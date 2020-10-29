山林秘境絕美路線！戒茂斯山上嘉明湖 媲美國外的一級美景
一直有聽說這條路線很美，不過也越來越熱門。
今年因為武漢肺炎因素，大家都不能出國旅遊，於是「報復性旅遊」與「報復性登山」開始拓展蔓延，聽說端午節這條路線就湧現驚人的人潮（我想各大熱門高山景點都差不多吧？！）。這讓我有一度不太想去，不過詢問了魷魚的意見之後，決定衝一波於是就報名了（真不愧是野樵一哥，兩三句話就讓我掏腰包 XD）。
既然一趟路都要來到台東池上集合，不如提早幾天來台東玩。既然都來到台東，要不乾脆去綠島...？！
然後出發前才知道爬山那幾天是中秋連假，第一次去山上過中秋節。於是爬山之前的幾天，我在綠島溜達放空、潛水看魚、認識阿哞、幫忙寄居蟹整理房屋仲介所...這裡就不再詳述，放幾張魚群的照片代表那幾天的綠島行。
綠島好美，希望每年都有機會來啊！
出發前一晚，抵達楊姐的民宿
幾小時後，楊大與其他團員也到達了，他還買了啤酒，當天晚上我跟他各喝一瓶，其他的四瓶（大的）為了表示我的孝敬之意，就交給小的處理了。
隔天早上悠閒的吃完早餐，大概 10：30 從民宿出發，先到池上農會最後採買，一個多小時後抵達登山口「南橫公路156.5K」處的路邊...（高度1883M）然後看到路旁停了很多車，心想這幾天山上是不是又要人山人海...
一開始就是陡上
好可愛
滿山松蘿好夢幻
戒茂斯山
半路上受不了，先喝了
今天水氣較重（聽說昨天下大雨），樹上很多超小水珠，透過相機的微距補捉它們的特寫。
發現中級山用微距很強的相機比較好玩
過溪
一路泥濘，順便洗洗鞋
因為這次領隊是堂堂楊大，聽說只要他出團就容易「濕氣重」，所以我特地帶了防水相機「未雨綢繆」，也剛好可以拍到清澈的溪水。
感謝同伴拍照，別人忙著過溪，我忙著玩水（誤）XD
這裡很美，在這裡玩三天三夜好像也不錯 XD
新武呂溪營地，高度約2208M，帳棚好多，想必今晚會人聲鼎沸
停在帳棚外的旅人
晚餐準備中，而我已飢腸轆轆...
掌廚大姊自己做的圍裙
今晚原本只打算小酌（同伴翊鳴還揹了兩瓶威士忌，好強），但是楊大縱橫江湖多年，好友與粉絲眾多，結果說好的只喝半瓶（另外半瓶要留著第三晚享用） 最後只剩下一口...（然後隔天翊鳴說他昨晚喝到有點茫...到底...？！）
不過不是好漢豈能上樑山？第二天早上5點照常出發，今天就是一連串的陡上陡上再陡上，目的地是「妹池營地」，高度3130M，所以今天上升高度超過900M。
聽說這幾天的戒茂斯與嘉明湖會有2-300人（驚）
完全不輸給國外的一級美景
第一個休息點：排球場
整段路都像夢幻的魔法樹林
第二個休息點：足球場，在這裡吃午餐
這裡紮營也很棒，只是沒有水源
感謝老天爺、感謝山神，給了風和日麗的天氣
吃飽了繼續陡上
很喘嗎？抬頭看看天空吧！
累了就看看樹、摸摸樹
同團伙伴們
楊大與淑雯姐壓後
第三個休息點：高爾夫球場
來個大合照
為了爭取時間，沒有休息太久，繼續陡上
這段路程雖然陡上，但是風景很美，其實邊走邊欣賞兩邊的林相很舒服，只是蚊子太多了...Orz
總算走出森林逃離蚊蟲騷擾
今日終點就在前方不遠處
一到營地楊大馬上就開始Social，果然江湖不是隨便混的
天氣太好，最適合曬衣服
沒帶單眼，只能玩特寫
未完待續...
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