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百岳新手超適合！「閂山」兩天一夜享無敵展望、漫步療癒大草原

健行筆記 / 健行筆記谷庭 Emma Ku

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▲ 前往閂山路上漫步大草原間，背後左邊是南湖大山右邊則為中央尖。

爬山一陣子後漸漸認識的山也變多，但總覺得有時聽山友間分享北一段、北二段、南三段等等，都感覺路況艱難，多天數的縱走更是讓我這百岳菜鳥有點怕怕的，不過後來發現似乎北二段前的閂山，好像比較和藹可親一點。加上之前聽朋友幾乎都是規劃3天2夜閂山、鈴鳴山，讓只有週末假期的我，立刻決定「那就來2天1夜閂山吧！」

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▲ 天氣好的閂山三角點，展望相當好，不過此路段建議中午前攻頂，中午後雲開始多，就難看到壯闊山景。

走完結果證明，這樣的規劃真的相當輕鬆自在，而且可以好好欣賞閂山無敵美景，路況也非常適合新手！推薦給大家～

「北二段」是從中央尖山以南到畢祿山之間的中央山脈縱走路線，包含甘薯峰、無明山、鈴鳴山、閂山四座百岳，這次我們禮拜五下班後開車前往熟悉的「王小明光果農場」。

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▲王小明住宿環境。

這一區我最推薦這家山友民宿，一人400元，單人上下舖，而且老闆娘很好，基本上都會給一隊一間房間，這樣就不怕通舖超吵啦～甚至這次我們只有２個人她也給我們單獨一間，真的超佛心！衛浴設備也相當乾淨，裡頭也有沐浴乳洗髮精，也有冰箱可以冰食物。

而前往閂山的730林道登山口路況相當不好，所以搭四輪傳動的得利卡上去，王小明這邊也可包接駁，7～8人一車，我們這次人少就跟其他同住王小明的山友湊，早起也怕暈車的我趕緊吃暈車藥，從王小明那出發車程一小時就會到登山口。

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▲前往730林道車上，看照片就知道路況有多差多晃了吧（笑）。

730林道過去車輛能通行，所以從11.7K處登山口開始路況寬敞好走，偶有倒木、攀爬，但都一小段而已，距離12K但全程幾乎都在樹林中不曬走起來很涼。

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而登山口進來沒多久會碰到此行稍微有點危險的小崩壁路段，距離不長且有拉繩重心靠內小心通過即可。另外15K處有瀑布水源可以在這先取水，因為前方工寮處水源狀況比較不穩定，建議出發前再查查水源狀況。

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▲沿途林相優美。

取完水再走1K就會到廢棄機車處，來之前不懂為什麼這麼多人要跟它拍照，但來了後才發現，漸暗的林道遠方迎來陽光照射在斑駁鏽蝕的機車上，瞬間有種Outdoor人的倔將感，歷經風霜還是挺立在山裡的感覺。而這裡也是唯一有收訊的地點，回程可以在這邊聯絡接駁。

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▲都看到「馬到成功」，北二段必成功啊。（笑）

沿路的路況都相當好走，唯有要注意是務必穿長褲長袖戴上手套，因為咬人貓遍佈，如果碰到會有麻麻痛痛的感覺相當不舒服，這次我也不敢穿平常爬山穿的legging，改換上登山褲幾乎全程戴上手套，所幸沒有碰到咬人貓。

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▲730林道可以說是咬人貓森林。

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▲沿路可以看到各種過去林道的告示牌，很有歷史感，當年在使用這條路的人沿路都在想什麼呢。

18K處就會是閂山之門，原本是一顆巨大的樹木後來不知什麼原因斷了倒一半，剛好宛如一扇大門，配上閂山的名字，更感覺要走進一個奇異世界。

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▲閂山之門怎麼拍都好看。

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我們約在22K~23K處紮營，中午到後就好好煮頓午餐然後整個下午都在睡午覺ＸＤＤＤ，因為早上好早起來加上前一晚開夜車上山也頗累，因此就好好休息，沿途很多路過的大哥大姐，看到我們沒有要直接上閂山都很驚訝，哈哈但有時在山上步調慢一點，不也是一種享受嗎？

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▲隔天一早起來欣賞營地前的美景，喝杯咖啡看晨曦中的中央尖。

晚上好好休息後第二天早上輕裝從閂山登山口起登，一開始大約8分鐘陡上完，就會到大草原接著沿路都是緩坡，我們後來發現選擇隔天一早去閂山真的是個好決定，因為天氣超好完全無雲，對面的雪山、南湖、中央尖、畢羊鋸齒連峰、鈴鳴山、甘藷峰、無名山、甚至合歡山反射板、奇萊主北全都清晰可見！若是第一天下午上來可能就雲變多了，反而看不到這麼好的展望呢！

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▲ 前往閂山展望極佳。

閂山是我爬過最溫柔親和的百岳，幾乎都是緩坡而且山景多元壯闊，甚至我覺得比很多人認為新手百岳奇萊南華更平易近人。只不過上閂山這段路沿路要鑽不少段箭竹林，要有被打臉的心理準備，也還好天氣很好，不然如果下雨鑽箭竹恐怕就很崩潰了，但經過上次在郡大山箭竹海游泳過的我，覺得閂山的箭竹很還好哈哈哈。

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▲ 箭竹林拍成這麼美，是不是看起來也沒那麼討人厭了？哈

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▲ 沿途經過乾枯的看天池。

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閂山的林相也很有趣，就是他會旁邊是大草原，然後中間一大撮樹林，很像留龐克頭造型，跟這麼溫柔的路況相比也實在很衝突。

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從閂山登山口起登大約2.5小時就到三角點，這也是難得感覺這麼快就到三角點的感覺，而對面鈴鳴山也相當清楚。休息一下曬曬太陽就折返回紮營處約1.5小時，收拾裝備回家。整體來說週末規劃兩天一夜的閂山行真的相當棒，會有在山上休息充電的感覺。

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而閂山有一說名字的由來是因為山頂平坦宛如「一」，身旁又被群山圍繞，彷彿就像門閂一般推開這扇門，就能進入更多山的懷抱。雖然不知是否真的為此，但我非常喜歡這樣的解釋～

更多爬山生活請看 IG : emmaku0327  https://www.instagram.com/emmaku0327/?hl=zh-tw

這麼多好照片來自 ：uuyahayh   https://www.instagram.com/uuyahyah/?hl=zh-tw

歡迎追蹤我們也留下你們的看完或去爬的心得～～～

時間參考：

Day 1 730 林道 約走5.5小時至紮營處，六點起登十二點紮營煮飯睡午覺，耍廢整個晚上。

Day 2  7點閂山登山口起登，約9點到閂山三角點，1130回到登山口煮午餐下山，回到登口約下午四點半。 

登山 美景 合歡山

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