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坐落在海上的美岩！ 宜蘭「烏岩角」考驗 直達第一鋒頂端

健行筆記 / 健行筆記Warren Kuo

烏岩角。

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中央山脈北端的起點，坐落在南方澳與冬澳之間的海上。

這一次選擇的是網路上比較少被提起的新路，把GPS的軌跡看了看後覺得應該可以省下不少的路程，尤其是可以避開風險較高的橫渡(或游泳)段。

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看了看中央氣象局提供的潮汐時間，在低潮前兩個小時從蘇花公路旁的登山口出發。第一段是在樹林間的下坡，全程有遮蔭，略陡，沿途路跡明顯，也有許多布條，不易迷路，但路基較滑容易滑倒，兩旁有拉繩可以考慮輔助使用，但不推薦...還是以兩旁的樹木較為妥當。第二段走出樹林，離開遮陰走上烏岩角前的最後一個假山頭，後半段皆是石坡的陡下，大概3-500米左右的長度，大部分來說放慢速度慢慢走都沒有問題，但是部分石頭不穩，繩子有被地形嚴重磨損的部分，不建議拉繩，無法程受墜落風險，須特別小心。

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抵達沙灘一共費時兩小時，烏岩角就在眼前，在沙灘上整理好裝備，帶上了一套的cam與60米主繩，與12組alpine draw，雖然事後檢討覺得繩子大概一半就可以，alpine draw的部分也大概六組就可以，可以多帶一點架站用的長sling，但憑心而論若是平常有攀岩習慣或能力的人，或許什麼都不帶就可以了....除了前五公尺大約5.6的難度，上方就是較陡的健行路線，可以直達第一鋒頂端。

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由於時間稍有延遲的關係，此次並沒有往第二鋒與第三鋒前進，是比較可惜的地方。-從第一鋒上到下，也大約費時1.5~2小時，重新整理好裝備，原路回程陡上，大約一小時左右的時間回到登山口。

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photo credit queenieeeka 

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登山 南方澳 公路

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