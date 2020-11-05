新竹也有迷霧森林！「油羅山」一日健行　遊走仙氣十足的竹林

經歷各種波折才抵達的登山口

從竹東往上開約1-1.5小時即可抵達登山口，只是近日除了木材運輸作業的車輛管制時間，當天亦有道路改善工程，因此上午八點後即封閉該路段，多繞了個山頭才抵達登山口，車子也在沿途一度喊卡，雖然多花了四十分鐘，幸好有著「沒到登山口不會放棄」的司機，順利抵達，第一登山口前有停車場，當日許多營友在此車露。

第一登山口起登 林相絕佳氣溫宜人

這趟打算走Ｏ型，從第一登山口上、第二登山口下，前面約三十分鐘都在陡上，幾乎都在林蔭下，溫度很舒適，到了稜線後就是平緩的林道，可以發現許多科奇形怪狀的樹木，為了尋找陽光，樹木很努力往旁邊延伸，努力生長向上找光，不自覺感受到樹無窮又強大的生命力。

走在稜線上 眼見新竹隱藏版迷霧森林

上到稜線時已經十一點，霧氣開始飄過來，本來期待看到的大霸尖山，也只剩下白牆了。這邊擁有許多新種植的人工林，整齊劃一，霧氣籠罩著森林也是另一種風景，一邊走一邊享受這般靈氣。路上經過了幾個假山頭，只好化身樹木小精靈，忘記痠痛、繼續往上鑽。

油羅山山頂1764M

這次同團的山友經驗不一，彼此調節速度後，兩小時到了山頂，中間只停十五分鐘吃午餐，油羅山三角點1764M，周邊沒什麼展望，所以拍個合照、吃點行動糧後就準備下山了，當日還有遇到油霞縱走的山友，期待下次也來個縱走！

下第二登山口 產業道路展望佳

下第二登山口雖然路程較短，但由於是陡下，踢完產業道路總共花了1.5小時下山，中間會經過一大片竹林，除此之外沒什麼樹木可以抓，部分極陡路段有拉繩輔助，其他時候就得善用登山杖了啊。產業道路踢了2.4k，沒什麼坡度，沿途還可以遠眺五指山和穿越山脈間的溪流，也難怪這麼多人帶著露營椅來發呆。

疏林是人工林的長遠之道

產業道路上會經過許多成堆的木材，因為當前正在進行疏林作業，其實砍樹未必是壞事，為了人工林的永續發展，林管處不定時進行疏伐作業，希望促進林木生長及健康程度，並調整樹木在時間及空間的排列與配置，增加生物多樣性，同時疏林後的木材可以提供國內木材之需求，近年林務局也積極推廣國產材使用，看到這份量的木材，實在佩服台灣的土地能量。