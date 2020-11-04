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如同攻頂3座101大樓！單攻武陵二秀「桃山＋喀拉業山」挑戰多

健行筆記 / 健行筆記KobeNi

計畫趕不上變化，原先要爬的中橫四辣之特辣：屏風山，因為氣象預報天氣糟糕，於是選擇了降雨機率較低的備案，武陵四秀之二秀：桃山＋喀拉業山（攀登武陵四秀要申請入園證唷

行程規劃：

武陵山莊→桃山登山口(1k) →桃山(4.5k) →喀拉業山(3.5k) →武陵山莊

註：（）內為官方里程，全程表定共18公里，但Iphone和Garmin實測距離都超過20公里。

旅程計點：

4:30武陵山莊停車（四秀登山口）；5:00起登；9:30桃山登頂（休息30分鐘）；11:50詩崙山；12:30喀拉業山登頂；15:30返回桃山；18:40回到登山口

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山

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旅程：

開車到武陵農場沿途下雨，天氣很涼，心也超涼，幸好啟登時好天氣 。車停在武陵山莊停車場，整理行李，戴好頭燈，踏上旅程。

武陵山莊一旁，便是往「桃山步道、桃山瀑布」的入口，走沒幾步便是武陵吊橋；過了吊橋，便是整整1K平順、好走的道路，走完這1K，便來到桃山登山口

從登山口到桃山山頂，官方資料是4.5K，高度陡上超過1400公尺，約3座101大樓的高度。

桃山沿途常被山友戲稱「桃山防火巷」，因為架設了相當多木柵欄，要一直採「S型」、「之字形」等髮夾彎方式前行，一步一步慢慢走，有點吃力但又還過得去。

隨著開始穿出森林，日出、雲海依序浮現，甚至連聖稜線都盡收眼底，有美景陪伴，走起來也顯得輕鬆寫意。

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（桃山防火巷）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（穿出森林，開始有風景可看）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（雲海大景相伴，爬起來也變得更加輕鬆）

桃山：百岳編號44  海拔3325m

約莫3個半小時，順利成功登頂桃山，三等三角點，絕佳視野，聖稜線、大霸群峰、南湖群峰、中央尖山，通通看飽看滿。

原先擔心午後雷陣雨，並沒有想把喀拉業山排進行程，但由於喀拉業山就位於桃山後方，對於想蒐集百岳的我來說，這次不爬，下次還要再爬一次桃山防火巷，於是毅然決然出發。 

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（桃山登頂）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（桃山山頂遠眺大霸群峰）

四大鳥山：喀拉業、合歡西、小劍山、鹿山

拍完照，吃完東西，休息片刻，帶上基本物資，輕裝前往今日第二秀：喀拉業山

喀拉業山為百岳四大鳥山之一，和合歡西峰、小劍山、鹿山齊名， 從桃山來回共7K，走了超過5小時，全程幾乎沒展望，路上泥濘溼滑，蒼蠅超多，覺得自己好像便便（怒

沿路長滿比人高、瘋狂洗你臉的箭竹林，不斷陡上＋陡下的樹根樹幹，厭世感爆表 。

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（比人高的樹根）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（比人高的箭竹林）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（鑽來鑽去的倒塌樹幹）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（喀拉業山登頂處）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（喀拉業山登頂）

喀拉業山　百岳編號84，海拔3133m  

喀拉業山頂就是一個小平台，長滿竹林，所以可說是完全沒視野展望，不過反正全程幾乎都這樣，也沒什麼再好失望的了 （無奈

沿途會經過3200m的詩崙山，可能因為沒被列進百岳，直接被一塊石頭和一個看板打發，可憐啊

喀拉業山回程得特別注意，雖然每100公尺都有指標，但有些路段的路況依舊不太明確，加上專注度因體力流失而下降，我自己有兩次迷路的經驗。

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（走過路過容易錯過的詩崙山）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（喀拉業名樹）

武陵農場 武陵四秀 百岳 桃山 喀拉業山（返回桃山的最後一哩路，累到崩潰）

返回桃山前的最後一段路，看著高聳的山頂，真的像極了敗軍之將，每一步都是煎熬，終於終於終於，拖著疲累的身軀，返回桃山山頂後，立刻被雲海大景洗滌了身心靈，厭世感一掃而空，覺得爬山還是很美好的。

避免摸黑下山，休息片刻便啟程下山，順利在天黑前返抵武陵山莊，取車下山，結束充實的一天。

登山 步道 台北101

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