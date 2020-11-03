快訊

梁嫌父母向女大生家屬道歉：以命償命 是最好的交代

照大腸鏡前3天的低渣飲食怎麼吃？一張圖表教你判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

360度極佳視野！攻頂八里觀音山「小百岳硬漢嶺」　賞淡水河岸＋市景

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

IMG_20201003_12100.jpg

觀音山位於新北五股、八里交界，由淡水河北岸向南遙望，遠遠眺望似觀音躺像而得名，全區有十八連峰山頂稱~硬漢嶺

IMG_20201003_12102.jpg

IMG_20201003_12103.jpg

在林梢步道的凌雲禪寺，簡單午餐後，續行前往山頂硬漢嶺

IMG_20201003_121203.jpg

從凌雲禪寺起走，距離約1900公尺

IMG_20201003_121354.jpg

IMG_20201003_121627.jpg

來到遊客中心，可以先在這裡上個洗手間

IMG_20201003_121743.jpg

一旁導覽圖標示著四通八達的景點

IMG_20201003_121749.jpg

IMG_20201003_122535.jpg

起走100M，石階上有個手寫距離標

IMG_20201003_122755.jpg

10來分鐘的時間，來到民國51年元旦設立的~硬漢路石碑。山友會在這裡取景，仿佛大伙即將走上一段迢迢硬漢路

IMG_20201003_123102.jpg

IMG_20201003_123407.jpg

IMG_20201003_123646.jpg

IMG_20201003_123930.jpg

接著走在一路大樹遮蔭的緩上石階，伴隨著鳥聲不絕於耳，微微的陽光穿透，是一處很舒適的行走步道

IMG_20201003_124358.jpg

IMG_20201003_124616.jpg

偶而穿過竹林沙沙作響…

IMG_20201003_125005.jpg

IMG_20201003_125119.jpg

IMG_20201003_125140.jpg

接著抵達雙亭，腹地不小的休憩亭

IMG_20201003_125233.jpg

亭上的溫度計，舒適的25度以下

IMG_20201003_130017.jpg

一旁的弱者俱樂石碑，既已行走於此，哪有放棄前行的道理??建置的石碑個人看來玩趣成分多一些

IMG_20201003_130127.jpg

雙亭距離山頂，還剩不到一公里的距離

IMG_20201003_130155.jpg

IMG_20201003_130626.jpg

IMG_20201003_130648.jpg

觀音山的步道群指示標作的挺清楚，可以讓山友安心，清楚自己的位置及前方的距離，中途穿插的可愛熊，讓人會心一笑，也忘了一路上階的辛苦

IMG_20201003_130711.jpg

IMG_20201003_130906.jpg

樹葉間一張好大的結網蜘蛛，吸引往來的山友駐留 

IMG_20201003_130915.jpg

IMG_20201003_131010.jpg

IMG_20201003_131102.jpg

IMG_20201003_131144.jpg

最後400公尺了~~加油

IMG_20201003_131518.jpg

2015年開始的奉茶處，這裡則是其中一處，感謝背水隊的互助

IMG_20201003_131757.jpg

IMG_20201003_132005.jpg

IMG_20201003_132237.jpg

IMG_20201003_132307.jpg

山頂前的這段步道，遮蔭不說，還可瞧見花團錦簇的花兒，山頂前的石碑對聯刻有“走路要找難路走、要撿重擔挑”，很有寓意

IMG_20201003_133140.jpg

IMG_20201003_133214.jpg

IMG_20201003_133326.jpg

來到山頂了，耳邊聽到的盡是好美….的字眼

IMG_20201003_133439.jpg

晴朗的天際，藍天白雲分明，除了可以遠望淡水河，就連白色情人橋都相當清楚

IMG_20201003_134915.jpg

IMG_20201003_135110.jpg

而在硬漢嶺碑的後方，則是一覽無遺淡水市鎮，密密麻麻的高樓、淡水河域川流其間，增添了兩岸的風光

IMG_20201003_135138.jpg

IMG_20201003_135037.jpg

清晰可見的七星山。前一天我們還站上山頂呢

IMG_20201003_140413.jpg

IMG_20201003_140459.jpg

回程的的石碑對聯上刻有，為學硬漢而來，為作硬漢而去，有一種自己完成的鼓勵

IMG_20201003_12104.jpg

IMG_20201003_140460.jpg

硬漢嶺是觀音山的最高峰，360度的環繞視野，登山看海一點也不厭倦 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

淡水 步道 登山

延伸閱讀

開放路肩解決塞車 高公局：不可行

新北板南線府中站 銅板小吃排長龍

新北再新增2例登革熱　累計44例確診

拋行政區劃說被解讀要併新北 林右昌急電侯友宜解釋

相關新聞

360度極佳視野！攻頂八里觀音山「小百岳硬漢嶺」　賞淡水河岸＋市景

觀音山位於新北五股、八里交界，由淡水河北岸向南遙望，遠遠眺望似觀音躺像而得名，全區有十八連峰山頂稱~硬漢嶺 在林梢步道的凌雲禪寺，簡單午餐後，續行前往山頂硬漢嶺 從凌雲禪寺起走，距離約

國家級秘境步道！ 泰雅族知名「新竹霞喀羅古道」 免出國就能賞楓

今年不能去日本賞楓歹就捕，台灣也有超多地方能夠看楓葉。小編今天想要分享北部知名賞楓景點—霞喀羅古道給你！霞喀羅國家步道好走嗎？古道附近還有什麼景點可以去呢？讓小編用這篇文章，把泰雅族知名古道—霞喀羅古道的大小事都報你知！

昆陽雲海美不勝收！中辣級「畢祿山」一路陡上　賞360度環景視野

前 言 原本中秋連假的計畫是要去嘗試一下三天內需走六十多公里的「大霸尖山」路線，但這個會讓人鐵腿到一個極致的行程，讓眾損友們驚嚇到沒有一個要報名的。在招不到伴的情況下，世紀之峰的妄想只好繼續拖下企

瀑高100公尺超壯觀　「草嶺蓬萊瀑布」步道小而美、親子踏青新選項

雲林草嶺風景區我路過好幾次了，每次都是往石壁或豐山去登山健行，因為草嶺附近的景點行程都很短，適合一般大眾郊遊踏青活動一下筋骨，我本身比較喜歡走長一點的行程，這次想要走竹篙水溪附近的步道前往嘉南雲峰步道

寺廟旁的練腿力秘境！彰化「田中森林公園步道」登高能眺望市景

田中森林公園步道登山口位於田中鎮鼓山寺旁,步道分為南北雙線,南線為紅稜段,北線為尖峰段,鼓山寺旁登山口為北線起點,北線展望佳,登最高處的早覺亭可欣賞夕陽及夜景,天氣晴朗時,更能遠望濁水溪及台灣海峽,O

登山新手看過來！「登山入門路線ｘ登山Q&A」一篇搞定，行前準備、野外求生全有

登山新手想入門，卻被登山的用品、難度分級等眉眉角角弄得頭很痛嗎？小編幫你整理出登山Q&A，讓你從準備配備、行前練習到出發登山，一路上會遇到的狀況這篇都幫你解惑。

老少鹹宜的山系野遊！新北五股「林梢步道」能眺望林口台地

位在新北五股的林梢步道，是2012年完工的景點，步道全長約800公尺，可以與觀音山風景區內的幾條步道，連結成一環狀步道 連假我們安排了北部的登山小旅行，八里觀音山是最後一站，停車處一旁便可

收集控的六座台灣高山　跟著百岳紅包袋實地走訪、賞美景

2017年健行筆記出了一款有六座百岳燙金紅包袋，沒想到當年的大霸之旅友人買了送大家一人一組。收集病如我，就開始了這一連串的百岳收集，帶著每座百岳紅包袋實地走訪了一回，終於在今年把最後一座完成了！:)

山林秘境絕美路線！戒茂斯山上嘉明湖　媲美國外的一級美景

一直有聽說這條路線很美，不過也越來越熱門。 今年因為武漢肺炎因素，大家都不能出國旅遊，於是「報復性旅遊」與「報復性登山」開始拓展蔓延，聽說端午節這條路線就湧現驚人的人潮（我想各大熱門高山景點都差不多

360度環景視野！世紀奇峰「大霸尖山」景色震撼又壯闊

(世紀奇峰－大霸尖山) 有著「世紀奇峰」美名的大霸尖山，座落在500元鈔票背後，沿途還可順道造訪小霸尖山、伊澤山、加利山，四座百岳合稱大霸群峰。 要爬大霸尖山，需先申請九九山莊的三天兩夜行程（

谷關八雄「阿白縱走」　稜線層層堆疊好壯觀

這一個多月來拜訪谷關七雄，終於只剩白毛山了。白毛山從登山口到山頂短短2.3公里，路程不長、陡坡依舊、展望寬闊⋯但登山口之前要先走2.7公里的林間柏油路，下山之後循原路再踢林道回來，極度無聊！我真的沒耐

賞蕨、賞木、賞崩壁！ 「八通關越嶺道」迷霧森林也別有一番風味

上一篇分享行前準備與行程，這篇要來分享每天行進的小細節。 想先來溫馨提醒§ 1/土葛崩壁最危險，過了就沒事? 錯!!! 其實每天都會遇到崩壁或是斷崖，有石壁、有倒木、也有是土壤鬆滑，很多地方沒

熱門新聞

360度極佳視野！攻頂八里觀音山「小百岳硬漢嶺」　賞淡水河岸＋市景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。