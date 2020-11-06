遲到四年的「山岳藍眼淚」嘉明湖　走入雲霧賞抹茶山丘上的月亮鏡

本次路線圖

緣起

忘了是哪一年嘉明湖爆紅，當時看見高山湖泊的美麗照片就把天使的眼淚放在人生清單裡，早在2016年就抽到嘉明湖山屋，卻因為颱風的關係不得不取消。這次沒有經驗豐富的登山朋友，老公就問我要不要參加商業團，「那就報報看呀。」，沒有甚麼太大的期待，結果沒想到一次就抽中山屋。

嘉明湖

位於台灣台東縣海端鄉，座落於三叉山東側，距向陽山直線距離7公里處，海拔3,310/11公尺，是台灣湖泊中第二高的高山湖泊，僅次於3,520公尺的雪山翠池。嘉明湖位於布農族傳統領域，布農族人稱呼其為「月亮的鏡子」；又因其湖水顏色深藍如寶石，被登山界稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」，是近年來著名的台灣深山景點。（取自維基百科）

開始期待

「啊～～要準備去嘉明湖了！」 、「聽說很難走。」、「後半段幾乎陡上陡下」、「第二天最累了！」詢問去過的朋友無一不覺得累。知道中籤的當下，更增加自己運動的強度。太久沒有爬高山了，不免像個準備要校外參訪的小學生一樣興奮，一下確認登山裝備是不是少了什麼，一下打開ＡＰＰ關心天氣。而這次行前一兩天看到有季風低壓來搗亂後，不管何時再次確認預報都是下雨的狀態，失望之餘已經做好看白牆後補考的心裡準備，只求不要下大雨，整趟路程大家安全好走就足夠。

D0_台東池上

早一天前往池上，以免趕車太緊張。一到達台東就覺得不妙，雲層很厚，時雨時多雲。在池上度過悠閒的半天。

天氣不穩的台東

D1_向陽森林遊樂園(2,320M)-向陽山屋(2,850M)

今年由於沒有登山經驗豐富的朋友一起行動，所以報名了天馬登山團，除了有嚮導安排時間帶路也省去了自己抽山屋、揹食物與睡袋的麻煩。11:30在池上火車站集合出發。我們這一團分兩台小巴朝向陽遊客中心前進，害怕暈車的朋友不妨多帶兩顆暈車藥，這段來回路程會需要。

14:13-16:30 遊客中心-向陽山屋

一開始在遊客中心聆聽注意事項，宣導台灣黑熊與其他生態相關注意事項與一人一公斤活動，由於嘉明湖步道因人為與氣候影響造成土石流失，高山運輸不易，鼓勵山友登山的時候幫忙揹土石上山，堆置在旗幟標示的指定處，將裝土石的塑膠袋拿下山，會有嘉明湖限定明信片等小禮物作為回報。但自己久沒上高山也沒到過嘉明湖，不確定是否有體力可以完成之下，這次先暫緩，希望能夠再有機會參與這項活動。1人1公斤，為永續嘉明湖國家步道而揹https://www.forest.gov.tw/0000014/0061954

準備出發！

走了十分鐘左右，身體開始熱了，嚮導讓我們下包包脫掉厚重的外套。完成後，老公拿起登山杖時，手上不知怎麼的多了隻螞蝗，也就是吸血水蛭，通常會出現在潮濕的草地，好不容易才將牠甩開。

從松景步道往上走，一路上有二葉松樹環繞還有些紅檜陪伴，氣溫其實蠻適合登山的，天氣雖不甚理想，卻也沒下大雨，沿路的松蘿非常猖狂，幾乎要把每一棵樹給霸佔。雖然路面不難走，但在高海拔地區每一步都伴著大口大口的空氣。看著四周的雲霧不知道何時才會散開，專注在步伐上，覺得自己像是一個苦行僧。

雲霧繚繞中的苦行僧

路過的小溪

一路上在迷茫的路途中尋找雲霧繚繞的詩意，最後一段上坡就是向陽山屋了，對於今天的路程就這樣結束感到雀躍。

總算到達第一天的山屋

向陽山屋不愧為五星級山屋，床鋪下層前後左右還有隔簾，全部拉起來可以自成一小空間，廁所也具備難得的沖水系統，且有定期整理過。屋外的平台桌椅數量也很充裕可供山友休息，在山屋中已經可以算是度假山莊的等級（太浮誇）

下舖隔簾推推

期待已久的伙食令人大開眼界，像是平地自助餐Buffet供大家夾取，薑茶、奶茶、泡菜熱湯、香魚等，竟然在山中吃得到這麼豐盛的食物真的太幸福了！

早已飢腸轆轆

吃得比山下豐富

由於同行有兩位團友生日，嚮導還背了兩個乳酪蛋糕上山，加上砂糖，用噴火槍燒成焦糖蛋糕，此時的登山爐當蠟燭許願，還真的能吹熄。山上吃的東西比我在山下吃得豐盛！

特製焦糖蛋糕

迷途與失溫

20:00管理員講座，地點在山屋二樓，大部份的山友都睡了，管理員加上我們聽眾一共只有五個人。這次的主題是失溫，人可以三週沒食物，三天沒水喝，但三小時就可能因為失溫致死。講在失溫之前首要是避免迷途，管理員提到80%山難是因為迷途的關係，事前可以下載app，照著事前下載的GPX軌跡行走。

但迷路了怎麼辦

1.如果可以回想自己來過的路就往回走。

2.如果真的想不起來，就原地停留等待救援。

3.即使看app路線圖也不要抄捷徑，因為不曉得路況。

4.寧可往上也不要向下，向上走除了有可能收到電信訊號，也較容易被直升機發現，山下受溪谷影響，求救聲音傳遞不佳。

這次有舉例前幾週向陽山山友迷途受困的狀況，邊講電話邊報平安結果後來發現迷路（走到獸徑）跌落山下，通報給消防局和管理員後，晚上最怕的就是失溫。管理員提醒背包除了帶換穿衣物外，需要多保留一套乾淨乾爽的衣物，以備不時之需。一般我們會準備乾淨衣物換穿，但假如因為大雨將身上衣服淋濕，卻又沒有乾爽衣物可以更換，在高山上很容易發生失溫的狀況。

雖然前幾年已經爬過玉山、小溪營地，但還算是菜鳥的我們在這一個小時收穫滿滿，準備早點休息了！這次帶了睡覺三寶-充氣枕頭、眼罩、耳塞，可能跟隔簾也有關係，實實在在的安全感讓我一覺到天亮。

難得在山屋睡得好

D2_向陽山屋(2,850M)-嘉明湖避難山屋(3,350M)-嘉明湖(3,310M)-三叉山(3,496M)

由於第二天要上嘉明湖，大家都很緊張天氣狀況，嚮導說如果半夜看得到星星”可能”就有機會看見嘉明湖，2:00起床馬上關心天空，一看滿天星斗，滿心期待嘉明湖的大景！但吃完早餐過沒幾個小時雲霧又飄了過來，心情受到天氣影響上上下下。

2:30吃早餐

尚未完成組裝的早餐漢堡

3:45 準備至嘉明湖山屋，一出發沒多久，有個姐姐因為身體狀況不好，她跟先生只能留守向陽山屋。我們一行人持續在黑漆漆的夜晚中向上前行，路雖小但人很多，大家調整呼吸一步一步向上，可能因為半夜起登身體不熟悉或是高度逐漸上升的關係，感覺到頭脹脹的，但也慢慢適應。漸漸地，感覺到天亮了，四周卻依舊整面白牆，看不到一絲陽光。

除了白牆還是白牆

6:50 好不容易在一片迷霧中看見紅色屋頂，抵達嘉明湖避難山屋，備有上下舖七十個床位，下舖不像向陽山屋有前後左右隔簾，只有床邊一面，山屋其中一個角落有大簾子做為更衣室。山屋旁有生態廁所，因水源缺乏，廁所外僅有乾洗手。

到達嘉明湖避難山屋

嚮導分配完床位後大家整理輕裝且享用廚房準備的大腸麵線，有一團山友在山屋稍作休息便匆匆趕路，原來他們兩天都住在向陽山屋，需要把握時間。被嚮導稱作垃圾鳥（因吃垃圾故得名）的酒紅朱雀、金翼白眉也在這時啾啾啾地出來見客。

在山上就是要一直吃補充熱量

7:50 雲霧漸開，陽光灑落讓大家充滿希望，本打算9:00再出發，怕又變天，早早輕裝上路。走了半小時，由於老公前晚睡不好，高山症頭痛的症狀沒有好轉，他決定撤退。這樣的決定很是困難，撤退永比登頂需要更大的勇氣，必須瞭解自己的狀況且理性判斷才能做到。看老公狀況還行，我跟上隊伍幫他看看美景。

上一秒還是白牆

下一秒太陽又出來了

8:25-10:41 嘉明湖山屋(3,350M)-嘉明湖(3,310M)

雖然是在雲霧散開太陽出來的狀況下出發，但這幾個小時中，我們又經歷白牆、藍天不斷更迭，一顆心因為天氣忐忑不安，時雨時晴時霧時狂風，近期流行的梗「＃像極了愛情」，最像愛情反覆不定的絕對是山裡的天氣。前往嘉明湖的路上上下下的坡很多，其中一連串下坡，去程的時候很開心，回頭一看等等要爬上去就想哭，也難怪大家都稱這一段是哭坡。

白牆干擾看不見玉山

走入雲霧中

從迎賓樹往回看哭坡

在迎賓樹附近聽回程的山友說前兩天天氣像颱風一樣，很多人失溫回山屋，管理員因此將步道封起來，他們還為了等好天氣多留一天，我們這個時候去運氣很好！也陸續遇到許多回程的山友用興奮的口吻告知「出大景了！快點快點！」、「快到了！加油！」在山上想看大景真的很看運氣，山能溫柔擁抱你，卻也能狠狠地賞你巴掌，永遠不知道自己下一秒是被抱還是被賞巴掌。「快到了是還剩多久？」越接近嘉明湖心裡越是焦躁不定，腳步卻也越來越輕快。走過綿長稜線越過箭竹大草原，順著指標後經過停機坪，首先映入眼前的是抹茶色的山丘，漸漸地便可以一窺明鏡的完整面貌。

晚了四年的嘉明湖，總算見到面了！想見你想了四年

終於見面了！

雖然多雲，卻還是不減她的美麗，誠實的她映照著每日的天空變化，當下可以體會布農族將她稱作「月亮的鏡子」。

嚮導調侃「遠看嘉明湖，近看澄清湖」。嘉明湖果然還是要搭上她周邊的山林，才能襯托出她高處不勝寒的獨特氣質，但我還是覺得這不只是天使的眼淚，而是歷經千辛萬苦到達此地，山友們感動的淚水匯集而成的啊！其中兩位團員體力超群，直奔湖畔環湖跑步。其餘我們光是來到此地已耗盡心力，就在上方等待最佳拍照時機，天空瞬息萬變，湖面與周遭的景色也好不一樣。等到藍天多露點面，就是我們瘋狂拍照留念的時候。停留大約三十幾分便準備前往附近的三叉山。

11:18-11:44 嘉明湖(3,310M)-三叉山(3,496M)

前往三叉山的路上風平浪靜，但走到了山頭，風卻又十分強勁。急急忙忙拍完照就想快點下山了。三叉山正好位於臺東縣海端鄉、花蓮縣卓溪鄉與高雄市桃源區之間，由於四周皆是高山草原，視野展望相當好，可惜我們上山時雲層厚得幾乎把後方的山岳遮住，無法感受一等三角點的威能。

三叉山

12:03-13:56 三叉山登山口-嘉明湖山屋

以興奮期待的心情支撐雙腳來到嘉明湖，回程登上哭坡需要的則是意志力。

一山還有一山高

快到山屋的路上突然飄起雨來，穿上風衣走沒幾步又出太陽，等到大家都回山屋時突然開始下大雨，感謝山神眷顧一路上讓我們沒有遇到暴雨。在山屋休息的老公說附近的天氣都不太穩定，似乎也沒看見我們在嘉明湖邊的好天氣，還好我們早早出發才不至於淋濕身體。休息的時候，嚮導忙著料理他帶上山的松阪豬跟牛排，幫我們加菜，在高山上可以吃到這些真的太幸福了吧！

牛排

松阪豬

吃完晚餐早早準備睡覺，本以為今天走了這麼遠的路程會睡得很好，但附近的山友半夜起床整理東西的塑膠袋聲音太吵了，連耳塞都難以阻擋，就這樣睡睡醒醒。

第二天晚餐一樣豐富

夜晚星空燦爛

D3_嘉明湖避難山屋-大石頭-向陽山-向陽名樹-向陽森林遊樂園

隔天4:00起床，算是這幾天晚起的日子，早餐吃了魚粥、配菜、黑糖饅頭後出發，走沒多久來到一塊大石頭下，嚮導要我們將背包卸掉，爬上一塊大石頭欣賞日出，視野超好！

大石上往回拍影子蠻可愛的

站在大石頭上的視野

往向陽山的路上，將重裝卸在山腳下，往上走的路徑不太明顯，幸好有嚮導帶路，嚮導還很悠哉地邊走邊擦防曬，這種難度的路程對他們來說應該一塊小蛋糕，後半段有許多需要手腳並用的大石頭，暫時先將登山杖收起。一到山頂由於天氣太好，美景一覽無遺，忍不住驚呼拍照之外也不免羨慕起今天前往嘉明湖的山友。

向陽山

看見遠方的玉山

速速拍完照後趕著下山，沿途看見大關山、小關山、與北大武山，對於身在台東竟然可以遠眺屏東的山脈感到不可思議，即使在遠方，那小小尖尖的山頭也能感受到北大武山的壯闊。

遙遠的北大武山

嚮導看見大崩壁附近許多登山客正在拍照，決定捨棄該景點，隊伍儘速前往向陽名樹與黑水塘，先去卡位拍照以免跟其他隊伍打架。向陽名樹是一顆玉山圓柏，由於型態優美、歷盡滄桑，經過此地的登山客都一定會來跟他拍照留念，但因為太多人攀爬他，所以現在他的四周都被圍起來無法靠近。

美麗的玉山圓柏

一開始也是不懂為什麼行程裡面還有安排黑水塘，早期是黑水塘營地，現在規定嘉明湖步道50公尺內禁止扎營，現在就是一個休息處。黑水塘顧名思義因黑色池水而得名，形狀有點像台灣，沒想到後方還藏著小水塘，別有洞天，背景有山有雲，旁有枯木，正好天氣晴朗倒影也清楚。熱心的團員們互相幫忙拍照，還拍了張堪比婚紗照的對望相片。

形狀像台灣的黑水塘

黑水塘後面的小水塘很適合拍照

下山看見跟第一天完全不一樣的風景

也看到了一半的關山大崩壁

回到平地跟失憶一樣，忘了怎麼上山的

下山後嚮導帶我們吃慶功宴，到一個感覺是提供給山友盥洗的民宅(大約有十間淋浴間)，由於放置吹風機的地方電壓不穩，建議不要洗頭，大家急忙盥洗後便上了接駁車回車站搭車。

掃光光～

回家後發現其中一個團員是跑友猴子的朋友，還是柏林馬的戰友！真的太巧了！猴友滿天下，看來不能隨便亂做壞事，不然都會被知道。

邊下山邊回想自己是怎麼走上山的，明明是兩三天前的事情卻恍如隔世。但走完嘉明湖的確有種Level up的感覺，體脂還掉了2%，扎扎實實地被操到。這次下山還罹患嚴重的低山症，想念山上的氣息以及路邊的小花小草，也許有一天會為了陪老公而二刷吧，但在鐵腿的此刻，先讓我暫時跟她維持遠距離戀愛吧！

伴手禮是濃烈的曬痕一枚

玉山小米草

早田氏香葉草

阿里山龍膽

台灣馬醉木

高山油點草

過曝的玉山龍膽