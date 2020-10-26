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賞蕨、賞木、賞崩壁！ 「八通關越嶺道」迷霧森林也別有一番風味

健行筆記 / 健行筆記Huang Yen-Ling

上一篇分享行前準備與行程，這篇要來分享每天行進的小細節。

想先來溫馨提醒§

1/土葛崩壁最危險，過了就沒事? 錯!!! 其實每天都會遇到崩壁或是斷崖，有石壁、有倒木、也有是土壤鬆滑，很多地方沒有繩子可拉，揹著大包包依附岩壁行走，只能想像自己是隻羊。時不時會有咬人貓出現在牆邊提醒你不可以大意。反而土葛崩壁已開通低繞路線，只要下切再上切非常安全，我們這隊走三個小時就走完了，大家不要鐵齒硬要衝崩壁。是說早上要過危險路段時要特別小心，清晨有很多小動物可能會從你上方經過，就遇到落石，我們就有遇到兩次。

2/無痕山林很重要! 經過大營地時，地上一堆垃圾還有瓶罐、甚至還看到蛋殼(WTF?!?!不會揹下去就不要帶上山)。然後每到營地都有發現有人隨地生火，我們摸木頭都還是溫熱的，這裡是國家公園…. 如果因為下雨想弄乾衣服，麻煩請自揹三罐瓦斯。

3/廁所？印象中路上樂樂山屋、中央金礦山屋、大水窟山屋、大分與抱崖山屋都有生態廁所，可能因為廁所算密集，這次路上比較少看到小白花。提醒大家要帶貓鏟上山，上廁所的位置不要再水源附近。

4/大家關心的訊號點? 我們隊伍剛好都是不同電信業者，其實也說不準哪家比較好用，但只要是高處空曠處，訊號點就是比較好，過大水窟後一直到最後抱崖與瓦拉米路途中某處才有訊號點，提醒大家衛星電話還是要帶。

D1 [10K]: 0800東埔舊登山口 →1100樂樂山屋休→1500對關駐站所 /晴轉霧雨

基本上D1路程好走，風景也很棒，只要小心走過崩壁等危險路段即可。只是第一天負重且連續走緩上坡有還是讓我們吃不消，再加上天氣開始轉為霧雨，實在不想邊淋雨邊搭帳，因此決定走到對關就紮營。晚餐時討論隔天儘量把行程給趕回來，決定D2要四點出發。

6182acf766b3dedd8625f7dde79d4bcf.jpgD1啟程是好天氣，東埔一村，是被高山環繞的小村莊。

應該是經過擠壓，石頭呈現圓弧形的。  7c96883524b1c0dff05027e73370b4de.jpg

遇到很多有趣的地形，例如左圖是經過擠壓，石頭都變成弧形的。右圖則是步道最經典斷崖地形。

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D1先給我們這個傾斜小橋做開胃菜，接下來幾天危險路段就過好過滿。

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過了樂樂山屋之後沒多久就開始起大霧了，以前爬山時只喜歡大晴天，現在覺得迷霧森林也別有一番風味

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對關駐站所空間有小小的平台可以搭帳。三個小帳互相取暖，搭起小天幕很溫馨。

D2 [12.5K]:0300 起床0400對關駐站所出發→觀高坪到八通關草原是高繞崩壁5hr→1300八通關岔路午餐15min→1600中央金礦山屋 / 陰轉大雨

一早直接收帳出發沒吃早餐，陰霧天氣讓體感溫度較低。走了4K到觀高坪休息吃早餐，之後就是高繞大魔王 (大崩潰+)。 記得2020年開始這條路線就有很多意外，包括年初的獨攀男子迷路然後到9月滑落土葛崩壁事件，隊友們有共識一且以安全為優先，因此我們直接選擇玉管處建議的高遶路線，誰知道地圖上寫3hr應該就可以走完的路線，我們走了5hr。

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走完高繞後，看到的八通關草原也是霧茫茫的，雖然沒看到大草原有點可惜，但不管陰晴圓缺大自然都有自己的面貌，這也是大自然的美好。自己開始幻想，等一下在霧中會遇到清兵或是日本警察嗎? 因為一直下小雨，八通關沒地方遮蔽，我們就是一直走一直走，到叉入口簡單小休午餐又繼續往下走了。

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而八通關草原後的路徑會比較輕鬆好走，開始出現松針配上箭竹林的古道標配，依然是雨雨雨雨雨。本來還在跟隊友討論要不要到巴奈伊克住宿，但再2K左右就到中央金礦山屋，大家決定再拚拚看! 隨著雨愈來愈大然後鞋子不知道濕到哪邊去了，如果有山屋可以睡，至少不會這麼辛苦。

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古道標配版，松樹與箭竹或是蕨類的小徑

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巴奈伊克山屋，較為簡陋，但不失為一個避風小屋

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中央金礦山屋一角，因為下雨全身濕，在屋內掛起繩子晾衣服。山屋前面有溪水，可以喝水喝到飽。

小提醒: 目前山屋正在整修，有點混亂。

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爬縱走的行程很需要帶紙本地圖，玉管處的地圖有清楚處的座標位置、坡度圖、路程圖等，每晚我們都會打開地圖看看今天走的路線，以及研擬調整接下來的行程。

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每天煮晚餐大概是最開心的事了阿 :) 不管是吃泡麵或是乾燥飯，配點高麗菜乾或豆皮，睡前肚子暖暖的。

D3 [17K]: 0400起床0500中央金礦山屋出發→1200大水窟休1hr→1900沙沙拉比駐站所 / 陰偶太陽轉陰雨

本來也是預計要趕路的D3，但0300起床看看外面依然是中雨，決定躲回睡袋再睡1hr。從中央金礦山屋出發要先渡溪，因為前兩日大雨溪水暴漲，水流變得端汲，用幾塊石頭疊出路徑，路在過溪後右前方(2點鐘方向)，要仔細看綁帶，但是從一早開始鞋子就濕了 (no~)

D3的路程是要從海拔2823m中央金礦爬升到3237m大水窟，沒有特別陡但一開始山神也是給你崩壁山溝沒再客氣，在森林裡上上下下過其中一個溝時，原本架的繩鬆掉了，夥伴J因此滑落，好險他反應快沒又繼續往跌落，我們有幫忙把繩子綁回去，如果大家有遇到架繩或鐵鍊時，一定要先拉拉看確認安全了才能繼續行進。

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經過杜鵑營地、南營地後，開始走出森林視野也變得開闊，明顯感覺自己在走腰繞路線上，一路緩緩地、悠悠地走到大水窟。路上有時候會有刺柏會勾人，一路上也有很多紅色的杜鵑點綴，走累了就停下來看風景喝口水，光是這樣就很滿足了!1f511e085f7fd59448a0865cf41c0f83.jpg

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走到大水窟時，雲剛好散了 (感謝山神、讚嘆山神) ，決定在這邊吃個午餐大休曬裝備。老實說，我覺得大水窟比嘉明湖還美，現在是枯水期，大水窟旁較濕潤的土地長滿了綠草，配上淺而緩的坡向四面延伸，水面上風拂過起了水波，但是依然安靜無聲；大水窟山屋在綠草藍天白雲下，紅的可愛。我問夥伴E這裡是不是很像西藏新疆? 他說真的很像大陸的景點。

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快到大水窟的時候，心情整個大好。畢竟前面經過很多崩壁與危險路段，犒賞自己最好的禮物非大草原莫屬了。

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夥伴Tu 揹了三天的空拍機終於可以拿出來用了阿! 從空中看才發現，就只有這一塊是好天氣。

山神真的對我們很好，美景無敵!

 

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大水窟山屋與步行者

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趁好天氣曬一下雨衣與裝備，水氣減少1g就等於少揹1g

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從大水窟繼續往下走，可愛的小草堆也開著橘紅的小花，看著看著覺得這兒有點像美國西部景色

吃完午餐充電完後，繼續向前行馬上會經過”三立片頭風景區”，過了兩三座連接橋，又繼續走上古道標配路線，好走的路會一路走到米亞桑，這片營地超大的，且一片松針底超舒服，暗自許願如果之後要扎營想要在松針林上XD

今晚預定住宿地是要馬沙布或是沙沙拉比駐站所，記得我們從米亞桑走後到馬沙布駐站所約兩個小時，約1530抵達馬沙布，看地圖預估最晚1730應該可抵達沙沙拉比，且馬沙布駐站所的位置不大，沒有空間也沒有水源，因此我們繼續往下走要到沙沙拉比，但沒想到過了馬沙布後路況變得很差，因此摸黑在森林中行走。

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米亞桑駐站所

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路上很多地方較為潮濕，不管是石頭還是樹木上都附上了許多苔癬與蕨類

馬沙布到沙沙拉比這段路程我們沒有拍照，因為我們非常認真在趕路，路徑非常不明顯也有很多土石鬆滑與崩落，然後又開始飄起午後雷陣雨，走路速度變很慢很慢很慢，最後拿出頭燈走到晚上七點才抵達。山裡真的很快就天黑，從大水窟後隊伍拆成兩隊，我們2女1男在森林中，我第一次感到害怕，路況之差連休息的站立點都沒有，夥伴Mi到最後說她很累要走不動的時候，我們只能一直鼓勵她快要到了。

這邊真的很感謝玉管處在樹幹上都有反光標示，讓我們可以順利找到路徑。晚上視線不良，要很認真拿頭燈照四處照才看的到方向，然後走近一點才會看到登山布條作為輔助。

到沙沙拉比駐站所更悲劇的是我們水不夠。在大水窟山屋時應該要取水的，但發現沒水所以沒取，接下來的七小時我們也都沒有遇到水源! 我們晚上搭完帳把大家的水拿出來平分，每個人約有300-400cc的水；我們也嘗試拿出鍋碗瓢盆接雨水與露水，隔天僅有200cc。晚上開了隊員大會，大家擠在小帳棚內，檢討今天的行進過程(因為摸黑走到七點真的太危險了) 與調整後兩天的行程，決定今晚不吃晚餐早早睡覺，隔天住宿地調整到土葛駐站所，為D5做準備。

在走很多危險路段時，看著隊友們與小心翼翼地走過，感覺人類在大自然面前是如此渺小。而D3夜晚，我們因為水不足而可能會有生命危險，再次感到我們如此脆弱。套句夥伴Mi說的話，她覺得我們每一天都在為活下去而努力，遇到崩壁或是陡坡，只能一直走下去，才能完成這旅程回到人間。

Photo Credit : Io Kam、陳小米、Yi Lin Lee、Ｈuang Yen Ling

**待續**

古道 登山

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