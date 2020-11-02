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昆陽雲海美不勝收！中辣級「畢祿山」一路陡上　賞360度環景視野

健行筆記 / 健行筆記章魚便當

前  言

原本中秋連假的計畫是要去嘗試一下三天內需走六十多公里的「大霸尖山」路線，但這個會讓人鐵腿到一個極致的行程，讓眾損友們驚嚇到沒有一個要報名的。在招不到伴的情況下，世紀之峰的妄想只好繼續拖下企……。雖然去不成大霸尖山，也不能白白浪費好不容易有的四天中秋連假吧？於是便找了一個走完同樣會讓人鐵腿，但路程卻相對少很多，同時也是二年前只去到一半而沒完成的「畢祿山」行程。俟招兵買馬確定人數後，立馬上網申請一日單登的入園（太魯閣國家公園）手續。由於大家都沒登過「畢祿山」，經過研究與評估後，決定前一晚先夜宿大禹嶺民宿（欣欣餐廳），第二天則擬凌晨二點起床，三點起走，盡可能於早上六點前走完林道，抵8.4K處的登山口。若上午十一點半時仍未登頂，則全員撤退，以確保在太陽下山前（當天的日落時間為17:41）能夠出820林道。

遊  誌

由於歐告大蝨說第一天想要先去猴翻山拍夕照，於是大夥相約下午13:30於賢哥家集合。感謝鴻銘兄擔任這次畢祿山活動的駕駛，讓大家順利且平安的往返，在此由衷感謝鴻銘兄的辛勞。路經埔里時，鴻銘兄說要帶我們去「虎頭山」上的飛行場看一看。雖然虎頭山我也去過不少次，但都不曾見過現場有人在玩飛行傘，為了一睹飛行傘的模樣，於是二話不說，一行人就先衝虎頭山去啦！

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DSC00343.JPG第一次親臨目睹看人飛耶！由於當時還沒有風，所以暫時不能飛，須等風力足夠才能起動。

DSC00313-編輯.JPG站在虎頭山頂除了可俯看埔里市區外，傍晚或夜晚時分更是中部攝影愛好者必來的芭樂點之一 。

DSC00308-編輯.JPG起風了，衝啊~這種雙人的飛行傘，遊客可付費搭乘，但費用可不便宜！而有趣的是，每當要衝出去山坡的瞬間，發現遊客都會想要踩剎車。我能理解那種兩腳即將懸空的感覺很不踏實，突踩剎車也是很正常的 @@~

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DSC00339-編輯.JPG觀賞完飛行傘，便往合歡山前進。途中於小七店做最後的採買補充。

DSC00345.JPG由於今晚夜宿的民宿並沒有供餐服務，故路過霧社時，下車包便當以做為今天的晚餐。

DSC00346.JPG車行至清境時，只見煙霧矇矇，那時我就在猜想，昆陽這兒搞不好可以看到雲海。果真！隨著高度的爬升，車子也逐漸駛出雲霧。來到昆陽，只見那壯闊的雲海美景就呈現在大家的眼前！

DSC00352-編輯.JPG此情此景，除了拍照，還是拍照。

DSC00366-編輯.JPG雖然這個彎道已是老梗，但還是會忍不住想要多按幾張才覺得過癮。

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DSC00380-編輯.JPG來到「武嶺」，很幸運的找到停車位，下車後繼續拍。

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DSC00386-編輯.JPG只見沿路盛開的「虎杖花」將合歡山區點綴的更加動人。

DSC00389-編輯.JPG而武嶺上的這支被各式貼紙所紋身的監視鏡頭，近來名聲很響亮，電視新聞都有報 @@~

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DSC00404-編輯.JPG專注的男人最帥，名符其實的俊男兄。

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DSC00414-編輯.JPG來到松雪樓外的遊客中心，只見那奇萊北壁泛著暈紅的臉龐向太陽公公說再見。

DSC00416-編輯.JPG18:05來到今晚要下榻的大禹嶺民宿（欣欣餐廳）。我想只要是山友，都知道這間民宿，大禹嶺附近就只有這麼一家離「屏風山」及「畢祿山」登山口最近且鬻用較便宜的民宿。次近的就是救國團的「觀雲山莊」或「松雪樓」、「滑雪山莊」，但三者在假日都不太好訂。至於也有人會選擇住清境，但說實在的，時間就是金錢，除非是訂不到大禹嶺的民宿，不然我是不會考慮清境的民宿的 @@~民宿老板娘先帶我們到房間去放置行李。大禹嶺民宿是專門提供山友短暫住宿之用，故就別妄想要有多奢華的設備。在山上有溫暖的棉被可蓋，有不會死硬的床墊可躺，就該偷笑惹~

DSC00419.JPG安頓好行李後，接著就是吃便當的時間，把下午在霧社買的便當拿出來祭五臟廟。原本以為民宿這裡沒有供餐的，後來才發現原來這兒有賣排骨湯、粽子之類的簡單餐食。

DSC00422.JPG填飽肚子，再來就是大叔們開喝的時間，但僅止於小酌，因為明天二點要起床，喝太多的話明早恐怕會走得2266。

120301003_3361509637249782_5741759380372153196_o (1).jpg八點多就寢。由於房內睡了十多位山友，氣味不是很好，不過這一夜的打呼聲並沒有預期的多，即使我沒有很深眠，但多少也有睡到一點。爬山最怕的就是前一晚沒睡好，而有了上一次桃山的慘痛經驗，已學一次乖，大家這一晚都不敢再吃安眠藥來助眠了 @@~

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畢祿山資訊 

1.起走點：由大禹嶺合歡山隧道西口的820林道進出。2.終點：畢祿山。3.單程距離：約10.2公里。4.高低落差：2,571~3,371公尺。前半段8.4公里的820林道起伏較小，然後半段自畢祿山登山口起，短短1.6公里上稜徑的路程就要上升800公尺，上到稜徑後的200公尺則較平坦。5.步道類型：高山步道。6.晚上的820林道因視線不良，建議務必下載GPX檔備用。這次在林道有二處走錯，幸有GPX輔助才得以馬上修正。另晚上行走820林道時須特別留意，路經幾處芒草叢生且路徑非常狹窄的地方，須留意其一旁就是斷崖，千萬別被芒草所騙，以為一旁還有踏點，若是一腳踩空，後果不堪設想。7.由於多處攀爬時需拉繩索，建議要帶手套頭燈要充飽電，著長袖長褲（沿路多咬人貓） 

實際登走時程 

03:10 820林道起走。05:00 來到位於5.2K的木梯。05:54 經7.2K處的交通號誌桿。06:00 行至7.5K工竂處。 06:25 抵8.4K營地，休息吃早餐去程時的8.4公里林道，含休息，共耗時3小時15分。06:49 從登山口（8.4K）起登。07:25 至9.0K。08:37 開始上9.6K~9.7K之間的大峭壁。09:22 經10K處。09:54 至10.2K的畢羊岔路。10:03 抵「畢祿山」三角點。去程時從畢祿山登山口至山頂，含休息，費時3小時14分。10:44 啟程下山。11:54 下大峭壁。13:40 回抵8.4K營地，大休，吃泡麵。回程時由畢祿山山頂下至登山口，含休息，計耗費2時56分。14:13 起走回林道。15:00 經6.6K。15:48 下5.2K處的木梯。17:38 回抵合歡隧道口。回程時8.4公里的林道，含休息，共耗費3時25分。 若以合歡隧道口為起訖點來算，本次單登活動，從03:10~17:38，全程共費14時28分。

遊 誌 

02:00 起床。俊男兄和歐告兄沒睡好，早早就起來到交誼廳等我們。雖然我自己也睡不太好，但就盡量強迫自己躺在床上，多少睡一點。整理完上山的裝備，趕緊來去洗手間拉屎，只是不知是否太過緊張，完全拉不出來啊 @@~離開大禹嶺民宿，車行過合歡山隧道後，右側的林徑即是820林道。還好今晚停放在林道口的車輛不多，還有空位可以給我們停車，而後方則還有另一隊伍和我們同時抵達，我想這時候起登，應該也是和我們一樣要一日單登。下車後速速整裝，再確認一次該帶的東西有沒有都帶到。

DSC00427.JPG03:10 起走。820林道全長8.4公里，沒有路燈，只有頭燈，故若是和我們一樣於半夜起登的，務必於出門前就先確認頭燈的電量是否足夠。走了一個多小時後，於04:37小休一下。

DSC00428.JPG約在5K時路過傳說中的廢棄歐豆麥，怪的是歐豆麥分別被棄置兩處，依判斷是屬於同一台，但為何會分成兩半，且還被拋棄在不同的地方，不解 @@~

DSC00431.JPG05:00 來到位於5.2K的木梯。

DSC00432.JPG05:03 過5.3K。提醒大家，若為晚上行走，務必備妥GPX檔，像我們今天在1K及另一處（忘了幾K），發現路徑怪怪的，但因晚上視線不良，一時找不到正確的路，幸好當下有GPX檔可參考才走回正路。

DSC00434.JPG天漸漸的亮了，視線相對好很多。

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DSC00437.JPG05:54 至7.2K。這裡有一個交通號誌桿，可見林道在過往車子的確是可以開進來的！

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DSC00439.JPG06:00 行至7.5K工竂處。

DSC00440.JPG820林道上最不缺的大概就是水了，每隔一段距離就有水源從山壁流出。

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要上8.4K營地前的小上坡，一樣要拉繩。

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06:25抵8.4K營地。現場有好幾個帳棚的山友已在準備出發前往畢祿山。

DSC00452.JPG而我們也速速找地方坐下來吃早餐。感謝鴻銘兄贊助又脆又甜的蘋果。

DSC00455.JPG由於待會兒的2公里路程要爬升800公尺，對我們這種偶爾才爬百岳的弱腳來說，粉硬~粉硬~。因此吃完早餐後，大家將不用帶上山的機絲打包後留在營地這裡，速速起登去。

DSC00458.JPG06:49，Go~

DSC00460.JPG一開始就是陡陡上 @@~

DSC00461.JPG啊娘喂~看不到終點的陡 ><"

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建議大家最好攜帶手套，尤其下山時對軟腳的我來說，需拉繩的次數更多了。

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走個200公尺就要休息一下，不然真的喘啊！

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花了18分鐘才走300公尺 @@~

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07:25至9K。包括休息在內，前600公尺的陡上，花了36分鐘，跟前面的300公尺花了18分鐘的速率一樣。

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一路陡上~

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DSC00476.JPG小休一下~

DSC00478.JPG休息過後，重複無限次的陡上循環。

DSC00479.JPGDSC00481.JPG看表情就知道只有「空看」仔才會自討苦吃 @@~

DSC00483.JPG其實與陡上相比，我更怕回程時的陡下，每次下山就成為我的罩門，肯定是走在最後一個 ><"

DSC00487.JPG賢哥和鴻銘兄一馬當先，追都追不上。

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07:58 至9.3K處。從8.4K到9.0K的600公尺只花36分花，但從9.0K至9.3K這一段的300公尺卻花了33分鐘，可見自9.0K後的陡勢更陡了 @@~

DSC00493.JPG哇，這根9.4K可能酒喝太多，已醉倒在路旁~

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DSC00501.JPG隨著高度爬升，林相也開始有所轉變。

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路徑上的倒木也開始多了起來。

DSC00508.JPG08:35 抵9.6K。9.3K 至 9.6K這段300公尺路程，含休息，約花了37分鐘。

DSC00509.JPG過9.6K沒多久，08:37 便來到畢祿山有名的路標「大峭壁」。

歐告-P1120219-編輯.JPG（註：上圖由歐告大蝨拍攝及提供）

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歐告-P1120229-編輯.JPG（註：上圖由歐告大蝨拍攝及提供）

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再次停車休息，因為肚子一直咕嚕咕嚕叫，頭也有點暈，八成血糖又低了，趕緊把麵包拿出來啃。

DSC00528.JPG09:12 來到9.9K。

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DSC00535.JPG林相開始轉變成以箭竹為主~

DSC00537.JPG09:22 抵10K處。

DSC00538.JPG覺得10K之後的路又更難走了 ><"

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不過出了森林後，視野變得開闊，群山入簾。

DSC00541.JPG合歡、奇萊群峰及屏風山目視即可見。

DSC00542.JPG仰天長肖，真的是起肖了才會來畢祿討皮痛 @@~

DSC00544.JPG雖然離畢祿山頂就不遠了，但眼前所見卻依舊是那看不到盡頭的陡坡要走。

DSC00547.JPG剩最後100公尺，衝啊~

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09:54，終於抵達位於10.2K的畢羊岔路。只要能撐到這兒，剩下的200公尺就只是小菜一碟而已~

DSC00553.JPG那摸帥的歐告大肚~

DSC00556.JPG還沒上山頂，就急著要來幫尖尖（中央尖山）、南湖大山、甘薯峰及無明山拍一張。不知這輩子有沒有機會去走一趟很硬陡的中央尖山呢？

DSC00562.JPG山頭上已有幾位山友聚集。

DSC00565.JPG10:03 平安登頂！

DSC00568.JPG千辛萬苦才爬上來，一定要來張空看仔大合照！

賢哥-S__26435619-編輯.JPG（註：上圖由賢哥提供）通往「羊頭山」的鋸齒（鋸山）連峰縱走路線並不是憨人想的那摸簡單，沒有好的體力還是別輕易嘗試的好。隊伍中我想大概只有賢哥和鴻銘兄兩位才有那能耐，我還是一座一座分別走比較合適。

DSC00611-編輯.JPG感謝老天爺再度賜給我們今天一個這麼好的天氣，雖然沒有雲海大景，但能見到360度超清晰環景群山，已感到非常滿足。在頂上休息約半小時後，整裝下山。

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賢哥-IMG_1180-編輯.JPG（註：上圖由賢哥拍攝及提供）

DSC00623-編輯.JPG13:40 回抵8.4K的營地，早上留於此地的裝備、糧食也都還在，沒被摸走 @@~

DSC00627.JPG體力消耗殆盡，趕緊來一碗泡麵補充所消耗掉的元氣。在山上，沒有什麼比吃一碗熱騰騰的泡麵能更讓人感到幸福的了！

DSC00629.JPG吃飽喝足夠，14:13 打道回府。還有8.4公里的林道要踢，目標是希望能在太陽下山前回到合歡山隧道口。

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DSC00634.JPG哇，看來只要有水源，就是紮營的好所在。好多山友都選擇前一天來8.4K附近搭營過夜。

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DSC00647.JPG林道的水源很多，部分路面真的濕啊，若遇到下雨天，豈不成汪洋一片？還好今天是大晴天 @@~

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DSC00651.JPG凌晨行走時看不清820林道的樣貌，回程時才得以拍下它的容顏作為紀錄，發現一路上倒木超多的。

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DSC00657.JPG比較可惜的是今天走在林道上，都沒看到什麼小動物。

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DSC00676.JPG路邊的數量頗多的咬人貓也是林道的特色之一，所以山友們多會建議要著長袖長褲，避免不小心中招。

DSC00677-編輯.JPG趕在太陽落下（17:41）前於17:38 回抵林道起點。

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DSC00680.JPG速速整理好裝備，要下山來去霧社吃「沙鍋魚頭」。

DSC00681.JPG來到霧社的「塔洛灣」景觀餐廳，謝謝賢哥贊助這一餐，除了沙鍋魚頭必點外，高麗菜及甕仔雞也是到此必點的料理。

DSC00682.JPG 山當歸的味道真的很奇特，吃在嘴裡，甜在心裡，成功登頂畢祿，今晚可以睡個好覺惹。

DSC00683.JPG這鍋沙鍋魚頭無敵美味啊，難怪每次下山時都要來吃！

DSC00684.JPG甕仔雞也是飽滿多汁，雖然只有四道菜，但卻吃到肚子又腫了一圈。所以說爬山能減肥嗎？對我來說是愈爬愈肥啊 @@~

DSC00687.JPG再次感謝鴻銘兄擔任此次行程的駕駛手，回程時我們坐在後座的三人早早就睡成一片，可見鴻銘兄有多辛苦。而820林道雖然充滿著些許的靈異事件，但在大家相互協助與自身對體力與注意力的要求下，讓這次活能圓滿順利且平安，真的要感謝眾好友。今年的百岳行程算是至此告一個段落，接下來大概就是爬爬簡單一點的步道。期待明年，眾好友再相約一起走訪百岳大山 ^^

登山 合歡山

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