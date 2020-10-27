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谷關八雄「阿白縱走」　稜線層層堆疊好壯觀

健行筆記 / 健行筆記阿米

這一個多月來拜訪谷關七雄，終於只剩白毛山了。白毛山從登山口到山頂短短2.3公里，路程不長、陡坡依舊、展望寬闊⋯但登山口之前要先走2.7公里的林間柏油路，下山之後循原路再踢林道回來，極度無聊！我真的沒耐心一直踢林道，那麼乾脆從阿冷山走到白毛山，來個「谷關八雄．阿白縱走」。

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「阿白縱走」是「阿冷山」循稜線走至「白毛山」的縱走路線。阿冷山位於裡冷部落，山勢峻峭，素有「小奇萊」之稱。登山口在裡冷部落果園中，想到裡冷部落，感到壓力極大⋯

嗯⋯這個部落有小白雞啊???

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做足了心理準備，小心翼翼地開車進入部落。果園開始就是一路陡上，如此陡坡來暖身，走得真辛苦。經過四壯士五葉松觀賞平台之後，就正式進入山徑了。阿冷山沒有官方修整的步道，樹木雜亂、沒有木樁路標、倒木也多⋯沿途只能依照山友的布條和足下的腳感前進，行走其中感覺真原始。

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一陣辛苦的拉繩爬岩，在阿冷山北北峰前有極佳的展望，鳶嘴山、雪山、大小劍山、馬崙山、白姑大山⋯稜線層層疊疊，非常壯觀。

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接下來就是重複以下動作：

? 樹林中上上下下⋯裸岩瘦稜 ⋯爬倒木⋯陡坡⋯ 有巨木常駐，卻無展望的「阿冷山前峰」。

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? 樹林中上上下下⋯爬倒木⋯陡坡⋯ 腹地廣大，卻無展望的「阿冷山」。

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? 樹林中上上下下⋯爬倒木⋯陡下陡上⋯ 有很多樹木及落葉，卻無展望的「太郎山」。

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? 樹林中上上下下⋯爬倒木⋯超級陡下⋯陡上⋯ 有大理石材質的省政府圖跟補點，卻無展望的「次郎山」。

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登頂白毛山之前，遠遠看到一撮「白毛」在樹林間悠晃⋯ 今天沒有「阿白薙」，仔細看是一隻超大藍腹鷴⋯我們兩個互相被對方嚇到定點???

好險好險，我的人生跑馬燈還沒來得及開始播放時，牠就全力速衝走了！

風水輪流轉嗎？???

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登頂白毛山時霧氣瀰漫，在崩壁瘦稜上俯瞰大甲溪、谷關大道院、眺望東卯山、唐麻丹山⋯鍾靈毓秀。

完成阿白縱走，小心願達成了。谷關真是好地方，山好、水好、水果好吃、溫泉舒服、人也親切⋯值得大家來拜訪！

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? 今天沒有「人生跑馬燈」～～

? 今天是「鷴生跑馬燈」～～

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2020年10月5日

05:30 谷野會館

05:43涼亭

06:05 四壯士登山口  

06:12四壯士平台

06:30 阿冷反射板

07:00 阿冷山北北峰

08:50 阿冷山前峰

09:26阿冷山休息

09:40 阿冷山出發

10:10 回到阿冷山前峰

11:42太郎山

12:10 次郎山

13:35 白毛山休息午餐

13:55 白毛山出發

14:05 2K

14:50 1K

15:40 白毛山登山口

登山 谷關 步道

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