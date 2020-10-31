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老少鹹宜的山系野遊！新北五股「林梢步道」能眺望林口台地

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

位在新北五股的林梢步道，是2012年完工的景點，步道全長約800公尺，可以與觀音山風景區內的幾條步道，連結成一環狀步道

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連假我們安排了北部的登山小旅行，八里觀音山是最後一站，停車處一旁便可接續林梢步道

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從幾處的停車場，可以看出觀音山相當吸引山友，有點像台中大坑步道群

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停車場繞經遊客中心的生態園，一旁有可愛的裝置藝術，一小段路有些日曬

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跨上鐵製木橋後，步道即走在兩旁的綠蔭下

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開闊的視野，可以眺望林口台地

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有趣的是，一段步道後得接續(一小段)二段步道，會與平面道路平行

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走過林梢步道，讓我聯想起八卦山的天空步道，也是跨越道路興建的步道

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綠樹...白色天橋，幾乎相似，林梢步道的距離稍短些，但風景卻不遜色

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很快的時間，我們來到步道終點處，凌雲禪寺開山園，凌雲亭上有不少山友歇憩

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枝繁茂密的老樹下、大石下，題有金色的佛字，帶有一種寧靜氛圍

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凌雲禪寺建於觀音山山腰上，依山而建，中西合璧的建築，加上周邊建置的石雕，頗為古意盎然

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雖然離午餐還有段時間，我們決定在甚為涼意的大樹下午餐，沿線道路不少攤商販售食物...蔬果，我們在一旁買了碗粿，倒上早上在民宿添裝的咖啡，古意下簡單午餐

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林梢步道很適合長者或是小小孩，可以賞景又能置身古意...休閒假日不妨安排，一條老少咸宜的散步路線 ^.^

 城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 連假 裝置藝術

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