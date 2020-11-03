360度極佳視野！攻頂八里觀音山「小百岳硬漢嶺」　賞淡水河岸＋市景

觀音山位於新北五股、八里交界，由淡水河北岸向南遙望，遠遠眺望似觀音躺像而得名，全區有十八連峰山頂稱~硬漢嶺

在林梢步道的凌雲禪寺，簡單午餐後，續行前往山頂硬漢嶺

從凌雲禪寺起走，距離約1900公尺

來到遊客中心，可以先在這裡上個洗手間

一旁導覽圖標示著四通八達的景點

起走100M，石階上有個手寫距離標

10來分鐘的時間，來到民國51年元旦設立的~硬漢路石碑。山友會在這裡取景，仿佛大伙即將走上一段迢迢硬漢路

接著走在一路大樹遮蔭的緩上石階，伴隨著鳥聲不絕於耳，微微的陽光穿透，是一處很舒適的行走步道

偶而穿過竹林沙沙作響…

接著抵達雙亭，腹地不小的休憩亭

亭上的溫度計，舒適的25度以下

一旁的弱者俱樂石碑，既已行走於此，哪有放棄前行的道理??建置的石碑個人看來玩趣成分多一些

雙亭距離山頂，還剩不到一公里的距離

觀音山的步道群指示標作的挺清楚，可以讓山友安心，清楚自己的位置及前方的距離，中途穿插的可愛熊，讓人會心一笑，也忘了一路上階的辛苦

樹葉間一張好大的結網蜘蛛，吸引往來的山友駐留

最後400公尺了~~加油

2015年開始的奉茶處，這裡則是其中一處，感謝背水隊的互助

山頂前的這段步道，遮蔭不說，還可瞧見花團錦簇的花兒，山頂前的石碑對聯刻有“走路要找難路走、要撿重擔挑”，很有寓意

來到山頂了，耳邊聽到的盡是好美….的字眼

晴朗的天際，藍天白雲分明，除了可以遠望淡水河，就連白色情人橋都相當清楚

而在硬漢嶺碑的後方，則是一覽無遺淡水市鎮，密密麻麻的高樓、淡水河域川流其間，增添了兩岸的風光

清晰可見的七星山。前一天我們還站上山頂呢

回程的的石碑對聯上刻有，為學硬漢而來，為作硬漢而去，有一種自己完成的鼓勵

硬漢嶺是觀音山的最高峰，360度的環繞視野，登山看海一點也不厭倦 ^.^

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