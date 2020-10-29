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山林秘境絕美路線！戒茂斯山上嘉明湖　媲美國外的一級美景

健行筆記 / 健行筆記宮宇君

一直有聽說這條路線很美，不過也越來越熱門。

今年因為武漢肺炎因素，大家都不能出國旅遊，於是「報復性旅遊」與「報復性登山」開始拓展蔓延，聽說端午節這條路線就湧現驚人的人潮（我想各大熱門高山景點都差不多吧？！）。這讓我有一度不太想去，不過詢問了魷魚的意見之後，決定衝一波於是就報名了（真不愧是野樵一哥，兩三句話就讓我掏腰包 XD）。

既然一趟路都要來到台東池上集合，不如提早幾天來台東玩。既然都來到台東，要不乾脆去綠島...？！

然後出發前才知道爬山那幾天是中秋連假，第一次去山上過中秋節。於是爬山之前的幾天，我在綠島溜達放空、潛水看魚、認識阿哞、幫忙寄居蟹整理房屋仲介所...這裡就不再詳述，放幾張魚群的照片代表那幾天的綠島行。

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綠島好美，希望每年都有機會來啊！

8bf5342ef0e294c57219c40f8a098b78.jpg出發前一晚，抵達楊姐的民宿

55f1fcbf9ce154f211a75e24e2f3c9a4.jpg幾小時後，楊大與其他團員也到達了，他還買了啤酒，當天晚上我跟他各喝一瓶，其他的四瓶（大的）為了表示我的孝敬之意，就交給小的處理了。

隔天早上悠閒的吃完早餐，大概 10：30 從民宿出發，先到池上農會最後採買，一個多小時後抵達登山口「南橫公路156.5K」處的路邊...（高度1883M）然後看到路旁停了很多車，心想這幾天山上是不是又要人山人海...

02613ca576b851651a21ed016c850dc5.jpg一開始就是陡上

9f9456c16bb08410bd5827ad4770630a.jpg好可愛

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8869027c9fb63a716da40028936ce1a8.jpg滿山松蘿好夢幻

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33d4bf87fbbc4017f56ff1d32ce0a1a2.jpg戒茂斯山

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半路上受不了，先喝了

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32c7a0c7227260626206e9c23c66a409.jpg今天水氣較重（聽說昨天下大雨），樹上很多超小水珠，透過相機的微距補捉它們的特寫。

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44ed8a36687cf3e96c51a749a137e8e6.jpg發現中級山用微距很強的相機比較好玩

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204e35376fa7a8400e0a3e6146a64f66.jpg一路泥濘，順便洗洗鞋

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0ae0eff920bdbcde4f5d0cd7911d8b0f.jpg因為這次領隊是堂堂楊大，聽說只要他出團就容易「濕氣重」，所以我特地帶了防水相機「未雨綢繆」，也剛好可以拍到清澈的溪水。

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85950e45d696dc41d8d40d92622ea261.jpg感謝同伴拍照，別人忙著過溪，我忙著玩水（誤）XD

b8839395a7d52360383c0d5743d89d6e.jpg這裡很美，在這裡玩三天三夜好像也不錯 XD

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8f88f4d3992aa3fa6d0837142a8026a1.jpg新武呂溪營地，高度約2208M，帳棚好多，想必今晚會人聲鼎沸

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e15d2b8f8eb06243f36c78ddf3e125b3.jpg停在帳棚外的旅人

3a342070e0ec82f437a547385faa95ac.jpg晚餐準備中，而我已飢腸轆轆...

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掌廚大姊自己做的圍裙

今晚原本只打算小酌（同伴翊鳴還揹了兩瓶威士忌，好強），但是楊大縱橫江湖多年，好友與粉絲眾多，結果說好的只喝半瓶（另外半瓶要留著第三晚享用） 最後只剩下一口...（然後隔天翊鳴說他昨晚喝到有點茫...到底...？！）

不過不是好漢豈能上樑山？第二天早上5點照常出發，今天就是一連串的陡上陡上再陡上，目的地是「妹池營地」，高度3130M，所以今天上升高度超過900M。

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a1967878b76ddea2ca3d6a6042ecf9f1.jpg聽說這幾天的戒茂斯與嘉明湖會有2-300人（驚）

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2d7f513a06c7417792b0eed6db35a848.jpg完全不輸給國外的一級美景

3179634e0219642c1fddbf2b32758ee4.jpg第一個休息點：排球場

fb461c3f9d893a3568a2f8a8fe16d00a.jpg整段路都像夢幻的魔法樹林

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9d90303cf3e863ba538adf41bb8ea58c.jpg第二個休息點：足球場，在這裡吃午餐

c728ac0e15168bd4b02573a8b4015fcf.jpg這裡紮營也很棒，只是沒有水源

b2772f33c9604d0f84b2f0214783831b.jpg感謝老天爺、感謝山神，給了風和日麗的天氣

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bbf18670930b78e562f1165d07e170bc.jpg吃飽了繼續陡上

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008c234c96f37729b3f8b3b2f619e5c8.jpg很喘嗎？抬頭看看天空吧！

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累了就看看樹、摸摸樹

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c050be41a54b1d3027034bdd5c47f550.jpg同團伙伴們

4e8bb57fe20a03f453e671d9a1678c2c.jpg楊大與淑雯姐壓後

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3c19942dfb32bc0d4b3e79250935d382.jpg第三個休息點：高爾夫球場

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14ef5fa09487839a6ff49815cdbb4988.jpg為了爭取時間，沒有休息太久，繼續陡上

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這段路程雖然陡上，但是風景很美，其實邊走邊欣賞兩邊的林相很舒服，只是蚊子太多了...Orz

b50cfef6c21d6f07065e5434042308b3.jpg總算走出森林逃離蚊蟲騷擾

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c274f0fa0592e0a87e97817c6ebd362d.jpg今日終點就在前方不遠處

8d08698aa32bdb1960d8e03a5f3136b3.jpg一到營地楊大馬上就開始Social，果然江湖不是隨便混的

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8677a83d9002696992ca27073d7f9dbd.jpg天氣太好，最適合曬衣服

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沒帶單眼，只能玩特寫

未完待續...

綠島 登山

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