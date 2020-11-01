瀑高100公尺超壯觀　「草嶺蓬萊瀑布」步道小而美、親子踏青新選項

雲林草嶺風景區我路過好幾次了，每次都是往石壁或豐山去登山健行，因為草嶺附近的景點行程都很短，適合一般大眾郊遊踏青活動一下筋骨，我本身比較喜歡走長一點的行程，這次想要走竹篙水溪附近的步道前往嘉南雲峰步道的石壁山，查詢資料才知道蓬萊瀑布往石壁仙谷的路已經斷掉很久了，但有看到別人分享的文章，是有從之前崩壞的路徑那裡下到蓬萊瀑布，所以想親自來探探路。

今天天氣真好，往草嶺風景區的路上山景清晰。

順著草嶺風景區的指示牌很快就到達蓬萊瀑布的停車場。

停車場之大想必以前應該也是遊覽車喜歡來的景點吧。

草嶺十景之一的蓬萊瀑布步道，單程800公尺小而美的步道，很適合闔家大小出來踏青的好地方，事實上也是如此，這樣走一趟確實看到老老少少的遊客來欣賞蓬萊瀑布風景。

導覽地圖可以看到以前的步道路線，是可以延續到上方的石壁仙谷，只是不知道如今的路況如何。

進入後愛玉攤店家熱情的招呼，並且介紹這裡的纜車是他們爺爺私人建造，於民國70年開始營運至民國88年停止（我好像聽成民國86年）網路資料顯示是921地震損毀，我詢問店家蓬萊瀑布往石壁仙谷還有路徑嗎？店家告知上面已經沒有路可以走到石壁仙谷，只能用交通工具前往石壁仙谷，我決定先到瀑布那裡探探路。

（店家說瀑布要雨季的時候氣勢才磅礡）

愛玉攤旁的纜車遺跡應該是最底層纜車站。

往步道出發路徑明顯簡單。

過橋後有個叉路，左邊叉路上去有馬路可以前往石壁或草嶺，有往石壁仙谷的指示牌5.9K，這裡直行蓬萊瀑布續行。

往續行後會看到叉路，叉路旁有另一個纜車遺跡，這個應該是中繼站，因為最上面的纜車站遺跡在左邊叉路的上方。

這個叉路其實左右都可以上去到蓬萊瀑布，但建議從右邊的吊橋上去，因為如果走左邊上去會直接到最上面的觀景平台，而錯過另一個觀景平台，所以這裡就往蓬萊吊橋方向出發。

這二座雕像算是地標之一，網路上分享的文章都有它們的身影。

到了第一個觀景平台，這個角度可以看到蓬萊瀑布的遠景，瀑布傾瀉而下流水沿著大石壁流向下方。

繼續往上走沒有多久就到第二個觀景平台。

到上面這個觀景平台可以看到瀑布下方有遊客在拍照，但如果是下雨天就不要走那邊，岩石可能天雨路滑發生危險，先過去拍照欣賞瀑布的風景。

過來瀑布這邊拍照後，發現這裡是沒辦法上到瀑布有岩石擋住，必須要從觀景平台那裡的岩石階梯再往上走才可以到達瀑布下方。

往岩石階梯而上。

網路查詢到資料的方向看，看不到有路跡或路條也沒有gpx可以參考，所以決定蓬萊瀑布步道走完，在騎車前往石壁仙谷，現在先到瀑布底下看看。

岩石階梯上來往右走就可以到達瀑布下方，其實可以再走近一點，但岩石因為瀑布的水氣變得濕滑，我的鞋子踩在岩石上一直打滑，所以拍完照片就直接回程了。

回到觀景平台可以原路折返，我想去剛剛另外一條叉路那裡探探路，所以我往另外一邊下去。

另外一條叉路這裡有上層纜車站的遺跡，

這裡可以看到以前往石壁仙谷的指示牌，我往指示的方向走上去已經沒有路徑了，確定沒有路徑可以前往石壁仙谷我就直接回程了。

從另外一邊下來。

接回原路回去愛玉攤那裡。

愛玉加山粉圓滑溜的的口感，一碗三十元真的便宜。

可以自行添加果醬增加風味。

店家的年輕人很熱情招呼來往的遊客，有來蓬萊瀑布步道一定要吃碗愛玉，算是幫行程做個完美結束，告別店家我繼續騎車往石壁仙谷出發。

蓬萊瀑布步道gpx