治癒。

適合族群：有登山習慣想挑戰第一座百岳的人

戶外活動百岳挑戰＃5

玉山主峰小包團

▲戶外活動百岳挑戰-玉山主峰小包團。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

台灣No1.的百岳—玉山，被視為台灣人心目中的聖山。這座海拔3,952公尺的東北亞第一高峰，常被登山人稱為抽籤比爬山還難的山岳。

雖說海拔很高，但多數路段並不會太難走，但也少不了具挑戰性的超熱血路線，其中玉山上的大峭壁、碎石坡和旭日東升的景色都特別令人感到震撼且印象深刻。

看完這些戶外活動玩法，你心動了嗎？2021年的跨年來個健康活力、有別以往的玩法，讓我們翻山越嶺一起跨年，享受大自然帶給我們清新正能量。