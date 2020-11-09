合歡南峰x合歡主峰！ 來條比較冷門的「合歡山」健行路線吧

嗨，我是阿寶！最近週末放假總喜歡往山裡跑，即便在都市也喜歡望向窗外，看遠方的山。在瑞士的日子裡愛上爬山，回台灣後發現我們很幸運，這裡的山好美。

說到這次旅程的起源嘛，是因為朋友小嘉常看我在IG po一些登山風景照，覺得實在很美，某天就跑來跟我說有機會的話也想一起爬。

出發前小嘉還很緊張地強調，她和男友一點登山經驗都沒有，千萬別排太難的行程；而我只好再三保證，預計走的小奇萊、合歡尖山和石門山都很簡單、來回不超過2小時，而且累了隨時可以回到這次入住的滑雪山莊休息。

第一天由於午後天氣較差，我們只在早上走了小奇萊步道，下午就跑回房間睡覺；第二天吃早餐前，趁著天氣放晴，我們先去石門山看日出、順訪合歡尖山，退房之後再走了今天要介紹的主角：合歡南峰＋合歡主峰。

合歡群峰簡易分級

幼幼班：石門山、合歡尖山

初級班：合歡主峰、合歡南峰、小奇萊

中級班：合歡東峰、合歡北峰

高級班：合歡西峰

行程概覽：合歡南峰＋合歡主峰

日期：2020/09/13（日）

天氣：晴時有雲

人數：4人（我&陳先生百岳經驗10+、小嘉&阿瑋百岳經驗0）

難度：低

距離：5.4公里，O型縱走

時程：3小時20分鐘

09:30 昆陽停車場09:55 合歡南峰（此時小嘉發現手機掉在路上，大家回頭幫忙找）10:20 合歡南峰 出發10:50 合歡小南峰11:40 合歡主峰12:00 合歡主峰 折返12:30 合歡主峰登山口12:50 昆陽停車場

行程建議

合歡南峰登山口位於昆陽停車場對面的Ｕ型彎，邊坡往上爬就對了

合歡南峰往合歡主峰沿路無指標，建議提前下載GPX

沿路多曝曬，記得攜帶足夠水源並做好防曬

由合歡主峰返回昆陽停車場時，改走柏油路會比原路折返輕鬆

合歡山海拔超過3,000公尺，很適合百岳新手 判斷自己有無高山症、練習使用登山杖

詳細時程紀錄

09:30 由昆陽停車場出發，過馬路往邊坡上爬。

▾▾ 一路沿著稜線陡上，由於高山空氣較為稀薄，新手小嘉選擇走自己的步伐，慢慢調整呼吸。

▾▾ 山路在走、涼風要有，這裡沒有阿嬤會覺得孫子冷，熱了可以隨時把外套脫掉。後方橘色屋頂是剛才起登的昆陽停車場。

▾▾ 登愣！距離合歡南峰不到10公尺的地方，小嘉突然發現右邊口袋裡的手機不翼而飛…阿瑋的表情告訴我：他一點也不想買iPhone 12當小嘉的生日禮物XD。

▾▾ 好啦，雖然平常總是打打鬧鬧，此時還是該有情有義地回頭幫忙找一下，不然這薄如蟬翼的友情真的會維持不下去。最後由陳先生在接近登山口的草叢上，找到了身穿保護色的手機。

09:55 合歡南峰，海拔3,230公尺。▾▾ 花不到30分鐘就登頂，笑容自然發自肺腑。不過這紙…怎麼那麼薄啊？

▾▾ 過了合歡南峰後會經過一些下坡，這時候記得把登山杖調長一點。

▾▾ 大致來講，從合歡南峰到小南峰這段路算是平緩好走。看這綿延的山巒，還真沒想過合歡山也有這樣的綠色毛毯。喔對了，沿著這條路一直走下去，就會到照片中的最高點：合歡主峰。

▾▾ 走累了就回頭，看看隊友是否還健在。

10:50 合歡小南峰▾▾ 我和陳先生出門比較少合照，結果這兩天一直被嗆是不是感情淡了，只好抱著這顆小南峰的石頭來合照一張。哼，我們感情好的咧，還戴了情侶帽！

11:00 接上合歡主峰步道的水泥路▾▾ 這條步道都是水泥緩坡，因此合歡主峰又被我們暱稱為連輪椅都可以推上來的百岳，非常親民。

▾▾ 步道上展望很優，可以看到蜿蜒的公路與合歡東峰。還記得去年來的時候是一整面白牆，什麼景都看不到。

11:40 合歡主峰，海拔3,417公尺。▾▾ 好吧，剛剛不該回憶起去年白牆的，結果現在到了主峰，老天又給了我熟悉的（白色）場景…但不管怎麼說，還是恭喜兩位新手成功登上第二座百岳！喔對，他們第一座是清晨看日出的石門山。

12:00 從合歡主峰折返▾▾ 一路寬大好走的下坡，配上兩旁盛開的花，小嘉玩起寶可夢顯得格外順手。

12:30 回到合歡主峰步道登山口，沿柏油路續下行。

12:50 昆陽停車場，整裝、上廁所、下山吃午餐！

後記

不得不說合歡山真的是登山初心者的天堂，開車就能抵達海拔3,000公尺以上，還有多條路線可以自由拼湊；如果住松雪樓或滑雪山莊，不但早晚餐全包，合歡東峰、小奇萊的登山口就在旁邊，超級方便！

另外也可以在合歡山觀察自己是否有高山症，作為之後爬百岳的參考依據。像阿寶自己就有蠻多朋友，第一次上到合歡山就感覺頭有點不舒服，之後走百岳行程時都會做好事前準備（充足休息／藥品／心理建設）來降低身體不適的機率。

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