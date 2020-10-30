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收集控的六座台灣高山　跟著百岳紅包袋實地走訪、賞美景

健行筆記 / 健行筆記PP

2017年健行筆記出了一款有六座百岳燙金紅包袋，沒想到當年的大霸之旅友人買了送大家一人一組。收集病如我，就開始了這一連串的百岳收集，帶著每座百岳紅包袋實地走訪了一回，終於在今年把最後一座完成了！:)

一、大霸群峰 (2017.04.15-17)

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這趟旅程為的是去走過爸媽30年前走過的路，那年也寫了一篇分享：大霸尖山 Back to 30 years ago

記得漫長的大鹿林道很消磨意志、在馬達拉溪登山口午餐後直接走上上升900公尺但只有4公里的路程(累)，還有在大霸鐵籠前棒式鬼混等等的回憶；但拿出爸媽當年的照片比對，覺得在不同時空下一起來過一樣的地方很感動呀！此外，大霸尖山映入眼前時真的覺得氣勢非凡，和後來相遇的南湖大山有不一樣的風範。

每天平均20公里的路程，讓我感謝友人在這趟行程送了我們紅包袋，還沒準備好再去踢一次大鹿林道呀！

二、玉山北峰望主峰 (2017.10.26)

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紅包袋雖然寫著玉山3952，但實際的景色如同1000元上的圖案，必須到玉山北峰才可以見到。

選了秋天的開始走了一趟玉北，下了碎石坡後在稜線上的漫漫長路還記憶猶新，每走幾步都望著北峰氣象站，然後覺得好像又靠近了一點。氣象站在我們眼裡從0.5公分慢慢放大到20公分，我們說像是看演唱會的位置會影響你看見偶像的大小，要認真走向搖滾區了(笑)

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這趟也是為了一千元，還有氣象站上的法國菊和主東風景:)

三、雪山主峰 (2019.04.05-06)

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2015年的人生初百岳就是雪山主東：百岳初登，Mt. Sylvia 雪山紀行 3886m

而這是第三趟的雪山行才得以收集到紅包袋的景色，特別的是四月仍積雪，在10.4k上主峰的圈谷路途上第一次穿上的冰爪然後登頂，見到名符其實的「雪山」。

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從第一次霧雨、第二次大雨、第三次殘雪，終於在今年中秋第四次的雪山單攻見到藍天大景！

四、南湖大山 (2019.08.15-18 & 2020.07.30-08.01)

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第一次的南湖行見到這樣的大山，靠著PeakFinder才得以找到和紅包袋一樣的樣子(哈哈)

這也是目前唯一在山裡待過最久的一次，四天然後下雨天。記得第一天走過勝光多加屯然後下到木干鞍部終於抵達雲稜時，因為這些上上下下的路程又背著重裝，讓我跟友人產生了登山最終回的念頭，太辛苦了！原本想留在雲稜等我們兩天後下山的友人還是跟著上圈谷，但自此後南湖也成為她最愛的山。

那次在山裡遇到很多很好的人，有一位告訴我們：「看過南湖大景的話，一定會再來的。」

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今年又走上了南湖，老天爺很好的讓我們看見大景，這次也不用靠App才找到大山的輪廓。真的！晴天的時候這一路好美，從北山可以看見龜山島、東峰碎石坡的震撼、壯闊的審馬陣草原等等，每一個景色都好愛呀。

站在北峰準備下圈谷時，不語的欣賞眼前的景色，除了美我也沒有別的形容詞了(但我中文也不好沒有什麼詞彙，哈哈)，怎麼拍都無法記錄當下的心境和景色。

3a258bc644dc3247edcd287ce32eaa62.jpg雖然前次雨天令人崩潰，但那次在黃昏時刻太陽照進了圈谷，我想就是愛上這裡的開始吧。

五、北大武山(2019.02.14-16)

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其實我找不到紅包袋的角度，眼前的山頭也不是北大武，但問了嚮導也不知道方位應該在哪，希望健行筆記的小編可以來解答(哈)

那次我們從北部路途遙遙的到了屏東，開了蜿蜒的山路終於進了大武山之門，終於來拜訪南台灣最高的山。

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我覺得它很特別的是，很城市很近的感覺。從檜谷山莊上主峰的路上，沿途可以看見高雄和屏東市區的景色，85大樓阿、大鵬灣阿、小琉球等等。那次睡在夜景第一排的位子，打開帳篷就可以看到市區的燈火。然後很熱，明明是2月在3000公尺的高地上，還是汗流浹背，真的也是特別的一次回憶！

六、奇萊主北(2020.10.7-9)

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原本17年末就要出發的奇萊主北，結果因為當年初雪下的早被迫取消；原本六月也要出發，但因故又無法參加。由於疫情的關係，沒辦法出國就去高一點的地方吧！今年也轉變身分成為人妻，藉著這次的中秋國慶合併婚假來個高山之旅，於是在雪山單攻後也把奇萊主北安排進來，挑戰一次全自給自足的行程。

從出發時就可以看見奇萊主山和北峰，友人說看得見的山都不算遠的。想想也是，前面幾座山在出發前都還看不見它的身影呢，這也是這趟旅程特別的地方。

從小奇萊開始到上稜線後，一路玉山箭竹草原真的好美，尤其是日出時分大約十來分鐘的時刻產生的「金色奇萊」(從小奇萊草原也可以看到類似的景色喔！) 就在這瞬間留下了紅包袋的紀錄，上頭的金線和金色草原互相輝映好美呀<3

[後記]

有時候真正喜歡上一個人事物，你會不知道切確的原因和時間點。

第一次走完雪山氣喘如牛，說了再去玉山就不爬山了。但想不起來真正的開始喜歡走進山裡的時間點是什麼時候，只記得後來一連串的美景、和夥伴們一起的回憶，還有在山裡遇見的人和他們的故事。

這次主北前朋友問我，你想完百嗎？我說沒有，但想想一直想爬山的原因，大概是很喜歡每次和夥伴們一起說笑嘻鬧的前進；還有在山裡遇見很多叔叔阿姨，覺得他們到這個年紀仍相揪去山裡走走的情感很可貴。後來我問他說：你覺得我們到這年紀還可以有這麼多人一起嗎？(希望可以)

相較於完百，我更想和朋友們有著這些回憶可以一起聊到老呢！

2020的山林紀錄先止於此了，2021繼續出發 :)

玉山 登山 小琉球

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